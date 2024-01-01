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Программное обеспечение для компьютерного перевода - Самые популярные приложения - Австралия
Программное обеспечение для компьютерного перевода (CAT) облегчает перевод контента с одного языка на другой, используя память переводов, в которой хранятся ранее переведенные тексты, или используя помощь толпы. Это гарантирует, что переводы будут соответствовать ранее использованному языку, сохраняя правильность орфографии, грамматики и формулировок. Программное обеспечение CAT предлагает более эффективную и интерактивную платформу редактирования по сравнению с базовыми инструментами дословного машинного перевода. Благодаря таким функциям, как память переводов, каталоги фраз и терминологические базы данных, программное обеспечение CAT помогает переводчикам повысить эффективность и точность их работы. Кроме того, продукты CAT часто легко интегрируются с программным обеспечением для управления переводами, обеспечивая сотрудничество между переводчиками и поставщиками услуг, обеспечивая при этом организацию переведенных текстов.
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Murf AI
murf.ai
Murf AI работает над упрощением голосового звука и созданием высококачественной озвучки, доступной каждому, с помощью искусственного интеллекта. Murf помогает пользователям создавать реалистичные голоса за считанные минуты без необходимости использования какого-либо записывающего оборудования. * Mu...
Lingpad
lingpad.com
Lingpad — это мощная TMS, которая упрощает сложный глобальный рост. В Lingpad мы стремимся сделать многоязычное обслуживание клиентов простым, доступным, бесперебойным и беспроблемным. Повышайте ценность качества обслуживания клиентов, развивайте свой бренд в регионах по всему миру, не инвестируя в ...
Matecat
matecat.com
Matecat — это бесплатный онлайн-инструмент CAT с открытым исходным кодом. Это бесплатно для переводческих компаний, переводчиков и корпоративных пользователей.
memoQ
memoq.com
memoQ — это собственный пакет программного обеспечения для компьютерного перевода, работающий в операционных системах Microsoft Windows. Он разработан венгерской компанией-разработчиком программного обеспечения memoQ Fordítástechnológiai Zrt. (memoQ Translation Technologies), ранее Kilgray, поставщи...
Crowdin
crowdin.com
Crowdin — это программное обеспечение для локализации на базе искусственного интеллекта для команд. Подключите более 600 инструментов для перевода вашего контента. Создавайте и управляйте всем своим многоязычным контентом в одном месте. Локализуйте свои приложения, программное обеспечение, веб-сайты...
Smartcat
smartcat.com
Находясь в авангарде переводческой индустрии, Smartcat берет лучшее из традиционных решений по доставке языков и добавляет новейшие технологии, чтобы предложить комплексное платформенное решение, основанное на прозрачности, скорости и эффективности. Smartcat сочетает в себе искусственный перевод, со...
Unbabel
unbabel.com
Unbabel устраняет языковые барьеры, чтобы бизнес мог процветать в разных культурах и географических регионах. Платформа Language Operations компании сочетает в себе передовой искусственный интеллект и работу человека для быстрых, эффективных и высококачественных переводов, которые со временем станов...
XTM Cloud
xtm.cloud
Локализация и распространение материалов в нескольких регионах является сложной задачей. Вам нужно решение для перевода, которое было бы простым, масштабируемым и надежным. Система управления переводами XTM (TMS) поможет вам быстрее и с меньшими затратами доставлять контент, локализованный на нескол...
Weglot
weglot.com
Weglot — это мощное решение для локализации веб-сайтов, которое переводит и отображает содержимое вашего веб-сайта на несколько языков. Совместимый с любой CMS (Shopify, WordPress, Webflow и т. д., а также сайтами, созданными по индивидуальному заказу), он интегрируется за считанные минуты. Созданны...
Transifex
transifex.com
Transifex помогает компаниям – от стартапов до предприятий – выйти на глобальный уровень. С помощью нашей SaaS-платформы перевода и локализации организации могут легко переводить цифровой контент, такой как веб-сайты, мобильные приложения, игры, видео, справочные центры, субтитры и многое другое, на...
Lokalise
lokalise.com
Платформа локализации, созданная для роста. Охватите совершенно новую аудиторию пользователей приложений, онлайн-покупателей, веб-браузеров и игроков, предоставляя местный опыт на их языке, где бы они ни находились.
Phrase Localization Suite
phrase.com
Платформа локализации фраз — это уникальная языковая платформа на базе искусственного интеллекта, которая объединяет в одном месте инструменты перевода, оценки и автоматизации для предприятий и поставщиков языковых услуг. Он предлагает масштабируемость, независимый от поставщика подход и расширенную...
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing — это решение для краудтестинга, которое позволяет командам по обеспечению качества, продуктам, пользовательскому интерфейсу, инженерам, локализации и цифровым технологиям тестировать свои продукты и опыт в более чем 189 странах с участием более 90 000 профессионально проверенных ...
LinguaScribe
getlinguascribe.in
LinguaScribe — это самое продвинутое многоязычное приложение для перевода, которое позволяет расшифровывать, переводить и озвучивать любой текст или аудио. Вы можете получить больше органического трафика, переводя или расшифровывая свои тексты и аудио на 108 языках, 322 реалистичных голоса и соверше...
Redokun
redokun.com
Redokun — это облачный инструмент перевода, который можно использовать для перевода различных типов документов с сохранением их макета и дизайна. Это простое решение, которое легко использовать и интегрировать (присоединение вашей команды занимает несколько часов) и позволит вам сократить время и за...
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate — это SaaS-компания, предлагающая управление переводами, передовой генеративный искусственный интеллект и доступ к внештатным переводчикам/редакторам — и все это в одном программном обеспечении. EasyTranslate предлагает управление переводами, доступ к переводчикам и копирайтерам, а та...
Easyling
easyling.com
Easyling — это решение для перевода веб-сайтов, которое предлагает несколько способов локализации веб-сайта с минимальным участием ИТ-специалистов или разработчиков. Easyling обеспечивает подсчет слов, извлечение контента, предварительный просмотр в реальном времени и мгновенную визуальную обратную ...
Lingotek
lingotek.com
Lingotek, член Straker Group, была основана в 2006 году и расположена в Лехи, штат Юта. Создав первую облачную платформу TMS, компания Lingotek стала неотъемлемой частью технологической революции в индустрии локализации и перевода. Компания Lingotek, приобретенная Straker Translations в 2021 году, н...
Wordfast
wordfast.com
Решения Wordfast созданы, чтобы помочь переводчикам сэкономить время, деньги и усилия, сохраняя ваши переводы в базе данных памяти переводов и автоматически извлекая переведенный контент для будущих проектов. С 1999 года Wordfast стремится предоставлять на рынке самые удобные и доступные инструменты...
Pairaphrase
pairaphrase.com
Веб-система управления переводами (TMS) для предприятий, уделяющих особое внимание безопасности. ✔ Повысьте свою продуктивность уже сегодня с помощью Pairaphrase.
Correcto
correctoai.com
Correcto — это самый продвинутый инструмент искусственного письма для испанского языка. В мире более 580 миллионов человек говорят по-испански, но существует только один инструмент для письма с искусственным интеллектом, который помогает предприятиям в испаноязычных странах лучше писать и общаться, ...
TextUnited
textunited.com
TextUnited — это отмеченная наградами облачная система управления переводами. Предоставляя среду для совместного перевода, мы реализуем масштабируемые многоязычные процессы, облегчая омниканальную коммуникацию для компаний из множества отраслей по всему миру. Сочетая передовой машинный перевод, наш ...
Cloudwords
cloudwords.com
Cloudwords повышает скорость, масштабируемость и успех вашей многоязычной маркетинговой деятельности благодаря автоматизированным рабочим процессам и инструментам улучшения совместной работы. Узнайте, как Cloudwords может помочь вашему предприятию достичь глобальных целей быстрее, чем когда-либо.
Bureau Works
bureauworks.com
Bureau Works — это облачная система управления переводами, которая превращает сложное управление переводом и локализацией в простые и предсказуемые действия. Наша технология решает проблему управления переводами в целом. Bureau Works позволяет вам сосредоточиться на выполнении задач, от управления з...
Lingohub
lingohub.com
Контролируйте локализацию проекта — управляйте, координируйте и запускайте международные продукты быстрее. Lingohub — это комплексное решение для локализации, позволяющее сосредоточиться на технических целях, избежать ручной работы, протестировать дизайн на разных языках и упростить процесс локализа...
Language I/O
languageio.com
Языковой ввод-вывод гарантирует, что любой агент службы поддержки клиентов может общаться с любым клиентом по любому каналу на любом языке. Благодаря возможностям искусственного интеллекта ваша модель «следуй за солнцем» теперь поддерживает все языки мира, будь то чат, голосовая связь или электронна...