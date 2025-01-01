Инструменты конкурентной разведки - Самые популярные приложения

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Инструменты конкурентной разведки позволяют предприятиям собирать, оценивать и реагировать на динамику конкурентной среды. Информация, полученная на основе данных конкурентной разведки, ценна для нескольких групп внутри организации, таких как отделы маркетинга, продаж, разработки продуктов и высшего руководства. Команды по маркетингу, продажам и продуктам получают выгоду от программного обеспечения для конкурентной разведки, получая представление о таких областях, как рекламные стратегии, корректировка цен, внедрение продуктов и прекращение их производства. Кроме того, высшие руководители могут использовать решения конкурентной разведки для управления инвестициями и формирования будущих корпоративных стратегий.
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SEMrush
semrush.com
Semrush - платформa для управления видимостью в интернете, предлагающая инструменты для SEO, PPC, контент-маркетинга, анализа конкурентов и аудита сайтов.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs - инструмент для анализа SEO, конкурентных ключевых слов, обратных ссылок и аудита веб-сайтов, помогающий улучшить видимость в поисковых системах.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking - это инструмент для SEO, который предлагает функции для исследования ключевых слов, аудита сайтов, анализа ссылок и автоматизации отчетности.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb предоставляет данные о трафике и вовлечении для анализирования цифровой стратегии и производительности клиентов в eCommerce и рекламе.
Seobility
seobility.net
Seobility — это инструмент для SEO, который проводит аудит сайтов, анализирует ключевые слова, обратные ссылки и отслеживает позиции в поисковых системах.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat - это SEO-платформа с инструментами для анализа доменов, ключевых слов, обратных ссылок и аудита сайта, помогающая оптимизировать онлайн-присутствие.
Keyword.com
keyword.com
Keyword.com - инструмент для исследования и оптимизации ключевых слов, помогающий улучшить присутствие в Интернете и управлять контентной стратегией.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — инструмент SEO для анализа данных, который помогает улучшить позиции сайта через аудит, мониторинг и исследование ключевых слов.
Data.ai
data.ai
Data.ai - платформа для мобильной аналитики, помогающая компаниям анализировать рынок, оптимизировать стратегии и повышать эффективность приложений.
WebCEO
webceo.com
WebCEO — платформа для цифрового маркетинга с инструментами для SEO, отслеживания рангов, анализа доменов, управления социальными сетями и формирования отчетов.
VisualPing
visualping.io
Visualping — инструмент для мониторинга изменений на веб-сайтах, фиксирующий и сравнивающий скриншоты страниц для уведомления о модификациях.
Apptopia
apptopia.com
Apptopia предоставляет данные о производительности мобильных приложений и аналитические инструменты для оптимизации и мониторинга рынка.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower — платформа для анализа и оптимизации мобильных приложений, предлагающая данные о загрузках, доходах и тенденциях рынка.
PriceShape
priceshape.com
PriceShape - это SaaS-платформа для мониторинга цен конкурентов, помогающая компаниям электронной коммерции оптимизировать свои ценовые стратегии.
Kompyte
kompyte.com
Kompyte — платформа для автоматизации конкурентной разведки, отслеживающая активность конкурентов в цифровых каналах и предоставляющая аналитические отчеты.
Klue
klue.com
Klue — это платформа для сбора и анализа конкурентной информации, которая помогает отделам маркетинга и продаж принимать обоснованные решения.
Thinknum
thinknum.com
Thinknum предоставляет доступ к данным о компаниях, включая вакансии, социальные сети и цены, для анализа рынка и принятия обоснованных бизнес-решений.
Panoramata
panoramata.co
Panoramata — это инструмент для анализа стратегий цифрового маркетинга брендов. Он собирает идеи из реклам и рассылок для улучшения ваших решений в маркетинге.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction — платформа оптимизации мобильного маркетинга, предлагающая инструменты для анализа, управления рекламой и оптимизации приложений.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS — это платформа для финансового анализа, мониторинга производительности и конкурентной аналитики, предоставляющая данные для обоснованных бизнес-решений.
Crayon
crayon.co
Crayon — платформа для конкурентной разведки, автоматизирующая сбор и анализ данных о рынке и деятельности конкурентов.
42matters
42matters.com
42matters предоставляет аналитические данные о мобильных и CTV-приложениях, позволяя исследовать рынок и оптимизировать стратегии разработки.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy - платформа для команд продаж, использующая ИИ для оптимизации процессов, предоставляя нужный контент и и поддержку в реальном времени.
MediaRadar
mediaradar.com
MediaRadar - платформа для анализа рекламы, помогающая командам продаж находить перспективы и оптимизировать стратегии на основе данных о расходах и предпочтениях клиентов.
BOSCO
askbosco.io
BOSCO - это аналитическая платформа для цифрового маркетинга, использующая ИИ для принятия обоснованных решений и оптимизации кампаний в реальном времени.
Contify
contify.com
Contify - платформа для сбора и анализа рыночной информации и конкурентного анализа, интегрирующая данные из различных источников и поддерживающая многократные языки.
Pathmatics
pathmatics.com
Pathmatics — это платформа для анализа цифровой рекламы, позволяющая отслеживать стратегии конкурентов и оптимизировать рекламные кампании.
Watchful
watchful.ai
Watchful — инструмент для анализа стратегий продуктов конкурентов, помогающий ускорить разработки и снизить расходы для повышения роста.
SocialPeta
socialpeta.com
SocialPeta — платформа для анализа и шпионажа рекламы, предоставляющая данные и стратегии для рекламодателей и издателей.
Adthena
adthena.com
Adthena — платформа для анализа рынка в сфере платной поисковой рекламы, позволяющая отслеживать конкурентов и оптимизировать рекламные кампании.
KnowFirst
knowfirst.ai
Приложение KnowFirst™ предоставляет доступ к множеству данных о компаниях Австралии, облегчая исследование и анализ.
BrandOps
brandops.io
BrandOps - это платформа для анализа маркетинговой эффективности, собирающая данные из различных источников и предоставляющая инсайты для оптимизации бренда.
SplitMetrics
splitmetrics.com
SplitMetrics — платформа для оптимизации Apple Search Ads и A/B тестирования, включая анализ ключевых слов и управление кампаниями для повышения видимости приложений.
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker — платформа, использующая ИИ для предоставления данных и прогнозов рынка, помогает анализировать отрасли и принимать обоснованные бизнес-решения.
Groopit
groopit.co
Groopit упрощает обмен конкурентной информацией среди сотрудников, позволяя быстро делиться и использовать аналитические данные для повышения конкурентоспособности.
Beauhurst
beauhurst.com
Beauhurst предоставляет данные о частных компаниях Великобритании, включая инвестиции, патенты и динамику рынка стартапов.
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