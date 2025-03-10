Инструменты конкурентной разведки - Самые популярные приложения

Groopit

groopit.co

Перехитрите конкурентов с помощью краудфандинга. Упростите процесс обмена и использования сотрудниками конкурентной информации для создания конкурентных преимуществ. Делиться информацией еще никогда не было так просто. Сотрудники делятся информацией из Teams, Slack, Salesforce, веб-браузера, мобильного приложения или из любого места, где они работают. Всего тремя нажатиями и менее чем за минуту они поделятся высококачественной количественной информацией о конкурентах, что позволит легко оставаться на вершине конкурентов. Использование информации происходит молниеносно. Groopit объединяет и предоставляет полезную информацию из каналов и представлений данных. Все участники имеют доступ к самой последней информации в режиме реального времени, позволяющей принимать собственные решения, что позволяет каждому сотруднику повысить свою конкурентоспособность. Интегрировать интеллектуальные данные в существующие корпоративные системы легко благодаря API доступа к данным Groopit. Легко добавляйте данные в Tableau, PowerBI, Salesforce или существующие панели мониторинга CI. Groopit гарантирует, что вы сможете использовать интеллектуальные данные при принятии всех системных решений.