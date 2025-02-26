Инструменты конкурентной разведки - Самые популярные приложения - Туркменистан

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Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Инструменты конкурентной разведки позволяют предприятиям собирать, оценивать и реагировать на динамику конкурентной среды. Информация, полученная на основе данных конкурентной разведки, ценна для нескольких групп внутри организации, таких как отделы маркетинга, продаж, разработки продуктов и высшего руководства. Команды по маркетингу, продажам и продуктам получают выгоду от программного обеспечения для конкурентной разведки, получая представление о таких областях, как рекламные стратегии, корректировка цен, внедрение продуктов и прекращение их производства. Кроме того, высшие руководители могут использовать решения конкурентной разведки для управления инвестициями и формирования будущих корпоративных стратегий.
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SocialPeta
socialpeta.com
SocialPeta — это ведущая в мире платформа для шпионажа и анализа рекламных креативов, предлагающая лучшие рекламные креативы и маркетинговые стратегии как для рекламодателей, так и для издателей. SocialPeta, выступая в качестве важной платформы рекламной и маркетинговой аналитики, фокусируется на рекламной аналитике, аналитике затрат, рекламных креативах, анализе аудитории, рекламной стратегии и т. д. SocialPeta помогает пользователям углубленно анализировать рекламные тенденции с подробным графическим представлением колебаний. организованно. Огромная база данных SocialPeta получена из 73 ведущих издательских сетей в 46 странах. Эта база данных содержит более 980 миллионов рекламных объявлений. Аналитика с рекламой, рынком, стоимостью, приложением, аудиторией, электронной торговлей и брендом. Помочь вам развивать свой бизнес во всех маркетинговых решениях. В настоящее время у нас более 200 корпоративных клиентов, включая Google, Supercell, iGG, Fun Plus, Bigo Live, 37games и т. д.
Kompyte
kompyte.com
Платформа автоматизации конкурентной разведки Kompyte — единственное в отрасли решение, полностью основанное на искусственном интеллекте, позволяющее решить проблемы, с которыми сталкиваются специалисты по маркетингу и продажам при отслеживании конкурентной среды. Kompyte автоматизирует процесс отслеживания по самому широкому спектру цифровых каналов, глубоко погружаясь в сбор конкурентной информации и предоставление аналитической информации, чтобы помочь клиентам подняться над шумом в перенасыщенных отраслях и завоевать лидерство на рынке. Kompyte предоставляет клиентам инструменты для отслеживания, компиляции, анализа и предоставления ключевых стратегических идей в режиме реального времени нужным командам, что позволяет улучшить обмен сообщениями, позиционирование, разработку продуктов и получение доходов.
Adthena
adthena.com
Adthena — отмеченная наградами платформа анализа рынка для платной поисковой рекламы. Наши уникальные технологии искусственного интеллекта и модели машинного обучения дают вам четкое представление о рыночных изменениях и обо всех действиях ваших конкурентов в сфере поиска. Это означает, что вы можете принимать обоснованные стратегические решения и получать большую отдачу от своего бюджета PPC, от максимизации рентабельности инвестиций до защиты вашего бренда. Мощная штука. И получить его больше нигде нельзя. Сотрудничайте с нами, чтобы сформировать успешную стратегию платного поиска. НАГРАДЫ И ПРИЗНАНИЯ: - Лучшая инновация в области программного обеспечения (локальный просмотр) - Награды поиска США 2021 г. - Лучший инструмент программного обеспечения для поиска (локальный просмотр) - Награды поиска США 2021 г. - Лучшая инновация программного обеспечения (локальный просмотр) - Награды поиска Великобритании 2021 г. - Лучший Использование данных (PPC) – серебро (Adthena x Staysure Insurance) – UK Search Awards 2021 – Лучшее использование поиска – финансы (PPC) – Global Search Awards 2021
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — это инструмент SEO для всех маркетологов, ориентированных на данные. Получите ценную информацию с помощью более чем 40 функций, чтобы резко повысить рейтинг вашего сайта. Удобный интерфейс и функции анализа больших объемов данных сэкономят ваше время и усилия. Собирайте ценные данные и анализируйте до 100 000 ключевых слов или URL-адресов одним щелчком мыши, чтобы улучшить свою стратегию SEO. С помощью Marketing Miner вы сможете быстро обнаружить технические проблемы на своем сайте, узнать, какие целевые страницы и ключевые слова приносят больше всего трафика, провести комплексный технический SEO-аудит и анализ конкурентов, отслеживать упоминания вашего бренда и важных ключевых слов в вашей нише, находить новые возможности построения ссылок для укрепления вашего профиля обратных ссылок и разработки успешной стратегии контент-маркетинга. Популярные функции: - Исследование ключевых слов - SEO-аудит - Отслеживание рейтинга - Анализ конкурентов - Мониторинг бренда - Создание ссылок - Массовый анализ данных - API Почему вам понравится Marketing Miner? Невероятное соотношение цены и качества: вам не обязательно выбирать дорогие инструменты, чтобы получить хороший рейтинг. Marketing Miner предоставляет высококачественные данные по доступным ценам. Бесшовная интеграция с другими инструментами. Если вы предпочитаете работать с большими объемами данных в своих собственных инструментах, вам понравится универсальный и мощный REST API Marketing Miner для доступа к вашим данным без входа в систему! Массовый анализ данных: инструменты Marketing Miner экономят много времени и усилий. Вы можете быстро анализировать данные по 100 000 ключевым словам, доменам или URL-адресам.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction — ведущая платформа для оптимизации мобильного UA! Будучи официальным партнером Apple Search Ads, компания способствует развитию мобильных приложений с помощью инструментов анализа данных. MobileAction дает полное представление о динамичной мобильной среде, необходимой для привлечения, удержания и взаимодействия с клиентами. Это помогает маркетологам и владельцам приложений, занимающимся развитием приложений, мобилизовать свои стратегии, согласовать дорожную карту, выйти на неосвоенные рынки и повысить рентабельность инвестиций. Наше решение позволяет владельцам приложений, менеджерам по привлечению пользователей и специалистам по развитию приложений решать сложные задачи мобильной индустрии, позволяя им создавать выигрышную историю на постоянно развивающемся рынке. Итак, в двух словах, MobileAction помогает мобильным маркетологам: Увеличить количество загрузок приложений. Разблокировать данные конкурентов. Узнать о последних тенденциях. Доминировать на рынке. Принимать более разумные решения. Компания была основана в 2013 году, ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско, США. MobileAction — ведущий в отрасли поставщик аналитики мобильной рекламы с обширной библиотекой, насчитывающей более 70 миллионов креативов, более 100 тысяч издателей, более 400 тысяч рекламодателей и объединяющей данные от более чем 55 DSP.
Beauhurst
beauhurst.com
Бохерст предоставляет данные обо всех частных компаниях Великобритании: от сбора средств и патентов до статуса найма и торговых данных. Мы отслеживаем быстрорастущие компании очень детально, используя наши восемь сигналов отслеживания. Кроме того, мы следим за более широкой стартап-экосистемой инвесторов и акселераторов. У нас есть четыре платформы данных, созданные специально для разных отраслей: BeauhurstAdvise, BeauhurstInvest, BeauhurstImpact и BeauhurstSales. Наши платформы созданы, чтобы помочь нашим клиентам находить, отслеживать и понимать бизнес.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS — это универсальная платформа для финансового сравнительного анализа, конкурентного анализа и мониторинга производительности. Замените догадки стратегическими идеями и раскройте потенциал решений, основанных на данных, прямо сейчас. Мы помогаем вам добиться успеха, собирая стратегические данные из точных и актуальных источников, очищая их и обогащая дополнительными источниками, чтобы дать вам историю, выходящую за рамки цифр. Найдите всю необходимую информацию о конкурентах и готовые к использованию контрольные показатели KPI ваших коллег, поставщиков и клиентов в своей индивидуальной информационной панели. Наша преданная команда экспертов всегда готова помочь вам максимально эффективно использовать полученные данные, чтобы вы всегда могли получить необходимую резервную копию, когда она вам понадобится.
SplitMetrics
splitmetrics.com
Экосистема продуктов и услуг для оптимизации Apple Search Ads, запуска приложений, A/B-тестирования, ASO и полностью управляемого роста приложений.
BrandOps
brandops.io
Маркетинговые команды используют BrandOps, чтобы по требованию получать ответы на самые сложные вопросы маркетинга. BrandOps — это платформа для повышения эффективности маркетинга, которая показывает, насколько эффективен ваш маркетинг по всем цифровым каналам относительно конкурентов, целей, бизнес-результатов, брендов-героев и отраслевых показателей. BrandOps предоставляет информацию о росте на основе тысяч сигналов из таких каналов, как сайты обзоров, платформы социальных сетей, более 6000 источников новостей, подкасты, поиск и многое другое. BrandOps снимает нагрузку с ваших оперативных команд. Данные собираются, сохраняются и обрабатываются автоматически. Быстрорастущие компании используют BrandOps для развития своего бизнеса и создания здоровой маркетинговой машины. https://www.brandops.io/
MediaRadar
mediaradar.com
Отмеченные наградами решения MediaRadar для анализа рекламы предоставляют своевременную информацию о различных медиа, предназначенную для тех, кто участвует в процессах продажи, планирования или покупки средств массовой информации. Команды по продажам средств массовой информации полагаются на MediaRadar для поиска нового бизнеса, создания убедительных презентаций и установления связей с нужными покупателями. Агентства и маркетологи используют MediaRadar, чтобы создавать лучший медиа-микс, следить за своими конкурентами и открывать новые рекламные возможности.
Watchful
watchful.ai
Watchful — это первое и единственное решение для анализа продуктовой стратегии, ориентированное исключительно на выявление продуктовой стратегии ваших конкурентов. Наши решения помогают автоматизировать и расширить конкурентные исследования, предоставляя ценную информацию, которая позволяет продуктовым командам ускорять поставки, снижать затраты и стимулировать рост. Компании из списка Fortune 500 доверяют Watchful, чтобы принимать более эффективные решения и опережать свои рынки. Для получения дополнительной информации посетите https://www.watchful.ai/.
Groopit
groopit.co
Перехитрите конкурентов с помощью краудфандинга. Упростите процесс обмена и использования сотрудниками конкурентной информации для создания конкурентных преимуществ. Делиться информацией еще никогда не было так просто. Сотрудники делятся информацией из Teams, Slack, Salesforce, веб-браузера, мобильного приложения или из любого места, где они работают. Всего тремя нажатиями и менее чем за минуту они поделятся высококачественной количественной информацией о конкурентах, что позволит легко оставаться на вершине конкурентов. Использование информации происходит молниеносно. Groopit объединяет и предоставляет полезную информацию из каналов и представлений данных. Все участники имеют доступ к самой последней информации в режиме реального времени, позволяющей принимать собственные решения, что позволяет каждому сотруднику повысить свою конкурентоспособность. Интегрировать интеллектуальные данные в существующие корпоративные системы легко благодаря API доступа к данным Groopit. Легко добавляйте данные в Tableau, PowerBI, Salesforce или существующие панели мониторинга CI. Groopit гарантирует, что вы сможете использовать интеллектуальные данные при принятии всех системных решений.
KnowFirst
knowfirst.ai
API и платформа KnowFirst™ – это универсальный инструмент для доступа к многочисленным наборам данных о любой австралийской компании, который экономит ваше время и ресурсы при проведении исследований и анализа.
Panoramata
panoramata.co
Panoramata — это инструмент для сравнительного анализа электронной коммерции, который позволяет отслеживать стратегию цифрового маркетинга любого бренда, не подписываясь на бесконечные электронные письма. Черпайте вдохновение и находите новые идеи в тысячах информационных бюллетеней, потоках, рекламе, целевых страницах, SMS и технических наборах, которые мы собрали, и принимайте более обоснованные решения в своем маркетинге.
PriceShape
priceshape.com
PriceShape — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), специализирующаяся на мониторинге цен конкурентов для компаний и брендов электронной коммерции, что позволяет им увеличивать продажи и максимизировать доход. Мы помогаем интернет-продавцам оптимизировать свою ценовую стратегию на основе данных о конкурентах, включая цены, запасы и ассортимент. С помощью PriceShape вы получаете полный обзор цен на продукцию конкурентов, отображаемый на вашей персонализированной информационной панели. Мы также специализируемся на предоставлении нашим пользователям широкого спектра правил и стратегий динамического ценообразования, отвечающих любым потребностям. Использование этих функций дает нашим клиентам гибкость ценообразования, необходимую им для улучшения процесса принятия решений с учетом их конкурентной ситуации. Более того, мы даем вам возможность использовать знания о конкурентных ценах в своей ленте покупок в Google. С помощью нашего редактора каналов можно вставлять ценники в свой канал, что позволяет направлять ваши рекламные расходы на продукты, которые являются наиболее конкурентоспособными, и получать хорошую прибыль. Эта интеллектуальная сегментация ваших кампаний с ценой за клик не позволит вам тратить рекламные расходы на продукты, которые для вас слишком дороги, и значительно повысит рентабельность инвестиций в рекламу.
Thinknum
thinknum.com
По мере того, как экономическая деятельность выходит в онлайн, остаются новые следы данных. Запатентованные алгоритмы машинного обучения Thinknum индексируют общедоступную сеть в режиме реального времени, создавая более двух десятков структурированных наборов данных. Мы отслеживаем списки вакансий, численность персонала, активность в социальных сетях, настроения сотрудников, цены на продукцию, расположение магазинов и многое другое для более чем 500 000+ государственных и частных компаний по всему миру. Клиенты получают доступ к нашим данным через API или удобный пользовательский интерфейс. Ни один другой поставщик веб-данных не может сравниться по широте, глубине и качеству с нашими историческими данными и данными в реальном времени.
42matters
42matters.com
42matters — ведущий поставщик аналитических приложений для мобильного и подключенного телевидения (CTV). Наши современные алгоритмы машинного обучения обеспечивают комплексное понимание рынка приложений, позволяя организациям строить более сильный и информированный бизнес. Мы отслеживаем более 17 миллионов опубликованных и неопубликованных приложений в 12 ведущих магазинах приложений, включая Google Play, Apple App Store, Amazon Appstore, Huawei AppGallery, Tencent MyApp, Roku Channel Store, Apple TV, tvOS App Store, Amazon Fire TV, Google TV, Приложения Samsung Smart TV, LG Content Store и приложения Vizio SmartCast. В 42matters мы предлагаем широкий спектр инструментов для исследования рынка приложений. Наши API, дампы файлов (наборы данных) и набор исследовательских веб-платформ, в том числе 42matters Explorer, 42matters SDK Explorer и 42matters App Watchlist, позволяют компаниям выявлять рыночные тенденции, создавать отраслевые продукты и услуги, внедрять более эффективные деловая практика и многое другое. Мы предоставляем критически важную информацию компаниям, работающим во многих отраслях. Например, мы помогаем… – Компании, занимающиеся рекламными технологиями, повышают таргетинг рекламы, максимизируют количество показов рекламы и борются с мошенничеством в рекламе. – Команды продаж и маркетинга расширяют свои каналы продаж, обогащают данные, хранящиеся в CRM-системах, и развивают существующие учетные записи. – Разработчики приложений, игр и SDK сравнивают свои результаты с конкурентами и создают дорожные карты с учетом потребностей рынка. – Специалисты по кибербезопасности улучшают методы MAM и MDM, оптимизируют обнаружение вредоносного ПО и выявляют вредоносные разрешения и интегрированные технологии. 42matters — частная компания со штаб-квартирой в Цюрихе, Швейцария, основанная в 2011 году. Нас поддерживают Gamma Capital Partners и Project A Ventures.
Apptopia
apptopia.com
Полезные данные для мобильного мира: мы предоставляем данные о производительности каждого мобильного приложения и каждого издателя в мире. Эти точки данных доступны через API и/или наш интуитивно понятный веб-инструмент. Мы не просто предоставляем вам данные, мы даем вам ответы. Наши доступные инструменты конкурентной разведки ежедневно используются издателями и разработчиками мобильных устройств, поставщиками услуг и инвесторами для понимания и мониторинга конкурентов, информирования о бизнес-стратегиях и выявления возникающих потребительских интересов и тенденций. Apptopia уникальна своей способностью также предлагать распознавание и анализ SDK, анализ на уровне категорий и настраиваемые отраслевые отчеты. Мы также предлагаем полный набор инструментов для привлечения пользователей. Данные о производительности (доступны для более чем 50 стран) включают загрузки, DAU, MAU, сеансы, рейтинги, удержание пользователей, перекрестное использование приложений, анализ SDK, доход от IAP, доход от рекламы, рекламные показы и многое другое.
WebCEO
webceo.com
WebCEO — это платформа интернет-маркетинга нового поколения, которая предоставляет вам 23 мощных инструмента для исследования ключевых слов, отслеживания рейтинга, анализа домена, SEO-аудита, анализа внутренних ссылок и отслеживания обратных ссылок, управления социальными сетями, управления платным поиском, исследования конкурентов и многого другого. Функции White Label Web CEO дают цифровым агентствам свободу настраивать отчеты и придавать им профессиональный вид.
Contify
contify.com
Contify предлагает комплексную платформу для анализа рынка и конкуренции, а также API-интерфейсы новостей, позволяющие компаниям собирать, обрабатывать и делиться действенной информацией о конкурентах, клиентах, отраслях и ключевых темах аналитики в рамках организации.
Keyword.com
keyword.com
Ранее SerpBook.com — все, что вам нужно для отслеживания, определения и проверки ваших усилий по SEO. Продемонстрируйте и сообщите людям, которые имеют значение.
Pathmatics
pathmatics.com
База данных рекламодателей Pathmatics и платформа цифрового маркетингового анализа обеспечивают прозрачность стратегий цифровой рекламы вашего конкурента.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking — это надежный набор инструментов для SEO, который лучше всего подходит агентствам малого и среднего размера и внутренним командам. Уникальные и расширенные наборы данных помогают специалистам по SEO разрабатывать и реализовывать эффективные стратегии SEO. SE Ranking предлагает специальные инструменты для автоматизации каждой основной задачи SEO, включая исследование ключевых слов и конкурентов, создание и оптимизацию контента, технический аудит веб-сайтов, внутреннюю оптимизацию, анализ и мониторинг обратных ссылок, отслеживание позиций, локальное SEO и многое другое. SE Ranking использует технологии искусственного интеллекта и НЛП, чтобы предоставлять пользователям уникальную информацию и рекомендации. Предоставление высококачественных и точных данных является одним из главных приоритетов SE Ranking, и команда SE Ranking постоянно расширяет свои наборы данных и совершенствует алгоритмы обработки данных, чтобы предоставлять данные, на которые пользователи могут положиться. Команды могут извлечь выгоду из автоматизированной отчетности SE Ranking, White Label и совместного управления проектами. Большинство планов подписки включают дополнительные места пользователей для членов команды и неограниченное количество проектов для удовлетворения всех потребностей клиентов. Агентский пакет SE Ranking, разработанный специально для маркетинговых агентств малого и среднего размера, предоставляет неограниченные возможности отчетности, виджет для привлечения потенциальных клиентов, WL и дополнительные клиентские места, чтобы помочь агентствам лучше представить свои результаты.
SEMrush
semrush.com
Semrush-это ведущая платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет предприятиям по всему миру для работы поисковой оптимизации, платы за клик, контента, социальных сетей и конкурентных исследовательских кампаний и получения измеримых результатов от онлайн-маркетинга. Semrush предлагает информацию и решения для компаний для создания, управления и измерения кампаний по различным маркетинговым каналам. Semrush, с более чем 87 000 платящих клиентов. Semrush в цифрах: - профили доменов настольных доменов 808 м и профилей мобильных доменов 32,1 м - более 43 триллионов обратных ссылок и более 25 миллиардов URL -адресов, заполненных в день в среднем - более 24,3 млрд. Ключевых слов и 20 млн идеи для одного ключевого слова - 30% компаний Fortune 500 используются Semrush как их маркетинговый инструмент
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower — компания, занимающаяся исследованиями рынка, которая изобрела Consumer Lifecycle Intelligence (CLI), новый вид рыночной аналитики, который помогает организациям оставаться в курсе ключевых тактик и тенденций. Наша платформа CLI показывает брендам, как потребители взаимодействуют с компаниями в глобальной цифровой экономике, используя приложения, покупки, рекламные показы и многое другое, включая мобильные приложения, социальные сети, потоковые медиа, веб-сайты, цифровые платежи и многое другое. Информация, полученная ответственно от Sensor Tower, дополняет корпоративные данные взглядами «извне внутри», полученными от реальных людей, отвечая на ценные вопросы, на которые корпоративные данные не могут ответить. Эти идеи помогают формировать стратегии ведущих компаний мира.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat выделяется как комплексный набор инструментов SEO, позволяющий вам эффективно контролировать свою видимость в Интернете. Ключевой актив для преданных своему делу предприятий, стремящихся к повышению рейтинга и усилению коммерческого присутствия в Интернете. Обладая обширным арсеналом, насчитывающим более 50 мощных инструментов, Serpstat решает следующие задачи: 🔍 Анализ конкурентов: выявите и оцените ключевых игроков на вашем рынке. 📊 Стратегия контента: оценивайте и создавайте — получайте высококачественный, ориентированный на рейтинг контент. 🚀 Комплексный SEO-надзор: комплексные инструменты для обеспечения лучшей позиции в Google. 🌐 Анализ рынка и аналитика: погрузитесь в свою сферу деятельности и перенимайте лучшие отраслевые практики от лидеров. 💡 Реклама и платный поиск: собирайте информацию о конкурентах, чтобы усовершенствовать свои платные кампании. ✍️ Создание и анализ контента с помощью искусственного интеллекта: легко создавайте или перерабатывайте статьи, создавайте метатеги, улучшайте грамматику и орфографию, а также извлекайте ключевые слова из текста. Комплексная платформа SEO, которая включает в себя все необходимое для надежного маркетингового расширения. Горячее обновление: получите мощную информацию о SEO с помощью плагина Serpstat ChatGPT! 🔍 Найдите целевые ключевые слова SEO и сравните их по регионам. 📊 Анализируйте важные показатели SEO и данные обратных ссылок на домены. ✍️ Используйте данные SEO и синергию ChatGPT для создания эффективного контента и стратегий оптимизации. Обновите свою SEO-игру с помощью ChatGPT сегодня!
Similarweb
similarweb.com
Продавайте умнее, используя 360-градусную цифровую информацию об электронной коммерции, перспективах издателей и рекламодателей. Благодаря уникальным данным о трафике и вовлеченности Подобные веб-сайта вы получаете полное представление о каждой части цифровой стратегии и эффективности потенциального клиента, что позволяет вам находить новые возможности и создавать выигрышные предложения. - Найдите потенциальных клиентов, которые соответствуют вашему идеальному профилю клиента, из базы данных Likeweb, содержащей более 100 миллионов веб-сайтов. - Повысьте качество своей воронки продаж и расставьте приоритеты в охвате, добавляя более релевантные данные к потенциальным клиентам с помощью Lead Enrichment. - Отслеживайте свои учетные записи, чтобы оставаться в курсе новых и дополнительных продаж. возможности с помощью оповещений - Глубокое погружение в цифровую производительность и стратегию ваших потенциальных клиентов, чтобы лучше понять, как ваше решение может помочь - Улучшите реакцию вашего клиента с помощью уникальной для вашего клиента информации, подкрепленной надежными данными - Обращайтесь напрямую к лицам, принимающим решения с их прямой контактной информацией
Ahrefs
ahrefs.com
Арефс Пте. Ltd. — компания-разработчик программного обеспечения, которая разрабатывает онлайн-инструменты SEO и бесплатные обучающие материалы для специалистов по маркетингу. Универсальный набор SEO-инструментов Ahrefs может помочь вам: - Исследование конкурентов: обнародуйте органические ключевые слова вашего конкурента, стратегии обратных ссылок и ключевые слова PPC - Создание ссылок: найдите самые сильные возможности обратных ссылок в вашей нише - Исследование ключевых слов: получите максимально релевантные идеи ключевых слов и узнайте, насколько сложно будет получить рейтинг. - Аудит веб-сайта: выясните, какие проблемы с SEO есть на вашем веб-сайте, и узнайте, как их исправить. - Исследование контента: найдите самый популярный контент по любой теме и найдите лучшие идеи для собственного контента. - Отслеживание рейтинга: Отслеживайте свой рейтинг в поиске вместе с рейтингом конкурентов. - Мониторинг упоминаний: получайте оповещения по электронной почте каждый раз, когда вы или ваш бренд упоминаются в Интернете. База данных Ahrefs содержит более 11 миллиардов ключевых слов и более 400 миллиардов проиндексированных страниц. Именно поэтому Ahrefs может предоставить своим пользователям максимальную точность данных.
Crayon
crayon.co
Отмеченная наградами платформа конкурентной разведки Crayon помогает вашей организации увидеть и использовать возможности, чтобы вы могли создать устойчивое бизнес-преимущество. Десятки тысяч команд используют программное обеспечение Crayon для автоматического сбора и анализа полной конкурентной информации — внешних сообщений и позиционирования, изменений в продуктах и ценах, планов найма, стратегий выхода на рынок и многого другого — извлекая из сотен миллионов источников. Ручное исследование не только отнимает много времени, но и рискованно. Когда вы полагаетесь на человеческие усилия, вы подвержены упущенным возможностям и необнаруженным угрозам. С Crayon вы можете автоматически фиксировать движения ваших конкурентов в режиме реального времени. Используйте более ста различных типов данных из миллионов источников конкурентной информации, чтобы быть в курсе обновлений продуктов, изменений в обмене сообщениями, изменений в составе руководящего состава и многого другого.
Data.ai
data.ai
data.ai — это самая надежная в отрасли платформа для анализа и анализа мобильных данных. Получите полное представление о мобильной среде, необходимой вам для приобретения, удержания и привлечения клиентов, расстановки приоритетов для своей дорожной карты, выхода на новые рынки и оптимизации рентабельности инвестиций. С помощью data.ai Intelligence вы можете: • Ускорить загрузку приложения и стратегию получения дохода. • Повысить рейтинги вашего приложения и заставить пользователей возвращаться. • Посмотреть, как использование приложения различается в более чем 60 странах. • Оптимизировать стратегию запуска и кампании по привлечению клиентов. • Сравнить эффективность своих мобильных устройств. в сравнении с конкурентами Миссия data.ai — помогать клиентам создавать успешные мобильные приложения и достигать совершенства. Основанная в 2010 году, компания запустила первое решение для анализа мобильного рынка. В 2020 году data.ai запустила Ascend, решение для анализа рекламы, став первой компанией в своей сфере, которая предлагает параллельное представление рыночной информации и собственных данных компаний для поддержки критически важных бизнес-решений. Вместе эти решения составляют наиболее полную в отрасли мобильную платформу. Более 1100 клиентов и 1 миллион подключений во всех регионах и отраслях полагаются на data.ai для развития своего мобильного бизнеса. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско и имеет 12 офисов по всему миру.
BOSCO
askbosco.io
ASK BOSCO® — это платформа цифрового маркетингового анализа на базе искусственного интеллекта, которая помогает маркетинговым командам принимать более эффективные решения на основе данных. Наш простой в использовании интерфейс предоставляет единый источник достоверной информации, позволяя маркетологам в режиме реального времени видеть эффективность всех кампаний и каналов. Используя передовые технологии машинного обучения, ASK BOSCO® выявляет новые возможности для увеличения доходов по существующим и новым каналам. Мы также предоставляем возможности прогнозной аналитики, позволяющие маркетологам создавать персонализированные панели отчетности и прогнозировать будущие кампании с непревзойденной точностью. Наш уникальный индекс ASK BOSCO® сравнивает ваш домен с ближайшими конкурентами в вашей категории. Этот индекс является показателем вашего присутствия в Интернете и того, насколько эффективно вы инвестируете в органические и платные медиаканалы. Как работает ASK BOSCO®? ASK BOSCO® работает, собирая данные из различных источников, включая ваш веб-сайт, социальные сети и рекламные кампании. Затем эти данные анализируются нашим механизмом искусственного интеллекта для выявления тенденций, закономерностей и возможностей. ASK BOSCO® также использует машинное обучение для прогнозирования будущей производительности. Это позволяет вам принимать более обоснованные решения относительно вашего маркетингового бюджета и кампаний. Каковы преимущества использования ASK BOSCO®? Использование ASK BOSCO® дает множество преимуществ. Вот некоторые из наиболее важных из них: - Лучшее принятие решений: ASK BOSCO® предоставляет вам данные и идеи, необходимые для принятия более эффективных и обоснованных решений относительно ваших маркетинговых кампаний. - Увеличение дохода: ASK BOSCO® помогает вам выявить новые возможности для получения большего дохода от существующих и новых каналов. - Повышение эффективности: ASK BOSCO® автоматизирует многие задачи, связанные с цифровым маркетингом, освобождая ваше время, чтобы вы могли сосредоточиться на более стратегических действиях. - Снижение затрат: ASK BOSCO® может помочь вам сэкономить деньги на ваших маркетинговых кампаниях за счет оптимизации бюджета и более эффективного таргетинга ваших кампаний. Если вы ищете способ улучшить эффективность своего цифрового маркетинга, ASK BOSCO® — идеальное решение для вас. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о том, как мы можем помочь вам достичь ваших маркетинговых целей.
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker — технологическая компания, которая использует искусственный интеллект для предоставления рыночных данных и прогнозов и, таким образом, помогает исследовательским группам, командам по развитию бизнеса или маркетингу лучше понять и проанализировать сектор. Платформа компании использует машинное обучение и обработку естественного языка (NLP), чтобы предоставить своим клиентам платформу рыночной аналитики на основе искусственного интеллекта, которая ускоряет их доступ к глобальной отраслевой информации.
Seobility
seobility.net
Seobility — это универсальный инструмент SEO для улучшения рейтинга веб-сайтов. Seobility предоставляет комплексный SEO-аудит на странице, анализ обратных ссылок и инструменты построения ссылок, а также отслеживание рейтинга. Дополнительные инструменты, такие как инструмент TF*IDF для оптимизации контента и инструмент исследования ключевых слов, дополняют универсальное программное обеспечение Seobility для SEO. Внутренний SEO-аудит: сканируются все связанные страницы веб-сайта, а ошибки или проблемы с оптимизацией страницы собираются и четко отображаются. Каждый анализ содержит подробную информацию и советы о том, как решать проблемы и оптимизировать. Для постоянного обзора веб-сайта и отслеживания прогресса оптимизации можно запланировать регулярное сканирование. Seobility предоставляет подробный отчет после каждого сканирования и уведомляет пользователя в случае серьезных проблем. Анализ обратных ссылок: подробные отчеты об обратных ссылках веб-сайтов, якорных текстах, ссылающихся доменах и т. д. Кроме того, регулярно обновляемые отчеты о новых и потерянных обратных ссылках дают полезную информацию об этой части внешнего SEO. Анализ конкурентов и рекомендации по построению ссылок завершают этот модуль. Отслеживание рейтинга: ежедневно обновляемые данные о рейтинге Google для компьютеров и мобильных устройств по вашим ключевым словам. Используйте расширенные функции, такие как тегирование ключевых слов, например для анализа категорий или локализованных результатов. Следите за своими конкурентами, отслеживая их эффективность. Программное обеспечение Seobility SEO разработано с четким акцентом на качество и удобство использования. Seobility подходит как для профессионалов SEO, так и для новичков в SEO.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy — это платформа для увеличения доходов, которая позволяет командам по работе с доходами обеспечивать устойчивый рост доходов. GTM Buddy стремится создать новое поколение более умных продавцов. Представьте себе мир, в котором ИИ заботится о маркировке и показе нужного контента в нужное время, чтобы помочь продавцам прямо там, где они находятся. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 — это секретное оружие продавца для превышения квоты, помогающее представителям делиться контентом, отвечающим на актуальные вопросы покупателей, приходить подготовленными к важным встречам и тратить больше время фактически продается за счет сокращения ручной работы.
Klue
klue.com
Klue — это платформа конкурентной разведки, предназначенная для помощи маркетологам в сборе, организации и распространении конкурентной информации в различных подразделениях бизнеса. Платформа использует аналитику на основе искусственного интеллекта для агрегирования и интерпретации данных, обеспечивая глубокое понимание рыночных тенденций. Его основные функции включают в себя способность централизовать конкурентную информацию, эффективно анализировать данные, создавать конкурентоспособный контент и распространять его по организации. Кроме того, это позволяет пользователям измерять свое влияние в конкурентной бизнес-среде. Он также предлагает дополнительные возможности искусственного интеллекта, предназначенные для экономии времени и повышения качества анализа. Платформа предназначена для поддержки стратегии выхода всей организации на рынок, предоставляя доступ к ряду ресурсов, включая руководства, отчеты, шаблоны и вебинары, которые направлены на предоставление пользователям конкурентного преимущества. Помимо централизации аналитики и повышения качества анализа, Klue также уделяет особое внимание безопасности данных и интеграции инструментов. Ключевые аспекты пользовательского опыта Klue включают возможность подключения существующих инструментов к платформе, обеспечение защиты данных и экономию времени за счет анализа с помощью искусственного интеллекта. Платформа также предлагает пользователям возможность учитывать мнение своих клиентов в своей конкурентной информации, обеспечивая тем самым более полное понимание рыночной среды.
VisualPing
visualping.io
Визуализация — лучший инструмент для мониторинга изменений на сайте. Просто введите URL-адрес, который вы хотите отслеживать, и выберите область — мы уведомим вас при обнаружении изменения. Visualping имеет сотни потенциальных вариантов использования. Ваш бизнес может использовать Visualping для конкурентной разведки, нормативной информации, управления соблюдением требований, контроля качества веб-сайтов, обнаружения регрессий и многого другого. Вы даже можете использовать Visualping в своей личной жизни, чтобы следить за вакансиями, отсутствующими в наличии продуктами, ценами, встречами, новостями и профилями в социальных сетях.
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