Инструменты конкурентной разведки - Самые популярные приложения - Польша

Seobility

seobility.net

Seobility — это универсальный инструмент SEO для улучшения рейтинга веб-сайтов. Seobility предоставляет комплексный SEO-аудит на странице, анализ обратных ссылок и инструменты построения ссылок, а также отслеживание рейтинга. Дополнительные инструменты, такие как инструмент TF*IDF для оптимизации контента и инструмент исследования ключевых слов, дополняют универсальное программное обеспечение Seobility для SEO. Внутренний SEO-аудит: сканируются все связанные страницы веб-сайта, а ошибки или проблемы с оптимизацией страницы собираются и четко отображаются. Каждый анализ содержит подробную информацию и советы о том, как решать проблемы и оптимизировать. Для постоянного обзора веб-сайта и отслеживания прогресса оптимизации можно запланировать регулярное сканирование. Seobility предоставляет подробный отчет после каждого сканирования и уведомляет пользователя в случае серьезных проблем. Анализ обратных ссылок: подробные отчеты об обратных ссылках веб-сайтов, якорных текстах, ссылающихся доменах и т. д. Кроме того, регулярно обновляемые отчеты о новых и потерянных обратных ссылках дают полезную информацию об этой части внешнего SEO. Анализ конкурентов и рекомендации по построению ссылок завершают этот модуль. Отслеживание рейтинга: ежедневно обновляемые данные о рейтинге Google для компьютеров и мобильных устройств по вашим ключевым словам. Используйте расширенные функции, такие как тегирование ключевых слов, например для анализа категорий или локализованных результатов. Следите за своими конкурентами, отслеживая их эффективность. Программное обеспечение Seobility SEO разработано с четким акцентом на качество и удобство использования. Seobility подходит как для профессионалов SEO, так и для новичков в SEO.