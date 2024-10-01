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Инструменты конкурентной разведки - Самые популярные приложения - Коста-Рика Самые популярные Недавно добавленные

Инструменты конкурентной разведки позволяют предприятиям собирать, оценивать и реагировать на динамику конкурентной среды. Информация, полученная на основе данных конкурентной разведки, ценна для нескольких групп внутри организации, таких как отделы маркетинга, продаж, разработки продуктов и высшего руководства. Команды по маркетингу, продажам и продуктам получают выгоду от программного обеспечения для конкурентной разведки, получая представление о таких областях, как рекламные стратегии, корректировка цен, внедрение продуктов и прекращение их производства. Кроме того, высшие руководители могут использовать решения конкурентной разведки для управления инвестициями и формирования будущих корпоративных стратегий.