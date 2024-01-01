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Инструменты конкурентной разведки - Самые популярные приложения - Антарктида
Инструменты конкурентной разведки позволяют предприятиям собирать, оценивать и реагировать на динамику конкурентной среды. Информация, полученная на основе данных конкурентной разведки, ценна для нескольких групп внутри организации, таких как отделы маркетинга, продаж, разработки продуктов и высшего руководства. Команды по маркетингу, продажам и продуктам получают выгоду от программного обеспечения для конкурентной разведки, получая представление о таких областях, как рекламные стратегии, корректировка цен, внедрение продуктов и прекращение их производства. Кроме того, высшие руководители могут использовать решения конкурентной разведки для управления инвестициями и формирования будущих корпоративных стратегий.
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SEMrush
semrush.com
Semrush — это ведущая SaaS-платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет компаниям по всему миру проводить поисковую оптимизацию, оплату за клик, контент, социальные сети и конкурентные исследовательские кампании, а также получать измеримые результаты от онлайн-маркетинга. Semru...
Ahrefs
ahrefs.com
Арефс Пте. Ltd. — компания-разработчик программного обеспечения, которая разрабатывает онлайн-инструменты SEO и бесплатные обучающие материалы для специалистов по маркетингу. Универсальный набор SEO-инструментов Ahrefs может помочь вам: - Исследование конкурентов: обнародуйте органические ключевые с...
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking — это надежный набор инструментов для SEO, который лучше всего подходит агентствам малого и среднего размера и внутренним командам. Уникальные и расширенные наборы данных помогают специалистам по SEO разрабатывать и реализовывать эффективные стратегии SEO. SE Ranking предлагает специальны...
Similarweb
similarweb.com
Продавайте умнее, используя цифровую информацию на 360° об электронной коммерции, перспективах издателей и рекламодателей. Благодаря уникальным данным о трафике и вовлеченности Подобные веб-сайта вы получаете полное представление о каждой части цифровой стратегии и эффективности потенциального клиен...
Keyword.com
keyword.com
Ранее SerpBook.com — все, что вам нужно для отслеживания, определения и проверки ваших усилий по SEO. Продемонстрируйте и сообщите людям, которые имеют значение.
Data.ai
data.ai
data.ai — это самая надежная в отрасли платформа для анализа и анализа мобильных данных. Получите полную картину мобильной среды, которая вам необходима для приобретения, удержания и привлечения клиентов, определения приоритетов вашей дорожной карты, выхода на новые рынки и оптимизации рентабельност...
Serpstat
serpstat.com
Serpstat выделяется как комплексный набор инструментов SEO, позволяющий вам эффективно контролировать свою видимость в Интернете. Ключевой актив для преданных своему делу предприятий, стремящихся к повышению рейтинга и усилению коммерческого присутствия в Интернете. Обладая обширным арсеналом, насчи...
Seobility
seobility.net
Seobility — это универсальный инструмент SEO для улучшения рейтинга веб-сайтов. Seobility предоставляет комплексный SEO-аудит на странице, анализ обратных ссылок и инструменты построения ссылок, а также отслеживание рейтинга. Дополнительные инструменты, такие как инструмент TF*IDF для оптимизации ко...
WebCEO
webceo.com
WebCEO — это платформа интернет-маркетинга нового поколения, которая предоставляет вам 23 мощных инструмента для исследования ключевых слов, отслеживания рейтинга, анализа домена, SEO-аудита, анализа внутренних ссылок и отслеживания обратных ссылок, управления социальными сетями, управления платным ...
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — это инструмент SEO для всех маркетологов, ориентированных на данные. Получите ценную информацию с помощью более чем 40 функций, чтобы резко повысить рейтинг вашего сайта. Удобный интерфейс и функции массового анализа данных сэкономят ваше время и усилия. Собирайте ценные данные и а...
VisualPing.io
visualping.io
Визуализация — лучший инструмент для мониторинга изменений на сайте. Просто введите URL-адрес, который вы хотите отслеживать, и выберите область — мы уведомим вас при обнаружении изменения. Visualping — это простое решение, которое направлено на автоматизацию утомительной задачи проверки веб-сайтов ...
Apptopia
apptopia.com
Полезные данные для мобильного мира: мы предоставляем данные о производительности каждого мобильного приложения и каждого издателя в мире. Эти данные доступны через API и/или наш интуитивно понятный веб-инструмент. Мы не просто предоставляем вам данные, мы даем вам ответы. Наши доступные инструменты...
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower — компания, занимающаяся исследованием рынка, которая изобрела Consumer Lifecycle Intelligence (CLI), новый вид рыночной аналитики, который помогает организациям оставаться в курсе ключевых тактик и тенденций. Наша платформа CLI показывает брендам, как потребители взаимодействуют с комп...
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS — это универсальная платформа для финансового сравнительного анализа, конкурентного анализа и мониторинга производительности. Замените догадки стратегическими идеями и раскройте потенциал решений, основанных на данных, прямо сейчас. Мы помогаем вам добиться успеха, собирая стратегические ...
42matters
42matters.com
42matters — ведущий поставщик аналитических приложений для мобильного и подключенного телевидения (CTV). Наши современные алгоритмы машинного обучения обеспечивают комплексное понимание рынка приложений, позволяя организациям строить более сильный и информированный бизнес. Мы отслеживаем более 17 ми...
PriceShape
priceshape.com
PriceShape — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), специализирующаяся на мониторинге цен конкурентов для компаний и брендов электронной коммерции, что позволяет им увеличивать продажи и максимизировать доход. Мы помогаем интернет-продавцам оптимизировать свою ценов...
Contify
contify.com
Contify предлагает комплексную платформу для анализа рынка и конкуренции, а также API-интерфейсы новостей, позволяющие компаниям собирать, обрабатывать и делиться действенной информацией о конкурентах, клиентах, отраслях и ключевых темах аналитики в рамках организации.
Pathmatics
pathmatics.com
База данных рекламодателей Pathmatics и платформа цифрового маркетингового анализа обеспечивают прозрачность стратегий цифровой рекламы вашего конкурента.
Thinknum
thinknum.com
По мере того, как экономическая деятельность выходит в онлайн, остаются новые следы данных. Запатентованные алгоритмы машинного обучения Thinknum индексируют общедоступную сеть в режиме реального времени, создавая более двух десятков структурированных наборов данных. Мы отслеживаем списки вакансий, ...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy — это платформа для увеличения доходов, которая позволяет командам по работе с доходами обеспечивать устойчивый рост доходов. GTM Buddy стремится создать новое поколение более умных продавцов. Представьте себе мир, в котором ИИ заботится о маркировке и показе нужного контента в нужное врем...
Crayon
crayon.co
Отмеченная наградами платформа конкурентной разведки Crayon помогает вашей организации увидеть и использовать возможности, чтобы вы могли создать устойчивое бизнес-преимущество. Десятки тысяч команд используют программное обеспечение Crayon для автоматического сбора и анализа полной конкурентной инф...
Adthena
adthena.com
Adthena — отмеченная наградами платформа для анализа рынка платной поисковой рекламы. Наши уникальные технологии искусственного интеллекта и модели машинного обучения дают вам четкое представление о рыночных изменениях и обо всех действиях ваших конкурентов в сфере поиска. Это означает, что вы может...
Klue
klue.com
Klue — это платформа конкурентной разведки, предназначенная для помощи маркетологам в сборе, организации и распространении конкурентной информации в различных подразделениях бизнеса. Платформа использует аналитику на основе искусственного интеллекта для агрегирования и интерпретации данных, обеспеч...
Panoramata
panoramata.co
Panoramata — это инструмент для сравнительного анализа электронной коммерции, который позволяет отслеживать стратегию цифрового маркетинга любого бренда, не подписываясь на бесконечные электронные письма. Черпайте вдохновение и находите новые идеи в тысячах информационных бюллетеней, потоках, реклам...
KnowFirst
knowfirst.ai
API и платформа KnowFirst™ – это универсальный инструмент для доступа к многочисленным наборам данных о любой австралийской компании, который экономит ваше время и ресурсы при проведении исследований и анализа.
Groopit
groopit.co
Перехитрите конкурентов с помощью краудфандинга. Упростите процесс обмена и использования сотрудниками конкурентной информации для создания конкурентных преимуществ. Делиться информацией еще никогда не было так просто. Сотрудники делятся информацией из Teams, Slack, Salesforce, веб-браузера, мобильн...
Watchful
watchful.ai
Watchful — это первое и единственное решение для анализа продуктовой стратегии, ориентированное исключительно на выявление продуктовой стратегии ваших конкурентов. Наши решения помогают автоматизировать и расширить конкурентные исследования, предоставляя ценную информацию, которая позволяет продукто...
SocialPeta
socialpeta.com
SocialPeta — это ведущая в мире платформа для шпионажа и анализа рекламных креативов, предлагающая лучшие рекламные креативы и маркетинговые стратегии как для рекламодателей, так и для издателей. SocialPeta, выступая в качестве важной платформы рекламной и маркетинговой аналитики, фокусируется на ре...
SplitMetrics
splitmetrics.com
Экосистема продуктов и услуг для оптимизации Apple Search Ads, запуска приложений, A/B-тестирования, ASO и полностью управляемого роста приложений.
MediaRadar
mediaradar.com
Отмеченные наградами решения MediaRadar для анализа рекламы предоставляют своевременную информацию о различных медиа, предназначенную для тех, кто участвует в процессах продажи, планирования или покупки средств массовой информации. Команды по продажам средств массовой информации полагаются на MediaR...
BrandOps
brandops.io
Маркетинговые команды используют BrandOps, чтобы по требованию получать ответы на самые сложные вопросы маркетинга. BrandOps — это платформа для повышения эффективности маркетинга, которая показывает, насколько эффективен ваш маркетинг по всем цифровым каналам относительно конкурентов, целей, бизнес...
Beauhurst
beauhurst.com
Бохерст предоставляет данные обо всех частных компаниях Великобритании: от сбора средств и патентов до статуса найма и торговых данных. Мы отслеживаем быстрорастущие компании очень детально, используя наши восемь сигналов отслеживания. Кроме того, мы следим за более широкой стартап-экосистемой инвес...
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction — ведущая платформа для оптимизации мобильного UA! Будучи официальным партнером Apple Search Ads, она способствует развитию мобильных приложений с помощью инструментов анализа данных. MobileAction дает полное представление о динамичной мобильной среде, необходимой для привлечения, удерж...
Kompyte
kompyte.com
Платформа автоматизации конкурентной разведки Kompyte — единственное в отрасли решение, полностью основанное на искусственном интеллекте, позволяющее решить проблемы, с которыми сталкиваются специалисты по маркетингу и продажам при отслеживании конкурентной среды. Kompyte автоматизирует процесс отсл...
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker — технологическая компания, которая использует искусственный интеллект для предоставления рыночных данных и прогнозов и, таким образом, помогает исследовательским группам, командам по развитию бизнеса или маркетингу лучше понять и проанализировать сектор. Платформа компании использует м...
BOSCO
askbosco.io
ASK BOSCO® — это платформа цифрового маркетингового анализа на базе искусственного интеллекта, которая помогает маркетинговым командам принимать более эффективные решения на основе данных. Наш простой в использовании интерфейс предоставляет единый источник достоверной информации, позволяя маркетолог...