Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Все
Книги
Бизнес
Образование
Развлечения
Финансы
Еда и напитки
Графика и дизайн
Здоровье и фитнес
Стиль жизни
Медицина
Музыка и аудио
Новости
Фото и видео
Эффективная работа
Справочники
Покупки
Социальные сети
Разработка ПО
Спорт
Путешествия
Утилиты
Погода
Программное обеспечение для управления компенсациями
Категории
Самые популярные
Недавно добавленные

Программное обеспечение для управления компенсациями - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления компенсациями помогает организациям разрабатывать стратегию и управлять компенсационными пакетами сотрудников. Это программное обеспечение, которое часто называют планированием или решениями по вознаграждению, контролирует заработную плату с помощью административной панели или инструментов визуализации данных. Он облегчает создание матриц заслуг, генерирует отчеты о данных о вознаграждениях компаний и позволяет организациям пересматривать и корректировать политику вознаграждения. Более того, это помогает планировать бонусы сотрудникам, структурировать стимулы и рекомендовать корректировку заработной платы. Системы управления вознаграждениями, обычно используемые отделами кадров, дают менеджерам возможность разрабатывать эффективные стратегии вознаграждения для своих команд. Такой подход обеспечивает справедливую оплату труда сотрудников и оптимизирует фонд заработной платы. Такое программное обеспечение может функционировать независимо или как часть интегрированного пакета программного обеспечения HRMS и HCM. Многие системы интегрируются с программным обеспечением для управления производительностью, используя данные о производительности сотрудников для принятия решений о вознаграждении. Предложения Suite могут также включать в себя функции программного обеспечения для компенсации продаж, что расширяет их возможности и полезность.

Отправить новое приложение


Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce - это приложение для управления человеческим капиталом, предлагающее функции для учета рабочего времени, расчета зарплаты и планирования найма.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom — это платформа для управления зарплатой и кадрами, позволяющая сотрудникам управлять своими данными и процессами HR через мобильное приложение.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bob - платформа управления людскими ресурсами, оптимизирующая HR-процессы, улучшая вовлеченность сотрудников и производительность в гибридных и удаленных командах.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor - это приложение для управления человеческими ресурсами, которое помогает автоматизировать процессы, управлять зарплатами и данными сотрудников.

Lattice

Lattice

lattice.com

Lattice - платформа для управления людьми, объединяющая инструменты для оценки производительности, вовлеченности сотрудников и развития карьеры.

Anaplan

Anaplan

anaplan.com

Anaplan — облачная платформа для планирования и управления бизнесом, позволяющая моделировать данные и улучшать взаимодействие между отделами.

Vena

Vena

vena.io

Vena — это платформа для финансового планирования, которая интегрируется с Excel и помогает компаниям оптимизировать бюджетирование и прогнозирование.

Leapsome

Leapsome

leapsome.com

Leapsome - платформа для автоматизации HR-процессов, включая управление эффективностью, вовлечение сотрудников и обучение.

Compass

Compass

getcompass.ai

Xoxoday Compass — платформа для управления стимулами и комиссиями, помогающая компаниям увеличивать доход и эффективнее управлять продажами.

ChartHop

ChartHop

charthop.com

ChartHop — платформа для управления данными о сотрудниках, объединяющая и визуализирующая информацию для улучшения операций и принятия решений в организациях.

Salary.com

Salary.com

salary.com

Salary.com - это платформа для управления компенсациями, предлагающая данные о зарплатах и инструменты для обеспечения справедливой оплаты сотрудников.

Arcoro

Arcoro

arcoro.com

Arcoro — это ПО для управления персоналом в строительстве, включая подбор, обучение, управление льготами и отслеживание времени сотрудников.

Ravio

Ravio

ravio.com

Ravio - платформа для управления компенсациями, помогающая компаниям в Европе привлекать и удерживать таланты через прозрачную оценку зарплат и автоматизированный анализ.

Figures

Figures

figures.hr

Figures — это приложение для управления компенсациями, упрощающее оценку, планирование и коммуникацию решений по зарплатам с использованием обширных данных.

Omni HR

Omni HR

omnihr.co

Omni HR - это платформа для управления персоналом, которая автоматизирует управление трудозатратами, расчет заработной платы и развитие сотрудников в организациях.

Comprehensive

Comprehensive

comprehensive.io

Комплексное приложение для расчёта компенсаций сотрудников, упрощающее процесс принятия решений по оплате труда без использования множества таблиц.

OpenComp

OpenComp

opencomp.com

OpenComp предоставляет информацию о компенсациях и инструменты для оптимизации зарплат, помогая компаниям принимать решения на основе рыночных данных.

Aeqium

Aeqium

aeqium.com

Aeqium — платформа для управления компенсациями, помогающая организациям эффективно компенсировать сотрудников и принимать обоснованные решения по удержанию команды.

Pave

Pave

pave.com

Pave - платформа для управления компенсациями, предлагающая данные о зарплатах и моделях компенсации для эффективного планирования и управления затратами.

Xactly

Xactly

xactlycorp.com

Xactly - облачное решение для управления компенсациями продаж, обеспечивающее автоматизированные расчеты и аналитику для повышения эффективности продаж.

Plentive

Plentive

plentive.com

Plentive – это программа для автоматического отслеживания и управления бонусами, позволяющая мотивировать команду и повышать эффективность компании.

Paidwell

Paidwell

paidwell.io

Paidwell — технология компенсации с оплатой за результаты для активно развивающихся компаний. Позволяет создать конкурентные программы вознаграждения для привлечения талантов.

LiveRem

LiveRem

liverem.com

LiveRem — платформа для анализа HR-данных в реальном времени. Соединяется с системами оплаты и HR для сравнения с рынком и улучшения управления талантами.

Pequity

Pequity

pequity.com

Приложение Pequity помогает разработать гибкую и безопасную программу компенсаций, обеспечивая инструменты для планирования выплат.

BetterComp

BetterComp

bettercomp.com

BetterComp предоставляет решения для оценки компенсации, позволяя компаниям быстро анализировать и адаптировать свои компенсационные стратегии к рынку.

Complete

Complete

complete.so

Complete помогает компаниям управлять компенсациями, создавать предложения, уровни и диапазоны выплат, обеспечивая масштабирование от 30 до 10,000+ сотрудников.

CandorIQ

CandorIQ

candoriq.com

CandorIQ — приложение для управления численностью сотрудников и планирования компенсаций, интегрированное с финансами и HR.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.