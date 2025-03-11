Программное обеспечение для управления компенсациями - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для управления компенсациями помогает организациям разрабатывать стратегию и управлять компенсационными пакетами сотрудников. Это программное обеспечение, которое часто называют планированием или решениями по вознаграждению, контролирует заработную плату с помощью административной панели или инструментов визуализации данных. Он облегчает создание матриц заслуг, генерирует отчеты о данных о вознаграждениях компаний и позволяет организациям пересматривать и корректировать политику вознаграждения. Более того, это помогает планировать бонусы сотрудникам, структурировать стимулы и рекомендовать корректировку заработной платы. Системы управления вознаграждениями, обычно используемые отделами кадров, дают менеджерам возможность разрабатывать эффективные стратегии вознаграждения для своих команд. Такой подход обеспечивает справедливую оплату труда сотрудников и оптимизирует фонд заработной платы. Такое программное обеспечение может функционировать независимо или как часть интегрированного пакета программного обеспечения HRMS и HCM. Многие системы интегрируются с программным обеспечением для управления производительностью, используя данные о производительности сотрудников для принятия решений о вознаграждении. Предложения Suite могут также включать в себя функции программного обеспечения для компенсации продаж, что расширяет их возможности и полезность.
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Dayforce
dayforce.com
Dayforce - это приложение для управления человеческим капиталом, предлагающее функции для учета рабочего времени, расчета зарплаты и планирования найма.
Paycom
paycom.com
Paycom — это платформа для управления зарплатой и кадрами, позволяющая сотрудникам управлять своими данными и процессами HR через мобильное приложение.
Bob HR
hibob.com
Bob - платформа управления людскими ресурсами, оптимизирующая HR-процессы, улучшая вовлеченность сотрудников и производительность в гибридных и удаленных командах.
Paycor
paycor.com
Paycor - это приложение для управления человеческими ресурсами, которое помогает автоматизировать процессы, управлять зарплатами и данными сотрудников.
Lattice
lattice.com
Lattice - платформа для управления людьми, объединяющая инструменты для оценки производительности, вовлеченности сотрудников и развития карьеры.
Anaplan
anaplan.com
Anaplan — облачная платформа для планирования и управления бизнесом, позволяющая моделировать данные и улучшать взаимодействие между отделами.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome - платформа для автоматизации HR-процессов, включая управление эффективностью, вовлечение сотрудников и обучение.
Vena
vena.io
Vena — это платформа для финансового планирования, которая интегрируется с Excel и помогает компаниям оптимизировать бюджетирование и прогнозирование.
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass — платформа для управления стимулами и комиссиями, помогающая компаниям увеличивать доход и эффективнее управлять продажами.
ChartHop
charthop.com
ChartHop — платформа для управления данными о сотрудниках, объединяющая и визуализирующая информацию для улучшения операций и принятия решений в организациях.
Salary.com
salary.com
Salary.com - это платформа для управления компенсациями, предлагающая данные о зарплатах и инструменты для обеспечения справедливой оплаты сотрудников.
Arcoro
arcoro.com
Arcoro — это ПО для управления персоналом в строительстве, включая подбор, обучение, управление льготами и отслеживание времени сотрудников.
Ravio
ravio.com
Ravio - платформа для управления компенсациями, помогающая компаниям в Европе привлекать и удерживать таланты через прозрачную оценку зарплат и автоматизированный анализ.
Figures
figures.hr
Figures — это приложение для управления компенсациями, упрощающее оценку, планирование и коммуникацию решений по зарплатам с использованием обширных данных.
Omni HR
omnihr.co
Omni HR - это платформа для управления персоналом, которая автоматизирует управление трудозатратами, расчет заработной платы и развитие сотрудников в организациях.
Comprehensive
comprehensive.io
Комплексное приложение для расчёта компенсаций сотрудников, упрощающее процесс принятия решений по оплате труда без использования множества таблиц.
OpenComp
opencomp.com
OpenComp предоставляет информацию о компенсациях и инструменты для оптимизации зарплат, помогая компаниям принимать решения на основе рыночных данных.
Aeqium
aeqium.com
Aeqium — платформа для управления компенсациями, помогающая организациям эффективно компенсировать сотрудников и принимать обоснованные решения по удержанию команды.
Pave
pave.com
Pave - платформа для управления компенсациями, предлагающая данные о зарплатах и моделях компенсации для эффективного планирования и управления затратами.
Xactly
xactlycorp.com
Xactly - облачное решение для управления компенсациями продаж, обеспечивающее автоматизированные расчеты и аналитику для повышения эффективности продаж.
Plentive
plentive.com
Plentive – это программа для автоматического отслеживания и управления бонусами, позволяющая мотивировать команду и повышать эффективность компании.
Paidwell
paidwell.io
Paidwell — технология компенсации с оплатой за результаты для активно развивающихся компаний. Позволяет создать конкурентные программы вознаграждения для привлечения талантов.
LiveRem
liverem.com
LiveRem — платформа для анализа HR-данных в реальном времени. Соединяется с системами оплаты и HR для сравнения с рынком и улучшения управления талантами.
Pequity
pequity.com
Приложение Pequity помогает разработать гибкую и безопасную программу компенсаций, обеспечивая инструменты для планирования выплат.
BetterComp
bettercomp.com
BetterComp предоставляет решения для оценки компенсации, позволяя компаниям быстро анализировать и адаптировать свои компенсационные стратегии к рынку.
Complete
complete.so
Complete помогает компаниям управлять компенсациями, создавать предложения, уровни и диапазоны выплат, обеспечивая масштабирование от 30 до 10,000+ сотрудников.
CandorIQ
candoriq.com
CandorIQ — приложение для управления численностью сотрудников и планирования компенсаций, интегрированное с финансами и HR.
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