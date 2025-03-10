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Программное обеспечение для управления компенсациями помогает организациям разрабатывать стратегию и управлять компенсационными пакетами сотрудников. Это программное обеспечение, которое часто называют планированием или решениями по вознаграждению, контролирует заработную плату с помощью административной панели или инструментов визуализации данных. Он облегчает создание матриц заслуг, генерирует отчеты о данных о вознаграждениях компаний и позволяет организациям пересматривать и корректировать политику вознаграждения. Более того, это помогает планировать бонусы сотрудникам, структурировать стимулы и рекомендовать корректировку заработной платы. Системы управления вознаграждениями, обычно используемые отделами кадров, дают менеджерам возможность разрабатывать эффективные стратегии вознаграждения для своих команд. Такой подход обеспечивает справедливую оплату труда сотрудников и оптимизирует фонд заработной платы. Такое программное обеспечение может функционировать независимо или как часть интегрированного пакета программного обеспечения HRMS и HCM. Многие системы интегрируются с программным обеспечением для управления производительностью, используя данные о производительности сотрудников для принятия решений о вознаграждении. Предложения Suite могут также включать в себя функции программного обеспечения для компенсации продаж, что расширяет их возможности и полезность.
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Dayforce
dayforce.com
Dayforce - это приложение для управления человеческим капиталом, предлагающее функции для учета рабочего времени, расчета зарплаты и планирования найма.
Paycom
paycom.com
Paycom — это платформа для управления зарплатой и кадрами, позволяющая сотрудникам управлять своими данными и процессами HR через мобильное приложение.
Bob HR
hibob.com
Bob - платформа управления людскими ресурсами, оптимизирующая HR-процессы, улучшая вовлеченность сотрудников и производительность в гибридных и удаленных командах.
Paycor
paycor.com
Paycor - это приложение для управления человеческими ресурсами, которое помогает автоматизировать процессы, управлять зарплатами и данными сотрудников.
Lattice
lattice.com
Lattice - платформа для управления людьми, объединяющая инструменты для оценки производительности, вовлеченности сотрудников и развития карьеры.
Anaplan
anaplan.com
Anaplan — облачная платформа для планирования и управления бизнесом, позволяющая моделировать данные и улучшать взаимодействие между отделами.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome - платформа для автоматизации HR-процессов, включая управление эффективностью, вовлечение сотрудников и обучение.
Vena
vena.io
Vena — это платформа для финансового планирования, которая интегрируется с Excel и помогает компаниям оптимизировать бюджетирование и прогнозирование.
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass — платформа для управления стимулами и комиссиями, помогающая компаниям увеличивать доход и эффективнее управлять продажами.
ChartHop
charthop.com
ChartHop — платформа для управления данными о сотрудниках, объединяющая и визуализирующая информацию для улучшения операций и принятия решений в организациях.
Salary.com
salary.com
Salary.com - это платформа для управления компенсациями, предлагающая данные о зарплатах и инструменты для обеспечения справедливой оплаты сотрудников.
Arcoro
arcoro.com
Arcoro — это ПО для управления персоналом в строительстве, включая подбор, обучение, управление льготами и отслеживание времени сотрудников.
Ravio
ravio.com
Ravio - платформа для управления компенсациями, помогающая компаниям в Европе привлекать и удерживать таланты через прозрачную оценку зарплат и автоматизированный анализ.
Figures
figures.hr
Figures — это приложение для управления компенсациями, упрощающее оценку, планирование и коммуникацию решений по зарплатам с использованием обширных данных.
Omni HR
omnihr.co
Omni HR - это платформа для управления персоналом, которая автоматизирует управление трудозатратами, расчет заработной платы и развитие сотрудников в организациях.
Comprehensive
comprehensive.io
Комплексное приложение для расчёта компенсаций сотрудников, упрощающее процесс принятия решений по оплате труда без использования множества таблиц.
OpenComp
opencomp.com
OpenComp предоставляет информацию о компенсациях и инструменты для оптимизации зарплат, помогая компаниям принимать решения на основе рыночных данных.
Aeqium
aeqium.com
Aeqium — платформа для управления компенсациями, помогающая организациям эффективно компенсировать сотрудников и принимать обоснованные решения по удержанию команды.
Pave
pave.com
Платите конкурентоспособно и ответственно вместе с Pave. Pave предлагает данные в режиме реального времени и оптимизированные рабочие процессы планирования вознаграждений для эффективного управления крупнейшими расходами вашей компании. Подключите свой HRIS, чтобы получить доступ к данным о зарплатах и капитале примерно из 8000 компаний.
Xactly
xactlycorp.com
Предсказуемость. Рентабельность. Устойчивость. Превратите операции по получению доходов вашей компании в интеллектуальные механизмы получения дохода. Адаптируйтесь к меняющимся рыночным условиям, увеличивая при этом выручку и прибыль. Добро пожаловать на интеллектуальную платформу доходов Xactly
Plentive
plentive.com
Plentive — самое мощное программное обеспечение для отслеживания стимулов. Вы можете автоматически отслеживать, рассчитывать и управлять своим бонусным планом. Мотивируйте свою команду и повышайте эффективность компании с помощью нашей простой платформы управления стимулами.
Paidwell
paidwell.io
Paidwell — это технология оплаты по результатам работы для быстрорастущих и динамично развивающихся компаний. Конкурентоспособные, основанные на данных программы вознаграждения, которые привлекают и удерживают таланты, необходимые для достижения успеха.
LiveRem
liverem.com
LiveRem — это платформа для сравнительного анализа HR-информации в режиме реального времени. Компания LiveRem, основанная в 2024 году, напрямую подключается к системам расчета заработной платы и управления персоналом, чтобы обеспечить постоянное представление данных о кадровых вопросах и сравнить их с остальными участниками рынка. LiveRem помогает клиентам принимать решения на основе данных, экономить время и повышать эффективность затрат. В конечном итоге LiveRem помогает организациям привлекать и удерживать таланты. LiveRem в настоящее время доступен в Новой Зеландии и Австралии, а вскоре будет доступен в Сингапуре и Дубае.
Pequity
pequity.com
Создайте компенсационную программу мирового уровня с помощью самых гибких и надежных решений по планированию компенсаций.
BetterComp
bettercomp.com
BetterComp предоставляет самое мощное и простое в использовании решение для сравнительного анализа вознаграждений. BetterComp, созданный для того, чтобы помочь компаниям пройти трудный процесс масштабного рыночного ценообразования, создан экспертами по рыночному ценообразованию из таких компаний, как Salary.com, PayFactors и MarketPay, которые своими глазами увидели, что рыночное ценообразование не изменилось за 20 лет, и решили, что это так. должен был быть лучший способ. Мы помогаем вам оценить ваш глобальный каталог вакансий, используя ваши собственные семьи и уровни. Сравните и сопоставьте влияние использования различных сокращений, применяя их в масштабе. Используйте наше обнаружение выбросов, чтобы выявить исключения из вашей ценовой политики. И пусть наши мощные возможности отчетности дадут вам представление о ваших данных всего за несколько кликов.
Complete
complete.so
Complete позволяет компаниям создавать, планировать и масштабировать свою практику вознаграждения. От писем с предложениями до создания уровней и диапазонов вознаграждения — Complete позволяет вам плавно масштабировать штат от 30 сотрудников до 10 000+.
CandorIQ
candoriq.com
CandorIQ — это программное обеспечение для управления численностью персонала и планирования вознаграждений. На сотрудников приходится +70% всех операционных затрат, но управление ими по-прежнему осуществляется с помощью таблиц и электронной почты. Мы управляем всеми расходами людей на одной платформе, интегрированной в ваш стек финансов и кадров. Возможности продукта включают в себя: - Планирование численности и заполнения - Сценарии бюджета штата по отделам - Планирование цикла заслуг - Аналитика, включая отток сотрудников, выигрыши/убытки при приеме на работу, сжигание денежных средств
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