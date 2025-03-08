Compass

getcompass.ai

Xoxoday Compass — это платформа для управления стимулами и комиссионными, позволяющая предприятиям увеличивать доходы и превращать свои крупнейшие расходы на продажи в драйвер роста бизнеса. Мы помогаем отделам продаж и доходов разрабатывать, планировать, автоматизировать и оптимизировать сложные структуры стимулирования и комиссионных. Благодаря игровым элементам, вознаграждениям, признанию, коммуникативным и аналитическим возможностям Compass позволяет вам вовлекать и стимулировать ваши команды, приносящие доход. Результат — повышение продуктивности продаж, ускорение продаж, сокращение времени обработки стимулов, экономия поощрительных бюджетов и многое другое. Compass работает в разных отраслях, поддерживая различные варианты использования: от банковского дела до финансовых услуг, страхования, FMCG, SaaS и логистики — и это лишь некоторые из них. Подключите Compass к своей CRM, HCM, ERP или любому из ваших повседневных рабочих инструментов. Он поставляется с предварительно встроенной интеграцией с такими популярными инструментами, как Hubspot, Salesforce, Close.io, Leadsquared, GSheet и другими. Благодаря таким методам развертывания, как API, веб- и мобильные приложения, приложение с единым входом и опциям SDK на выбор, Compass легко внедрить и масштабировать по мере роста.