Программное обеспечение для управления компенсациями - Самые популярные приложения - Сейшельские о-ва

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Программное обеспечение для управления компенсациями помогает организациям разрабатывать стратегию и управлять компенсационными пакетами сотрудников. Это программное обеспечение, которое часто называют планированием или решениями по вознаграждению, контролирует заработную плату с помощью административной панели или инструментов визуализации данных. Он облегчает создание матриц заслуг, генерирует отчеты о данных о вознаграждениях компаний и позволяет организациям пересматривать и корректировать политику вознаграждения. Более того, это помогает планировать бонусы сотрудникам, структурировать стимулы и рекомендовать корректировку заработной платы. Системы управления вознаграждениями, обычно используемые отделами кадров, дают менеджерам возможность разрабатывать эффективные стратегии вознаграждения для своих команд. Такой подход обеспечивает справедливую оплату труда сотрудников и оптимизирует фонд заработной платы. Такое программное обеспечение может функционировать независимо или как часть интегрированного пакета программного обеспечения HRMS и HCM. Многие системы интегрируются с программным обеспечением для управления производительностью, используя данные о производительности сотрудников для принятия решений о вознаграждении. Предложения Suite могут также включать в себя функции программного обеспечения для компенсации продаж, что расширяет их возможности и полезность.
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Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass — это платформа для управления стимулами и комиссионными, позволяющая предприятиям увеличивать доходы и превращать свои крупнейшие расходы на продажи в драйвер роста бизнеса. Мы помогаем отделам продаж и доходов разрабатывать, планировать, автоматизировать и оптимизировать сложные структуры стимулирования и комиссионных. Благодаря игровым элементам, вознаграждениям, признанию, коммуникативным и аналитическим возможностям Compass позволяет вам вовлекать и стимулировать ваши команды, приносящие доход. Результат — повышение продуктивности продаж, ускорение продаж, сокращение времени обработки стимулов, экономия поощрительных бюджетов и многое другое. Compass работает в разных отраслях, поддерживая различные варианты использования: от банковского дела до финансовых услуг, страхования, FMCG, SaaS и логистики — и это лишь некоторые из них. Подключите Compass к своей CRM, HCM, ERP или любому из ваших повседневных рабочих инструментов. Он поставляется с предварительно встроенной интеграцией с такими популярными инструментами, как Hubspot, Salesforce, Close.io, Leadsquared, GSheet и другими. Благодаря таким методам развертывания, как API, веб- и мобильные приложения, приложение с единым входом и опциям SDK на выбор, Compass легко внедрить и масштабировать по мере роста.
Plentive
plentive.com
Plentive — самое мощное программное обеспечение для отслеживания стимулов. Вы можете автоматически отслеживать, рассчитывать и управлять своим бонусным планом. Мотивируйте свою команду и повышайте эффективность компании с помощью нашей простой платформы управления стимулами.
Paidwell
paidwell.io
Paidwell — это технология оплаты по результатам работы для быстрорастущих и динамично развивающихся компаний. Конкурентоспособные, основанные на данных программы вознаграждения, которые привлекают и удерживают таланты, необходимые для достижения успеха.
LiveRem
liverem.com
LiveRem — это платформа для сравнительного анализа HR-информации в режиме реального времени. Компания LiveRem, основанная в 2024 году, напрямую подключается к системам расчета заработной платы и управления персоналом, чтобы обеспечить постоянное представление данных о кадровых вопросах и сравнить их с остальными участниками рынка. LiveRem помогает клиентам принимать решения на основе данных, экономить время и повышать эффективность затрат. В конечном итоге LiveRem помогает организациям привлекать и удерживать таланты. LiveRem в настоящее время доступен в Новой Зеландии и Австралии, а вскоре будет доступен в Сингапуре и Дубае.
Pequity
pequity.com
Создайте компенсационную программу мирового уровня с помощью самых гибких и надежных решений по планированию компенсаций.
Figures
figures.hr
Цифры — это комплексное решение для управления вознаграждениями, которое упрощает (и демистифицирует!) вознаграждения и помогает компаниям лучше оценивать, планировать, корректировать и сообщать о своих решениях по вознаграждениям. С помощью рисунков вы получаете полную книгу компенсаций, содержащую более 100 тысяч точек данных для нашего сравнительного анализа рыночных данных, четкую и всеобъемлющую политику вознаграждений, полный конструктор диапазонов заработной платы с центром обмена, а также мощный калькулятор бюджета планирования компенсаций, который поможет лучше определить ваш следующий бюджет повышения заработной платы. ; в одно простое масштабируемое решение. Цифры, которым доверяют тысячи ведущих европейских компаний, от стартапов до признанных брендов, призваны помочь предприятиям сэкономить время и деньги на протяжении всего процесса вознаграждения, помогая принимать более эффективные и справедливые решения по вознаграждению людей.
BetterComp
bettercomp.com
BetterComp предоставляет самое мощное и простое в использовании решение для сравнительного анализа вознаграждений. BetterComp, созданный для того, чтобы помочь компаниям пройти трудный процесс масштабного рыночного ценообразования, создан экспертами по рыночному ценообразованию из таких компаний, как Salary.com, PayFactors и MarketPay, которые своими глазами увидели, что рыночное ценообразование не изменилось за 20 лет, и решили, что это так. должен был быть лучший способ. Мы помогаем вам оценить ваш глобальный каталог вакансий, используя ваши собственные семьи и уровни. Сравните и сопоставьте влияние использования различных сокращений, применяя их в масштабе. Используйте наше обнаружение выбросов, чтобы выявить исключения из вашей ценовой политики. И пусть наши мощные возможности отчетности дадут вам представление о ваших данных всего за несколько кликов.
OpenComp
opencomp.com
OpenComp дает быстрорастущим компаниям возможность уверенно принимать лучшие бизнес-решения с помощью аналитики вознаграждений. Более 2000 компаний используют OpenComp для привлечения и расширения возможностей лучших специалистов справедливыми и последовательными способами, включая Calm, DataRobot, Discord, DrChrono, Figma, Medium, Mosaic, Mux и Reddit. Компания OpenComp, основанная в 2021 году Таном Нгуеном и Нэнси Коннери, HR-командой-учредителем Salesforce, привлекла 24 миллиона долларов венчурного капитала от JP Morgan, TIME Ventures (инвестиционный фонд Марка Бениоффа), 8VC и других. OpenComp доступен бесплатно для организаций с числом сотрудников до 50 человек, а для других организаций предусмотрены многоуровневые цены и услуги в зависимости от размера и потребностей. Зарегистрируйтесь на www.opencomp.com и подключайтесь на www.linkedin.com/opencomp.
Ravio
ravio.com
Будучи платформой управления компенсациями №1 в Европе, Ravio помогает ведущим технологическим компаниям привлекать, удерживать и мотивировать лучшие таланты. Руководители HR и Total Reward используют сравнительный анализ вознаграждений Ravio в режиме реального времени и автоматическое выравнивание должностей, чтобы уверенно сообщать о своей стратегии вознаграждения, обеспечить прозрачность оплаты труда в масштабах всей компании и проложить путь к сокращению гендерного разрыва в оплате труда. И все это за минуты, а не месяцы. Ravio позволяет легко просматривать, анализировать, обновлять и делиться диапазонами заработной платы, которые постоянно калибруются на основе самых надежных данных рынка талантов Европы. Это означает, что больше никаких электронных таблиц. Легкие циклы обзора комп. И справедливая, прозрачная оплата. От революционных стартапов до солидных предприятий — самые быстрорастущие компании Европы доверяют Ravio ускорение управления компенсациями, улучшение процессов и превращение людей в рычаг роста.
Aeqium
aeqium.com
Aeqium — это комплексная платформа управления вознаграждениями, которая помогает вам компенсировать, сохранять и развивать свою команду. Менеджеры, рекрутеры и HR-команды используют Aeqium, чтобы более эффективно принимать более обоснованные решения и быстрее развивать свой бизнес. Aeqium предоставляет набор мощных инструментов для оптимизации и модернизации системы вознаграждения вашей команды. Вы можете: * Запускать эффективные циклы компенсации с помощью настраиваемых рабочих процессов Aeqium. * Объясняйте кандидатам о вознаграждении в веселой фирменной форме, используя интерактивные письма с предложениями, которые визуализируют общие вознаграждения и демонстрируют индивидуальность вашей компании с помощью настраиваемых изображений, цветов и видео. * Быстро принимайте более эффективные решения по вознаграждению, используя диапазоны ставок и данные о предложениях у вас под рукой. * Адаптируйтесь к конкурентному рынку труда, автоматически собирая показатели успешности предложений и точки данных от конкурирующих предложений кандидатов, чтобы принимать решения на основе данных. * Получайте в режиме реального времени информацию о данных о компенсациях и справедливой оплате труда, а также устраняйте проблемы до их возникновения.
Omni HR
omnihr.co
Omni — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое меняет подход предприятий к управлению персоналом. Их миссия ясна: дать возможность современным компаниям развивать заинтересованные и высокопроизводительные команды. Созданная для комплексной поддержки всего жизненного цикла ваших сотрудников, Omni помогает HR-командам нанимать, адаптировать, управлять и платить вашим сотрудникам во всех сферах. Азия и за ее пределами всего за несколько кликов. Благодаря Omni вы и ваша команда больше не теряете драгоценное время на ввод данных или административные задачи, а вместо этого направляете его на стратегические инициативы и значимое взаимодействие, которые способствуют росту бизнеса.
Complete
complete.so
Complete позволяет компаниям создавать, планировать и масштабировать свою практику вознаграждения. От писем с предложениями до создания уровней и диапазонов вознаграждения — Complete позволяет вам плавно масштабировать штат от 30 сотрудников до 10 000+.
CandorIQ
candoriq.com
CandorIQ — это программное обеспечение для управления численностью персонала и планирования вознаграждений. На сотрудников приходится +70% всех операционных затрат, но управление ими по-прежнему осуществляется с помощью таблиц и электронной почты. Мы управляем всеми расходами людей на одной платформе, интегрированной в ваш стек финансов и кадров. Возможности продукта включают в себя: - Планирование численности и заполнения - Сценарии бюджета штата по отделам - Планирование цикла заслуг - Аналитика, включая отток сотрудников, выигрыши/убытки при приеме на работу, сжигание денежных средств
Comprehensive
comprehensive.io
Универсальная платформа вознаграждения сотрудников, которая помогает компаниям принимать более обоснованные решения по оплате труда, не требуя тысячи электронных таблиц.
Anaplan
anaplan.com
Anaplan — это преобразующий способ видеть, планировать и управлять своим бизнесом. Используя запатентованную технологию Hyperblock™, Anaplan позволяет контекстуализировать производительность в реальном времени и прогнозировать будущие результаты для более быстрого и уверенного принятия решений. Anaplan обеспечивает объединенную стратегию и планирование на всем предприятии для продвижения вашего бизнеса вперед. Компания Anaplan, базирующаяся в Сан-Франциско, имеет более 200 партнеров и более 2000 клиентов по всему миру. Категории G2 включают: управление корпоративной эффективностью, составление бюджета и прогнозирование, управление компенсациями, планирование продаж и операций, управление эффективностью продаж, планирование продаж, планирование цепочки поставок и управление персоналом.
Pave
pave.com
Платите конкурентоспособно и ответственно вместе с Pave. Pave предлагает данные в режиме реального времени и оптимизированные рабочие процессы планирования вознаграждений для эффективного управления крупнейшими расходами вашей компании. Подключите свой HRIS, чтобы получить доступ к данным о зарплатах и капитале примерно из 8000 компаний.
Xactly
xactlycorp.com
Предсказуемость. Рентабельность. Устойчивость. Превратите операции по получению доходов вашей компании в интеллектуальные механизмы получения дохода. Адаптируйтесь к меняющимся рыночным условиям, увеличивая при этом выручку и прибыль. Добро пожаловать на интеллектуальную платформу доходов Xactly
Vena
vena.io
Vena — единственная платформа комплексного планирования, которая расширяет возможности и вдохновляет бизнес-лидеров, специалистов в области финансов и операций на Plan To Grow™. Vena использует привычный и гибкий интерфейс Excel в рамках Vena Growth Engine, платформы SaaS и методологии, которая поддерживает ваши планы и направляет ваш путь к росту. Благодаря Vena растут более 1500 ведущих компаний мира, включая Nike, Coca-Cola Consolidated и Kansas City Chiefs. Кроме того, Vena работает с более чем 100 партнерами мирового уровня. Категории G2 включают в себя: программное обеспечение для управления корпоративной эффективностью (CPM), программное обеспечение для составления бюджета и прогнозирования, программное обеспечение для финансового закрытия, программное обеспечение для управления эффективностью продаж и многое другое.
Salary.com
salary.com
Salary.com — это ведущий ресурс, где можно найти надежную информацию, предоставленную работодателями, об уровнях оплаты труда сотрудников, а также передовых методах, тенденциях и политике, связанных с компенсациями. Наше облачное программное обеспечение и непревзойденные знания предметной области помогают компаниям любого размера упростить связи между людьми и платить за победу в войне за таланты, одновременно предоставляя людям инструменты, советы и данные, необходимые для понимания и полной реализации своего потенциала заработка.
Paycor
paycor.com
Paycor дает лидерам возможность модернизировать каждый аспект управления людьми, чтобы они могли сосредоточиться на том, что действительно важно: создании успешных команд. Унифицированное решение HCM гарантирует, что данные сотрудников находятся в одном месте, поэтому вам никогда не придется переключать платформы, получать доступ к нескольким системам или повторно вводить информацию. Автоматизируйте утомительную работу, снизьте риски, связанные с соблюдением требований, повысьте эффективность, дайте сотрудникам возможность контролировать свое финансовое состояние и получите более глубокое понимание вашего бизнеса с помощью надежной аналитики и идей.
Paycom
paycom.com
В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению Beti® сотрудники теперь самостоятельно рассчитывают заработную плату и получают инструкции по поиску и исправлению дорогостоящих ошибок перед отправкой платежной ведомости. Программное обеспечение Paycom оптимизирует процессы, повышает эффективность и дает сотрудникам возможность управлять собственной кадровой информацией — от адаптации и регистрации льгот до управления талантами и многого другого — и все это в одном приложении. Paycom, получившая признание на национальном уровне благодаря своим технологиям и культуре на рабочем месте, теперь может обслуживать предприятия любого размера в США и за рубежом. Paycom возглавляет цифровую трансформацию на рабочем месте в США. Наша приверженность нашей культуре и ценностям привела к тому, что Fast Company назвала нас одной из самых инновационных компаний в мире, одним из величайших рабочих мест Америки по версии Newsweek и лучшими работодателями в США по версии Top Workplaces. У Paycom около 36 820 клиентов в США (по состоянию на 31 декабря 2023 г.), что на 1% больше, чем в предыдущем году. 15 апреля 2014 года Paycom стала публичной компанией, акции которой были открыты для торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером PAYC. В начале 2020 года компания вошла в индекс S&P 500.
Leapsome
leapsome.com
Руководители и HR-команды дальновидных компаний (включая Spotify, monday.com и Unity) используют платформу Leapsome, чтобы замкнуть цикл между управлением производительностью, вовлечением сотрудников и обучением. В качестве платформы для расширения возможностей сотрудников Leapsome сочетает в себе инструменты для управления целями и OKR, анализа производительности и 360, рамок развития, обучения и адаптации сотрудников, опросов вовлеченности сотрудников, обратной связи и похвалы, вознаграждений и продвижения по службе, а также встреч. Узнать больше: Leapsome.com
Lattice
lattice.com
Lattice — это платформа управления персоналом, которая объединяет все инструменты, рабочие процессы и информацию, помогая организациям развивать вовлеченных и высокопроизводительных сотрудников в рамках победоносной культуры. Объединив непрерывное управление производительностью, опросы вовлеченности сотрудников, управление компенсациями и инструменты развития карьеры в одно связанное решение, Lattice может предоставить мощную аналитику персонала, используемую HR-командами и командами по работе с персоналом для достижения эффективных бизнес-результатов. Компания Lattice три года подряд входит в список 500 самых быстрорастущих частных компаний Inc. и считается отличным местом для работы 99 процентами своих сотрудников. Она обслуживает более 5000 клиентов по всему миру, включая Slack, Cruise и Reddit.
HiBob
hibob.com
bob HRIS — это платформа управления персоналом, которая помогает динамичным компаниям максимально эффективно использовать своих сотрудников. Наше программное обеспечение для управления персоналом уникально, интуитивно понятно и умно.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — это глобальная платформа для современной рабочей силы. Корпоративное решение HCM Dayforce сочетает в себе расчет заработной платы, управление персоналом, льготы, управление талантами, управление персоналом и многое другое в одном облачном приложении, обеспечивая поддержку сегодняшней безграничной рабочей силы. Dayforce помогает предоставлять опыт, который помогает организациям полностью раскрыть свой кадровый потенциал и работать уверенно, независимо от того, в какой точке мира они работают. Штаб-квартира Dayforce находится в Торонто, Онтарио, и Миннеаполисе, Миннесота, а операции осуществляются по всему миру. Обещание бренда компании улучшить трудовую жизнь — это обязательства, которые она берет на себя не только перед клиентами, но и перед своими сотрудниками и сообществами, в которых работает Dayforce. Ключевые области продуктов: · HRIS · Глобальный расчет заработной платы, оплата по требованию · Преимущества · Управление персоналом , включая управление временем, посещаемостью и задачами · Привлечение талантов, включая набор и адаптацию · Управление талантами, включая управление производительностью, планирование преемственности, управление компенсациями, опросы вовлеченности и интегрированную систему управления обучением · Расширенные отчеты, аналитика и информационные панели · Самостоятельный отдел кадров обслуживание через мобильное приложение Dayforce
ChartHop
charthop.com
Миссия ChartHop — обеспечить здоровую прозрачность внутри организаций, чтобы сотрудники и организации процветали. ChartHop — это динамичная платформа управления персоналом, которая объединяет и визуализирует данные о людях, расширяя возможности организаций посредством анализа, согласования и действий. Платформа управления персоналом ChartHop, предлагающая новый подход к управлению персоналом, является унифицированным источником данных о людях и основной точкой действия для повседневных программ, процессов и инициатив. ChartHop предназначен для всех в организации — от руководителей отдела кадров и финансов до менеджеров и сотрудников. ChartHop хорошо работает с десятками платформ благодаря надежной интеграции со стеком HR-технологий и обслуживает такие компании, как 1Password, YipitData, BetterCloud и Starburst. Компания ChartHop, основанная в 2019 году Яном Уайтом, поддерживается Andreessen Horowitz и Cox Enterprises. Посетите ChartHop.com, чтобы узнать больше, а также подписывайтесь на ChartHop в Twitter и LinkedIn.
Arcoro
arcoro.com
Строительные компании и подрядчики имеют особые потребности в управлении персоналом, и Arcoro предлагает набор модульного программного обеспечения для управления кадрами в строительстве, которое позволяет компаниям успешно решать эти проблемы. Arcoro — единственная технологическая компания по управлению персоналом, ориентированная на строительную отрасль, предлагающая решения, помогающие компаниям нанимать, управлять и развивать свой бэк-офис, а также профессиональную и квалифицированную рабочую силу. Набор модулей Arcoro включает в себя: • Отслеживание кандидатов • Адаптация • Управление обучением • Основные HR • Преимущества • Отслеживание рабочего времени/посещаемости ExakTime • Управление компенсациями • Управление производительностью и планирование преемственности. Компании могут использовать один или все модули, а многие клиенты начинают с одного или двух и добавляют больше по мере изменения их потребностей или роста организации. Модули пакета Arcoro полностью интегрированы, но они также интегрируются с другими строительными технологиями, включая управление проектами, управление персоналом и системы учета. Arcoro поддерживает прочные партнерские отношения с другими ведущими поставщиками строительных технологий, чтобы обеспечить бесперебойную работу клиентов. Более 8000 строительных компаний и подрядчиков всех размеров в Северной Америке полагаются на Arcoro в решении своих проблем с персоналом. Каждый день более 1 миллиона специалистов в области строительства знакомятся с продукцией Arcoro. Arcoro стремится предоставить лучший опыт сотрудникам на местах и в офисе. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.arcoro.com.
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