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Программное обеспечение для управления компенсациями - Самые популярные приложения - Германия
Программное обеспечение для управления компенсациями помогает организациям разрабатывать стратегию и управлять компенсационными пакетами сотрудников. Это программное обеспечение, которое часто называют планированием или решениями по вознаграждению, контролирует заработную плату с помощью административной панели или инструментов визуализации данных. Он облегчает создание матриц заслуг, генерирует отчеты о данных о вознаграждениях компаний и позволяет организациям пересматривать и корректировать политику вознаграждения. Более того, это помогает планировать бонусы сотрудникам, структурировать стимулы и рекомендовать корректировку заработной платы. Системы управления вознаграждениями, обычно используемые отделами кадров, дают менеджерам возможность разрабатывать эффективные стратегии вознаграждения для своих команд. Такой подход обеспечивает справедливую оплату труда сотрудников и оптимизирует фонд заработной платы. Такое программное обеспечение может функционировать независимо или как часть интегрированного пакета программного обеспечения HRMS и HCM. Многие системы интегрируются с программным обеспечением для управления производительностью, используя данные о производительности сотрудников для принятия решений о вознаграждении. Предложения Suite могут также включать в себя функции программного обеспечения для компенсации продаж, что расширяет их возможности и полезность.
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Dayforce
dayforce.com
Dayforce — это глобальная платформа для современной рабочей силы. Корпоративное решение HCM Dayforce сочетает в себе расчет заработной платы, управление персоналом, льготы, управление талантами, управление персоналом и многое другое в одном облачном приложении, обеспечивая поддержку сегодняшней безг...
Leapsome
leapsome.com
Руководители и HR-команды дальновидных компаний (включая Spotify, monday.com и Unity) используют платформу Leapsome, чтобы замкнуть цикл между управлением производительностью, вовлечением сотрудников и обучением. В качестве платформы для расширения возможностей сотрудников Leapsome сочетает в себе и...
HiBob
hibob.com
bob HRIS — это платформа управления персоналом, которая помогает динамичным компаниям максимально эффективно использовать своих сотрудников. Наше программное обеспечение для управления персоналом уникально, интуитивно понятно и умно.
Vena
vena.io
Vena — единственная платформа комплексного планирования, которая расширяет возможности и вдохновляет бизнес-лидеров, специалистов в области финансов и операций на Plan To Grow™. Vena использует привычный и гибкий интерфейс Excel в рамках Vena Growth Engine, платформы SaaS и методологии, которая подд...
Xactly
xactlycorp.com
Предсказуемость. Рентабельность. Устойчивость. Превратите операции по получению доходов вашей компании в интеллектуальные механизмы получения дохода. Адаптируйтесь к меняющимся рыночным условиям, увеличивая при этом выручку и прибыль. Добро пожаловать на интеллектуальную платформу доходов Xactly
Paycom
paycom.com
В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению B...
Paycor
paycor.com
Paycor дает лидерам возможность модернизировать каждый аспект управления людьми, чтобы они могли сосредоточиться на том, что действительно важно: создании успешных команд. Унифицированное решение HCM гарантирует, что данные сотрудников находятся в одном месте, поэтому вам никогда не придется переклю...
Lattice
lattice.com
Lattice — это платформа управления персоналом, которая объединяет все инструменты, рабочие процессы и информацию, помогая организациям развивать вовлеченных и высокопроизводительных сотрудников в рамках победоносной культуры. Объединив непрерывное управление производительностью, опросы вовлеченности...
Anaplan
anaplan.com
Anaplan — это преобразующий способ видеть, планировать и управлять своим бизнесом. Используя запатентованную технологию Hyperblock™, Anaplan позволяет контекстуализировать производительность в реальном времени и прогнозировать будущие результаты для более быстрого и уверенного принятия решений. Anap...
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass — это платформа для управления стимулами и комиссионными, позволяющая предприятиям увеличивать доходы и превращать свои крупнейшие расходы на продажи в драйвер роста бизнеса. Мы помогаем отделам продаж и доходов разрабатывать, планировать, автоматизировать и оптимизировать сложные ст...
ChartHop
charthop.com
Миссия ChartHop — обеспечить здоровую прозрачность внутри организаций, чтобы сотрудники и организации процветали. ChartHop — это динамичная платформа управления персоналом, которая объединяет и визуализирует данные о людях, расширяя возможности организаций посредством анализа, согласования и действи...
Salary.com
salary.com
Salary.com — это ведущий ресурс, где можно найти надежную информацию, предоставленную работодателями, об уровнях оплаты труда сотрудников, а также передовых методах, тенденциях и политике, связанных с компенсациями. Наше облачное программное обеспечение и непревзойденные знания предметной области по...
Arcoro
arcoro.com
Строительные компании и подрядчики имеют особые потребности в управлении персоналом, и Arcoro предлагает набор модульного программного обеспечения для управления кадрами в строительстве, которое позволяет компаниям успешно решать эти проблемы. Arcoro — единственная технологическая компания по управл...
Comprehensive
comprehensive.io
Универсальная платформа вознаграждения сотрудников, которая помогает компаниям принимать более обоснованные решения по оплате труда, не требуя тысячи электронных таблиц.
Figures
figures.hr
Цифры — это комплексное решение для управления вознаграждениями, которое упрощает (и демистифицирует!) вознаграждения и помогает компаниям лучше оценивать, планировать, корректировать и сообщать о своих решениях по вознаграждениям. С помощью рисунков вы получаете полную книгу компенсаций, содержащую...
OpenComp
opencomp.com
OpenComp дает быстрорастущим компаниям возможность уверенно принимать лучшие бизнес-решения с помощью аналитики вознаграждений. Более 2000 компаний используют OpenComp для привлечения и расширения возможностей лучших специалистов справедливыми и последовательными способами, включая Calm, DataRobot, ...
Ravio
ravio.com
Будучи платформой управления компенсациями №1 в Европе, Ravio помогает ведущим технологическим компаниям привлекать, удерживать и мотивировать лучшие таланты. Руководители HR и Total Reward используют сравнительный анализ вознаграждений Ravio в режиме реального времени и автоматическое выравнивание ...
Aeqium
aeqium.com
Aeqium — это комплексная платформа управления вознаграждениями, которая помогает вам компенсировать, сохранять и развивать свою команду. Менеджеры, рекрутеры и HR-команды используют Aeqium, чтобы более эффективно принимать более обоснованные решения и быстрее развивать свой бизнес. Aeqium предоставл...
Omni HR
omnihr.co
Omni — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое меняет подход предприятий к управлению персоналом. Их миссия ясна: дать возможность современным компаниям развивать заинтересованные и высокопроизводительные команды. Созданная для комплексной поддержки всего жизненн...
Plentive
plentive.com
Plentive — самое мощное программное обеспечение для отслеживания стимулов. Вы можете автоматически отслеживать, рассчитывать и управлять своим бонусным планом. Мотивируйте свою команду и повышайте эффективность компании с помощью нашей простой платформы управления стимулами.
Paidwell
paidwell.io
Paidwell — это технология оплаты по результатам работы для быстрорастущих и динамично развивающихся компаний. Конкурентоспособные, основанные на данных программы вознаграждения, которые привлекают и удерживают таланты, необходимые для достижения успеха.
LiveRem
liverem.com
LiveRem — это платформа для сравнительного анализа HR-информации в режиме реального времени. Компания LiveRem, основанная в 2024 году, напрямую подключается к системам расчета заработной платы и управления персоналом, чтобы обеспечить постоянное представление данных о кадровых вопросах и сравнить их...
Pequity
pequity.com
Создайте компенсационную программу мирового уровня с помощью самых гибких и надежных решений по планированию компенсаций.
BetterComp
bettercomp.com
BetterComp предоставляет самое мощное и простое в использовании решение для сравнительного анализа вознаграждений. BetterComp, созданный для того, чтобы помочь компаниям пройти трудный процесс масштабного рыночного ценообразования, создан экспертами по рыночному ценообразованию из таких компаний, ка...
Complete
complete.so
Complete позволяет компаниям создавать, планировать и масштабировать свою практику вознаграждения. От писем с предложениями до создания уровней и диапазонов вознаграждения — Complete позволяет вам плавно масштабировать штат от 30 сотрудников до 10 000+.
CandorIQ
candoriq.com
CandorIQ — это программное обеспечение для управления численностью персонала и планирования вознаграждений. На сотрудников приходится +70% всех операционных затрат, но управление ими по-прежнему осуществляется с помощью таблиц и электронной почты. Мы управляем всеми расходами людей на одной платформ...
Pave
pave.com
Платите конкурентоспособно и ответственно вместе с Pave. Pave предлагает данные в режиме реального времени и оптимизированные рабочие процессы планирования вознаграждений для эффективного управления крупнейшими расходами вашей компании. Подключите свой HRIS, чтобы получить доступ к данным о зарплата...