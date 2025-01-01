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Программное обеспечение для торговли сырьевыми товарами/энергией, транзакциями и управлением рисками (CTRM/ETRM)
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Программное обеспечение для торговли сырьевыми товарами/энергией, транзакциями и управлением рисками (CTRM/ETRM) - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для торговли сырьевыми товарами и энергоносителями, транзакций и управления рисками (CTRM/ETRM) контролирует всю деятельность, связанную с покупкой и продажей товаров, включая нефть, зерно, металлы и продукты нефтепереработки. Это программное обеспечение помогает компаниям планировать свои стратегии закупок и продаж, отслеживать цены и управлять объемами перерабатываемых товаров. Учитывая, что цены на сырьевые товары на торговых площадках, подобных фондовым биржам, колеблются, эффективное управление рисками имеет важное значение для предотвращения финансовых потерь. В первую очередь CTRM/ETRM используется специалистами по закупкам, которым необходимо приобретать сырье, необходимое для их деятельности. Кроме того, CTRM/ETRM можно интегрировать с бухгалтерским программным обеспечением и ERP-системами для управления финансовыми аспектами торговли. Интеграция с инструментами управления цепочками поставок также важна для отслеживания спроса на товары и уровня запасов.

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Zentrader

Zentrader

zentrader.com

Zentrader — это удобная торговая платформа для новичков и профессионалов, предлагающая инструменты для торговли и управления инвестициями на разных устройствах.

Vesper

Vesper

vespertool.com

Vesper — независимая платформа для анализа данных о товарах, предоставляющая пользователям точные прогнозы цен и рыночные данные для принятия обоснованных решений.

Molecule EU

Molecule EU

molecule.io

Molecule EU — это программное обеспечение для управления рисками торговли энергией и товарами, поддерживающее все этапы торгового процесса и обеспечивающее удобный интерфейс.

Molecule US

Molecule US

molecule.io

Molecule — облачное программное обеспечение для управления рисками торговли энергией и сырьевыми товарами на всех этапах торгового цикла.

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