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Программное обеспечение для торговли сырьевыми товарами и энергоносителями, транзакций и управления рисками (CTRM/ETRM) контролирует всю деятельность, связанную с покупкой и продажей товаров, включая нефть, зерно, металлы и продукты нефтепереработки. Это программное обеспечение помогает компаниям планировать свои стратегии закупок и продаж, отслеживать цены и управлять объемами перерабатываемых товаров. Учитывая, что цены на сырьевые товары на торговых площадках, подобных фондовым биржам, колеблются, эффективное управление рисками имеет важное значение для предотвращения финансовых потерь. В первую очередь CTRM/ETRM используется специалистами по закупкам, которым необходимо приобретать сырье, необходимое для их деятельности. Кроме того, CTRM/ETRM можно интегрировать с бухгалтерским программным обеспечением и ERP-системами для управления финансовыми аспектами торговли. Интеграция с инструментами управления цепочками поставок также важна для отслеживания спроса на товары и уровня запасов.
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Zentrader
zentrader.com
Zentrader — это удобная торговая платформа для новичков и профессионалов, предлагающая инструменты для торговли и управления инвестициями на разных устройствах.
Vesper
vespertool.com
Vesper — независимая платформа для анализа данных о товарах, предоставляющая пользователям точные прогнозы цен и рыночные данные для принятия обоснованных решений.
Molecule EU
molecule.io
Molecule EU — это программное обеспечение для управления рисками торговли энергией и товарами, поддерживающее все этапы торгового процесса и обеспечивающее удобный интерфейс.
Molecule US
molecule.io
Molecule — облачное программное обеспечение для управления рисками торговли энергией и сырьевыми товарами на всех этапах торгового цикла.
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