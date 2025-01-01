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Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для торговли сырьевыми товарами/энергией, транзакциями и управлением рисками (CTRM/ETRM) - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для торговли сырьевыми товарами и энергоносителями, транзакций и управления рисками (CTRM/ETRM) контролирует всю деятельность, связанную с покупкой и продажей товаров, включая нефть, зерно, металлы и продукты нефтепереработки. Это программное обеспечение помогает компаниям планировать свои стратегии закупок и продаж, отслеживать цены и управлять объемами перерабатываемых товаров. Учитывая, что цены на сырьевые товары на торговых площадках, подобных фондовым биржам, колеблются, эффективное управление рисками имеет важное значение для предотвращения финансовых потерь. В первую очередь CTRM/ETRM используется специалистами по закупкам, которым необходимо приобретать сырье, необходимое для их деятельности. Кроме того, CTRM/ETRM можно интегрировать с бухгалтерским программным обеспечением и ERP-системами для управления финансовыми аспектами торговли. Интеграция с инструментами управления цепочками поставок также важна для отслеживания спроса на товары и уровня запасов.