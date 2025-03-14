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Программное обеспечение для совместной работы с доской
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Программное обеспечение для совместной работы с доской - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для досок для совместной работы предлагает единое интерактивное пространство для дизайна, где члены команды могут одновременно редактировать и обмениваться контентом со своих устройств. В соответствии со своим названием, инструмент для совместной работы с доской часто имитирует внешний вид физической доски. Эти инструменты оснащены рядом функций, которые позволяют пользователям создавать, общаться, сохранять и обмениваться контентом в гибкой и настраиваемой среде. Хотя эти интуитивно понятные и удобные инструменты особенно популярны среди команд дизайнеров и менеджеров проектов, они полезны для широкого спектра дисциплин. Хотя многие решения для досок для совместной работы являются самостоятельными продуктами, некоторые из них интегрированы в другое программное обеспечение для проектирования или платформы для визуальной совместной работы.

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ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp - это облачная платформа для управления проектами, предлагающая инструменты для планирования, организации и сотрудничества в командах.

Miro

Miro

miro.com

Miro — это визуальная платформа для совместной работы, позволяющая командам создавать и разрабатывать идеи, управлять проектами и проводить онлайн-встречи.

Scrintal

Scrintal

scrintal.com

Scrintal - это онлайн-приложение для визуального создания заметок и ментальных карт, помогающее организовывать и связывать мысли.

Lucid

Lucid

lucid.co

Lucid - это инструмент для визуального сотрудничества, предлагающий создание виртуальных досок и диаграмм для команд, используется миллионами пользователей в более чем 180 странах.

Padlet

Padlet

padlet.com

Padlet - это цифровой холст для совместного создания и обмена проектами, позволяющий добавлять текст, изображения, видео и документы.

MURAL

MURAL

mural.co

MURAL — это цифровая платформа для совместной работы, позволяющая командам эффективно планировать, обмениваться идеями и решать задачи в одном месте.

Magma

Magma

magma.com

Magma — это приложение для совместного рисования, где более 1 миллиона художников могут создавать и обсуждать идеи на общем холсте в реальном времени через браузер.

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars - платформа для вебинаров, позволяющая проводить интерактивные мероприятия с участниками до 100,000 человек и поддержкой многопоточности.

Explain Everything

Explain Everything

explaineverything.com

Explain Everything — интерактивное приложение для создания уроков, презентаций и совместной работы с мультимедийным контентом.

Gliffy

Gliffy

gliffy.com

Gliffy — онлайн-инструмент для создания диаграмм, интегрированный с Confluence и Jira, позволяющий командам быстро визуализировать идеи и процессы.

Creately

Creately

creately.com

Creately - это платформа для визуального сотрудничества, позволяющая командам создавать идеи, планы и документы, используя множество шаблонов и функции совместной работы.

Fibery

Fibery

fibery.io

Fibery — это платформа для анализа отзывов пользователей и управления продуктами, оптимизирующая сотрудничество и рабочие процессы команды.

Boardmix

Boardmix

boardmix.com

Boardmix - это онлайн-доска для совместной работы, предлагающая инструменты для создания прототипов, карт разума и диаграмм в реальном времени.

Conceptboard

Conceptboard

conceptboard.com

Conceptboard - это онлайн-доска, позволяющая командам совместно работать над проектами в реальном времени и асинхронно.

Ayoa

Ayoa

ayoa.com

Ayoa — онлайн-платформа для мозгового штурма, управления задачами и совместной работы команд на визуальных досках.

Switchboard

Switchboard

switchboard.app

Switchboard - это приложение для асинхронного сотрудничества, позволяющее делиться идеями и файлами, управлять задачами и проводить видеозвонки.

Weje

Weje

weje.io

Weje — это бесплатная платформа для командного сотрудничества, позволяющая организовать и делиться информацией на цифровых досках.

Cacoo

Cacoo

cacoo.com

Cacoo — это онлайн-инструмент для создания диаграмм, который позволяет пользователям совместно работать над схемами и визуальными представлениями в реальном времени.

Limnu

Limnu

limnu.com

Limnu - это онлайн-доска для совместной работы, позволяющая командам проводить мозговые штурмы и обсуждения в реальном времени с любых устройств.

Aha!

Aha!

aha.io

Aha! — это комплексный набор инструментов для разработки продуктов, помогающий командам управлять стратегиями и улучшать сотрудничество.

Whiteboards.io

Whiteboards.io

whiteboards.io

Whiteboards.io - это платформа для совместной работы, позволяющая командам эффективно планировать проекты и визуализировать идеи в режиме реального времени.

LiveBoard

LiveBoard

liveboard.online

LiveBoard - интерактивная доска для корпоративного обучения, онлайн-репетиторства и учебных заведений с возможностью настройки и интеграции.

Collaboard

Collaboard

collaboard.app

Collaboard — это онлайн-доска для совместной работы, позволяющая командам работать над проектами в реальном времени, обмениваться файлами и использовать настраиваемые шаблоны.

Klaxoon

Klaxoon

klaxoon.com

Klaxoon - это платформа для онлайн-сотрудничества, которая улучшает участие и продуктивность в командах с помощью интерактивных инструментов и интеграций.

Allo

Allo

allo.io

Allo — это удаленное рабочее пространство для командной работы, объединяющее видеоконференции, управление проектами и визуальные доски.

HuddleIQ

HuddleIQ

huddleiq.com

HuddleIQ — онлайн-доска для совместной работы, позволяющая командам проводить встречи, мозговые штурмы и делиться документами в едином цифровом пространстве.

ezTalks

ezTalks

eztalks.com

ezTalks - это приложение для видеоконференций и вебинаров с высококачественным звуком и видео, поддерживающее обмен экраном и сотрудничество.

Draft.io

Draft.io

draft.io

Draft.io — это приложение для визуальной совместной работы, предлагающее гибкое рабочее пространство для совместного создания и редактирования контента.

Bluescape

Bluescape

bluescape.com

Bluescape — платформа для совместной работы, объединяющая идеи, документы и инструменты в безопасном виртуальном пространстве для удаленных команд.

Stormboard

Stormboard

stormboard.com

Stormboard – это платформа для совместной работы, позволяющая организовывать идеи и проекты, облегчая взаимодействие и принятие решений в командах.

Idea Morph

Idea Morph

trymorph.com

Morph — это асинхронный инструмент для индивидуального мозгового штурма, который помогает развивать идеи без необходимости в фасилитаторе.

Midlap

Midlap

midlap.com

Midlap — это инструмент для онлайн-сотрудничества и мозгового штурма, который объединяет белые доски, канбан-доски, диаграммы и чат в одном приложении.

IdeaFlip

IdeaFlip

ideaflip.com

IdeaFlip — это приложение для совместной работы, позволяющее командам генерировать, делиться и уточнять идеи в реальном времени, независимо от местоположения.

DigStack

DigStack

digstack.com

DigStack — приложение для эффективного управления цифровыми активами с функциями безопасного доступа и организации данных.

Hoylu

Hoylu

hoylu.com

Hoylu - это приложение для совместной работы, позволяющее командам эффективно обмениваться идеями и управлять проектами в реальном времени.

LiveWebinar

LiveWebinar

livewebinar.com

LiveWebinar — облачное программное обеспечение для проведения вебинаров и онлайн-встреч, предлагающее функции для взаимодействия и аналитики аудитории.

Shorter Loop

Shorter Loop

shorterloop.com

Shorter Loop — это платформа для управления продуктами, которая помогает командам оптимизировать весь процесс разработки, от идеи до реализации, с акцентом на сотрудничество и обратную связь.

CollabNow

CollabNow

collabnow.ai

CollabNow — это платформа для видеоконференций и совместной работы с безопасным обменом данными и удобным интерфейсом без необходимости загрузки.

Sprintbase

Sprintbase

sprintbase.io

Sprintbase — это онлайн-платформа для совместной работы, помогающая командам в процессе дизайна и инноваций, упрощая решение сложных задач.

Meahana

Meahana

meahana.io

Meahana — инструмент для визуального сотрудничества, предлагающий более 30 настраиваемых форматов для проведения встреч и семинаров, ускоряющих согласование и принятие решений.

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