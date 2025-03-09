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Программное обеспечение для досок для совместной работы предлагает единое интерактивное пространство для дизайна, где члены команды могут одновременно редактировать и обмениваться контентом со своих устройств. В соответствии со своим названием, инструмент для совместной работы с доской часто имитирует внешний вид физической доски. Эти инструменты оснащены рядом функций, которые позволяют пользователям создавать, общаться, сохранять и обмениваться контентом в гибкой и настраиваемой среде. Хотя эти интуитивно понятные и удобные инструменты особенно популярны среди команд дизайнеров и менеджеров проектов, они полезны для широкого спектра дисциплин. Хотя многие решения для досок для совместной работы являются самостоятельными продуктами, некоторые из них интегрированы в другое программное обеспечение для проектирования или платформы для визуальной совместной работы.
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Draft.io
draft.io
Используйте возможности визуальной работы в гибком рабочем пространстве Draft.io для совместной работы.
Weje
weje.io
Weje — это бесплатная платформа для командного сотрудничества, позволяющая организовать и делиться информацией на цифровых досках.
Scrintal
scrintal.com
Scrintal - это онлайн-приложение для визуального создания заметок и ментальных карт, помогающее организовывать и связывать мысли.
Magma
magma.com
Присоединяйтесь к сообществу, состоящему из более чем 1 миллиона художников и студий, использующих Magma для мозгового штурма и выработки идей посредством цифровой живописи на общем холсте в режиме реального времени. Начните сеанс совместного рисования прямо в браузере, установка программного обеспечения не требуется.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix - это онлайн-доска для совместной работы, предлагающая инструменты для создания прототипов, карт разума и диаграмм в реальном времени.
LiveWebinar
livewebinar.com
LiveWebinar — облачное программное обеспечение для проведения вебинаров и онлайн-встреч, предлагающее функции для взаимодействия и аналитики аудитории.
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участие с помощью модерируемых вопросов и ответов, опросов в реальном времени, чата, реакций на смайлы и распознавания жестов. • Позвольте участникам слушать на предпочитаемом ими языке с помощью живых переводчиков, включенных в сеанс. • Углубляйтесь в темы или поощряйте связи. с секционными сессиями. Проводите профессиональные и индивидуальные вебинары в большом масштабе. • Управляйте сценой и контентом, который ваша аудитория видит до, во время и после мероприятия. • Управляйте процессом регистрации участников с помощью индивидуальных вариантов брендинга и тем. • Отрепетируйте всю презентацию с другими участниками дискуссии, прежде чем начать ее трансляцию. • Привлеките до 100 000 участников. • Охватите глобальную аудиторию с помощью переводов в реальном времени на более чем 100 языков.
ezTalks
eztalks.com
ezTalks - это приложение для видеоконференций и вебинаров с высококачественным звуком и видео, поддерживающее обмен экраном и сотрудничество.
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow — это первое полностью зашифрованное решение для видеоконференций, совместного использования экрана и разговорного интеллекта, которое просто в использовании и не требует загрузки. Благодаря возможности одновременного совместного использования нескольких экранов, мозгового штурма на виртуальных досках, а также предоставления участникам возможности приостанавливать и увеличивать представленный контент — CollabNow предлагает более захватывающий, безопасный и надежный способ виртуального сотрудничества по непревзойденной цене.
Hoylu
hoylu.com
Hoylu - это приложение для совместной работы, позволяющее командам эффективно обмениваться идеями и управлять проектами в реальном времени.
Switchboard
switchboard.app
Switchboard - это приложение для асинхронного сотрудничества, позволяющее делиться идеями и файлами, управлять задачами и проводить видеозвонки.
Midlap
midlap.com
Midlap — это онлайн-инструмент для совместной работы и мозгового штурма, в котором мы решаем проблему, возникающую из-за переключения между несколькими приложениями для совместной работы с вашей командой. Мы решаем эту проблему, предоставляя такие инструменты, как доски, канбан-доски, блок-схемы, файлы, чат, события, диаграммы Ганта и т. д., в одном приложении. Больше не нужно переключаться между различными приложениями и делайте больше с Midlap.
Shorter Loop
shorterloop.com
Shorter Loop (новое название Prodeasy) — это универсальная SaaS-платформа для управления продуктами и открытиями на базе искусственного интеллекта, ориентированная на клиента, для дальновидных продуктовых команд всех размеров и владельцев бизнеса по всему миру. Получите представление о клиентах, проблемах, стратегиях и успехе запуска. Попробуйте бесплатно на https://app.prodeasy.com/register. Почему более короткий цикл? • Дает ответы на следующие ключевые вопросы бизнеса и продукции: - Кто наш клиент? Какие проблемы мы решаем? Будет ли у нашего решения рынок? Является ли ваша стратегия финансово обоснованной? Как нам оставаться дисциплинированными и сосредоточенными? Реализуем ли мы нашу стратегию? • Простота использования: удобный интерфейс для быстрого подключения. • Единственная платформа, которая органично объединяет все этапы гибкой разработки продукта в процессе непрерывного открытия. • Единственная платформа, которая поддерживает управление продуктом от идеи до реализации ценности. Состоит из всех модулей — «Слушай», «Совместная работа», «Идеи», «Разработка стратегии», «Определение», «Проектирование», «Прототипирование/MVP», «Создание», «Запуск», «Измерение» и «Обучение», сохраняя при этом интересы клиентов в центре внимания. • Единственная платформа, которая поддерживает эксперименты и проверку идей в рамках инструмента на всех этапах разработки продукта. • Единственная платформа, которая обеспечивает интеллектуальное обучение через платформу.
Whiteboards.io
whiteboards.io
Whiteboards.io - это платформа для совместной работы, позволяющая командам эффективно планировать проекты и визуализировать идеи в режиме реального времени.
DigStack
digstack.com
DigStack — приложение для эффективного управления цифровыми активами с функциями безопасного доступа и организации данных.
IdeaFlip
ideaflip.com
IdeaFlip — это приложение для совместной работы, позволяющее командам генерировать, делиться и уточнять идеи в реальном времени, независимо от местоположения.
LiveBoard
liveboard.online
LiveBoard — это интерактивная доска, которая лучше всего подходит для ►корпоративных обучающих платформ ►бизнеса по онлайн-репетиторству ►школ ►образовательных учреждений, использующих доски. Варианты использования, которые мы предлагаем: ►белая маркировка /пользовательский домен или поддомен, логотип бренда и цветовая схема, полностью настраиваемая целевая страница/, ►встраивание LiveBoard в существующее решение/автоматическая аутентификация ваших пользователей без учетных записей LiveBoard, получение досок, сеансов и записей с серверов по запросу.../ ► полностью настраиваемое решение в соответствии с потребностями вашего бизнеса Нужна более подробная информация, не стесняйтесь чтобы связаться с нами по адресу [email protected], имея
Idea Morph
trymorph.com
Morph — это асинхронный, управляемый и индивидуальный инструмент для мозгового штурма, который продвигает ваши идеи вперед, вместо увеличения и уменьшения масштаба на бесконечных досках. Это похоже на ваш любимый шаблон мозгового штурма Миро, но автоматизированный и без участия координатора.
Meahana
meahana.io
Meahana — это визуальный инструмент для совместной работы с более чем 30 типами действий, которые можно легко настроить для создания и проведения встреч и семинаров, чтобы ускорить согласование и улучшить процесс принятия решений.
Sprintbase
sprintbase.io
Sprintbase — это онлайн-платформа для совместной работы, созданная консалтинговой компанией по инновациям Treehouse Innovation для облегчения и оптимизации процесса дизайнерского мышления и инноваций. Это помогает командам и организациям работать вместе для решения сложных проблем, разработки новых идей и создания инновационных решений. Sprintbase предоставляет структурированную структуру для руководства командами на различных этапах дизайнерского мышления, которые обычно включают в себя сочувствие пользователям, определение проблем, поиск решений, создание прототипов и тестирование. Платформа предлагает инструменты и шаблоны для поддержки каждого этапа процесса, облегчая командам совместную работу, обмен идеями и отслеживание прогресса.
Explain Everything
explaineverything.com
Explain Everything — интерактивное приложение для создания уроков, презентаций и совместной работы с мультимедийным контентом.
Aha!
aha.io
Aha! — это комплексный набор инструментов для разработки продуктов, помогающий командам управлять стратегиями и улучшать сотрудничество.
Allo
allo.io
Встречайте свое первое удаленное рабочее пространство. Получите всех на одной странице, буквально. Попрощайтесь со своим утомительным текстовым общением. Попробуйте общение, развитое - более интерактивное, захватывающее и веселое. Новый способ сотрудничать с вашей командой. Белая доска, видеоконференция, документация и управление проектами в одном месте. Алло - это то, где идеи текут как доска, но остаются организованными. Планируйте, делитесь и сотрудничайте без беспорядка. Почему выбирают алло? * Объединенное представление о кабине: попрощайтесь с хаосом жонглирования несколькими приложениями. С помощью централизованного концентратора пользователи могут интегрировать все свои инструменты, создавать пользовательские панели мониторинга и иметь единый поиск и почтовый ящик. * OKR Mastery: установите, отслеживает и достигает целей и ключевых результатов. Алло привносит ясность в целях, помогая командам оставаться выровненными и сосредоточенными. * Управление проектами совершенствовалось: от начала до завершения, с легкостью управлять проектами. Сотрудничать, назначьте задачи и попасть в вехи. * Визуальная доска: захват и визуализируйте мысли. От мозгового штурма до документации по проекту, доска воплощает в жизнь идеи.
Ayoa
ayoa.com
Ayoa — онлайн-платформа для мозгового штурма, управления задачами и совместной работы команд на визуальных досках.
Bluescape
bluescape.com
Bluescape — платформа для совместной работы, объединяющая идеи, документы и инструменты в безопасном виртуальном пространстве для удаленных команд.
Cacoo
cacoo.com
Cacoo — это онлайн-инструмент для создания диаграмм, который позволяет пользователям совместно работать над схемами и визуальными представлениями в реальном времени.
ClickUp
clickup.com
ClickUp - это облачная платформа для управления проектами, предлагающая инструменты для планирования, организации и сотрудничества в командах.
Collaboard
collaboard.app
Collaboard — это онлайн-доска для совместной работы, позволяющая командам работать над проектами в реальном времени, обмениваться файлами и использовать настраиваемые шаблоны.
Conceptboard
conceptboard.com
Conceptboard - это онлайн-доска, позволяющая командам совместно работать над проектами в реальном времени и асинхронно.
Creately
creately.com
Creately - это платформа для визуального сотрудничества, позволяющая командам создавать идеи, планы и документы, используя множество шаблонов и функции совместной работы.
Miro
miro.com
Miro — это визуальная платформа для совместной работы, позволяющая командам создавать и разрабатывать идеи, управлять проектами и проводить онлайн-встречи.
Fibery
fibery.io
Fibery — это платформа для анализа отзывов пользователей и управления продуктами, оптимизирующая сотрудничество и рабочие процессы команды.
Gliffy
gliffy.com
Gliffy — онлайн-инструмент для создания диаграмм, интегрированный с Confluence и Jira, позволяющий командам быстро визуализировать идеи и процессы.
HuddleIQ
huddleiq.com
HuddleIQ — онлайн-доска для совместной работы, позволяющая командам проводить встречи, мозговые штурмы и делиться документами в едином цифровом пространстве.
Klaxoon
klaxoon.com
Klaxoon - это платформа для онлайн-сотрудничества, которая улучшает участие и продуктивность в командах с помощью интерактивных инструментов и интеграций.
Limnu
limnu.com
Limnu - это онлайн-доска для совместной работы, позволяющая командам проводить мозговые штурмы и обсуждения в реальном времени с любых устройств.
Lucid
lucid.co
Lucid — это пакет визуального сотрудничества, который помогает командам видеть и строить будущее. Виртуальная доска, интеллектуальное построение диаграмм и облачная визуализация позволяют организациям воплощать планы от первоначальных идей до успешной реализации. Его используют более чем в 180 странах миллионы пользователей. Девяносто шесть процентов компаний из списка Fortune 500 используют Lucidchart, среди клиентов Google, GE, NBC Universal и T-Mobile. Партнерами Lucid являются такие лидеры отрасли, как Google, Atlassian, Amazon Web Services, Salesforce и Microsoft. С момента основания компании из Юты в 2010 году она получила множество наград за свой бизнес и культуру труда. С самого первого дня команда Lucid была разношерстной, инновационной и чрезвычайно успешной. Компания верна своим основным ценностям, включая командную работу над эго, инновации во всем, что она делает, расширение индивидуальных возможностей, инициативу, ответственность, а также страсть и превосходство во всех областях.
MURAL
mural.co
MURAL — это цифровая платформа для совместной работы, позволяющая командам эффективно планировать, обмениваться идеями и решать задачи в одном месте.
Padlet
padlet.com
Padlet - это цифровой холст для совместного создания и обмена проектами, позволяющий добавлять текст, изображения, видео и документы.
Stormboard
stormboard.com
Stormboard – это платформа для совместной работы, позволяющая организовывать идеи и проекты, облегчая взаимодействие и принятие решений в командах.
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