Shorter Loop

shorterloop.com

Shorter Loop (новое название Prodeasy) — это универсальная SaaS-платформа для управления продуктами и открытиями на базе искусственного интеллекта, ориентированная на клиента, для дальновидных продуктовых команд всех размеров и владельцев бизнеса по всему миру. Получите представление о клиентах, проблемах, стратегиях и успехе запуска. Попробуйте бесплатно на https://app.prodeasy.com/register. Почему более короткий цикл? • Дает ответы на следующие ключевые вопросы бизнеса и продукции: - Кто наш клиент? Какие проблемы мы решаем? Будет ли у нашего решения рынок? Является ли ваша стратегия финансово обоснованной? Как нам оставаться дисциплинированными и сосредоточенными? Реализуем ли мы нашу стратегию? • Простота использования: удобный интерфейс для быстрого подключения. • Единственная платформа, которая органично объединяет все этапы гибкой разработки продукта в процессе непрерывного открытия. • Единственная платформа, которая поддерживает управление продуктом от идеи до реализации ценности. Состоит из всех модулей — «Слушай», «Совместная работа», «Идеи», «Разработка стратегии», «Определение», «Проектирование», «Прототипирование/MVP», «Создание», «Запуск», «Измерение» и «Обучение», сохраняя при этом интересы клиентов в центре внимания. • Единственная платформа, которая поддерживает эксперименты и проверку идей в рамках инструмента на всех этапах разработки продукта. • Единственная платформа, которая обеспечивает интеллектуальное обучение через платформу.