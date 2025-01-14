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Программное обеспечение для совместной работы с доской - Самые популярные приложения - Пуэрто-Рико
Программное обеспечение для досок для совместной работы предлагает единое интерактивное пространство для дизайна, где члены команды могут одновременно редактировать и обмениваться контентом со своих устройств. В соответствии со своим названием, инструмент для совместной работы с доской часто имитирует внешний вид физической доски. Эти инструменты оснащены рядом функций, которые позволяют пользователям создавать, общаться, сохранять и обмениваться контентом в гибкой и настраиваемой среде. Хотя эти интуитивно понятные и удобные инструменты особенно популярны среди команд дизайнеров и менеджеров проектов, они полезны для широкого спектра дисциплин. Хотя многие решения для досок для совместной работы являются самостоятельными продуктами, некоторые из них интегрированы в другое программное обеспечение для проектирования или платформы для визуальной совместной работы.
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Lucid
lucid.app
Lucid Visual Collaboration Suite — это полноценная платформа для команд, которые хотят сотрудничать визуально, независимо от того, где они находятся и как они работают. Виртуальная доска, интеллектуальное построение диаграмм и облачная визуализация позволяют организациям воплощать планы от первоначальных идей до успешной реализации. Пакету Lucid Visual Collaboration Suite, используемому миллионами пользователей в более чем 180 странах, доверяют ведущие мировые организации, включая Google, GE, NBC Universal и T-Mobile. Компания Lucid Software, основанная в 2010 году, быстро растет и является партнером таких лидеров отрасли, как Google, Atlassian, Amazon Web Services, Salesforce и Microsoft.
Creately
creately.com
Creately — это платформа для визуальной совместной работы. Это позволяет командам переходить от идеи к планированию и реализации в одном визуальном пространстве. Визуально добавляйте идеи в различные структуры, составляйте карты процессов, потоков или целых организаций, создавайте документы технической архитектуры — возможности безграничны благодаря более чем 10 000 шаблонов, поставляемых с платформой.
MURAL
mural.co
Не важно, «где». Пришло время для другого «как». Командам не нужно лучшее место для работы. Им нужен лучший способ работы. Для дальновидных компаний именно такая цифровая доска Mural. Мурал — это то, как команды работают лучше и делают свою работу лучше. Как и любая мышца, сотрудничество становится сильнее, чем больше вы его используете. Мы сделали развитие навыков совместной работы интуитивно понятным, пошаговым и простым с помощью единственной комплексной системы, которая предлагает как место для совместной работы, так и рекомендации для оттачивания навыков совместной работы вашей команды. С Mural команды учатся в процессе создания. Встроенные методы Mural предназначены для обучения и укрепления привычек для более увлекательных процессов и более эффективных результатов. Погрузитесь прямо в дело. С Mural не требуется никакой подготовки — просто погрузитесь в работу и начните практиковать навыки совместной работы, которые обеспечивают более быстрый прогресс, лучшие идеи, более счастливые команды и более стабильно отличные результаты. Пусть это будет фреска, а не встреча.
Draft.io
draft.io
Используйте возможности визуальной работы в гибком рабочем пространстве Draft.io для совместной работы.
Scrintal
scrintal.com
Scrintal — это инструмент для визуальных заметок и карт памяти, который помогает людям четко мыслить и творчески писать. Это онлайн-доска, на которой вы можете визуально систематизировать, группировать и связывать свои мысли. Таким образом, вы можете сразу увидеть как общий обзор, так и подробную информацию о своих заметках в одном месте. В отличие от других интеллект-карт, в Scrintal вы можете писать и добавлять любое количество изображений или медиафайлов, а также соединять каждую часть с помощью обратных ссылок.
Magma
magma.com
Присоединяйтесь к сообществу, состоящему из более чем 1 миллиона художников и студий, использующих Magma для мозгового штурма и выработки идей посредством цифровой живописи на общем холсте в режиме реального времени. Начните сеанс совместного рисования прямо в браузере, установка программного обеспечения не требуется.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix — это инновационная онлайн-доска, которая обеспечивает беспрепятственный мозговой штурм, обсуждение и совместное творчество. Используйте возможности искусственного интеллекта и по-новому определите свой опыт удаленной работы.
LiveWebinar
livewebinar.com
LiveWebinar.com — это облачное программное обеспечение для вебинаров, которое помогает небольшим командам и предприятиям управлять вебинарами и онлайн-встречами. Это позволяет любому отделу продаж, отдела кадров или маркетинга легко проводить онлайн-мероприятия для своей аудитории. Его функции варьируются от прямых трансляций, презентаций и возможности совместного использования экрана, а также полностью настраиваемых вариантов брендинга до функций взаимодействия с пользователями, таких как опросы и опросы, голосование и призыв к действию. LiveWebinar также позволяет организациям анализировать взаимодействие аудитории, предоставляя ценную информацию, и записывать сеансы в формате HD, чтобы использовать их позже для анализа или в качестве вебинара Evergreen. Попробуйте LiveWebinar, если вам нужна платформа для вебинаров, адаптированная к вашим потребностям!
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участие с помощью модерируемых вопросов и ответов, опросов в реальном времени, чата, реакций на смайлы и распознавания жестов. • Позвольте участникам слушать на предпочитаемом ими языке с помощью живых переводчиков, включенных в сеанс. • Углубляйтесь в темы или поощряйте связи. с секционными сессиями. Проводите профессиональные и индивидуальные вебинары в большом масштабе. • Управляйте сценой и контентом, который ваша аудитория видит до, во время и после мероприятия. • Управляйте процессом регистрации участников с помощью индивидуальных вариантов брендинга и тем. • Отрепетируйте всю презентацию с другими участниками дискуссии, прежде чем начать ее трансляцию. • Привлеките до 100 000 участников. • Охватите глобальную аудиторию с помощью переводов в реальном времени на более чем 100 языков.
ezTalks
eztalks.com
ezTalks специализируется на предоставлении надежных решений для веб-конференций и видеоконференций. Он предлагает облачное и локальное программное обеспечение с мощными функциями, такими как HD-видео/аудиочат, обмен мгновенными сообщениями, совместное использование экрана, запись и виртуальная доска и т. д. Он также предлагает высококачественные устройства для видеоконференций, которые интегрированы с программным обеспечением и обеспечивают простое и максимальное удобство. опыт встреч. Цель ezTalks — сделать ваши встречи проще и эффективнее для совместной работы.
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow — это первое полностью зашифрованное решение для видеоконференций, совместного использования экрана и разговорного интеллекта, которое просто в использовании и не требует загрузки. Благодаря возможности одновременного совместного использования нескольких экранов, мозгового штурма на виртуальных досках, а также предоставления участникам возможности приостанавливать и увеличивать представленный контент — CollabNow предлагает более захватывающий, безопасный и надежный способ виртуального сотрудничества по непревзойденной цене.
Hoylu
hoylu.com
Мозговой штурм. Прорабатывайте сложные идеи и обеспечьте полное участие всех, где бы они ни находились. Организуйте — объедините все свои приложения, файлы, идеи и заметки совещаний в едином живом и дышащем рабочем пространстве. Совместная работа — держите свои команды в курсе с помощью встроенной бизнес-логики для Agile, Lean, Pull Planning, PI Planning и других инфраструктур проектов.
Stormboard
stormboard.com
Встречайте Stormboard: платформу №1 для совместной работы с данными, позволяющую превратить неструктурированные взаимодействия в рабочие пространства для совместной работы. Принимайте стратегические решения, сотрудничайте удаленно и даже полностью исключите необходимость совещаний. НОВИНКА: благодаря StormAI планирование, мозговой штурм и решение проблем стали быстрее, чем когда-либо! Этот мощный (и безопасный) инструмент искусственного интеллекта анализирует данные вашего рабочего пространства, автоматически создавая интеллектуальные шаблоны со структурированными разделами и контекстными стикерами. Это похоже на помощника по мозговому штурму, который ускоряет сотрудничество и встречи и структурирует вашу работу. Не верьте нам на слово: тысячи корпоративных гигантов, таких как NASA, Microsoft и Baxter, доверяют Stormboard для обеспечения своего виртуального сотрудничества, стимулирования инноваций и ускорения разработки продуктов. Готовы увидеть будущее сотрудничества? Посетите нас на сайте www.stormboard.com и узнайте, как Stormboard может изменить ваш образ работы к лучшему.
Midlap
midlap.com
Midlap — это онлайн-инструмент для совместной работы и мозгового штурма, в котором мы решаем проблему, возникающую из-за переключения между несколькими приложениями для совместной работы с вашей командой. Мы решаем эту проблему, предоставляя такие инструменты, как доски, канбан-доски, блок-схемы, файлы, чат, события, диаграммы Ганта и т. д., в одном приложении. Больше не нужно переключаться между различными приложениями и делайте больше с Midlap.
Shorter Loop
shorterloop.com
Shorter Loop (новое название Prodeasy) — это универсальная SaaS-платформа для управления продуктами и открытиями на базе искусственного интеллекта, ориентированная на клиента, для дальновидных продуктовых команд всех размеров и владельцев бизнеса по всему миру. Получите представление о клиентах, проблемах, стратегиях и успехе запуска. Попробуйте бесплатно на https://app.prodeasy.com/register. Почему более короткий цикл? • Дает ответы на следующие ключевые вопросы бизнеса и продукции: - Кто наш клиент? Какие проблемы мы решаем? Будет ли у нашего решения рынок? Является ли ваша стратегия финансово обоснованной? Как нам оставаться дисциплинированными и сосредоточенными? Реализуем ли мы нашу стратегию? • Простота использования: удобный интерфейс для быстрого подключения. • Единственная платформа, которая органично объединяет все этапы гибкой разработки продукта в процессе непрерывного открытия. • Единственная платформа, которая поддерживает управление продуктом от идеи до реализации ценности. Состоит из всех модулей — «Слушай», «Совместная работа», «Идеи», «Разработка стратегии», «Определение», «Проектирование», «Прототипирование/MVP», «Создание», «Запуск», «Измерение» и «Обучение», сохраняя при этом интересы клиентов в центре внимания. • Единственная платформа, которая поддерживает эксперименты и проверку идей в рамках инструмента на всех этапах разработки продукта. • Единственная платформа, которая обеспечивает интеллектуальное обучение через платформу.
Whiteboards.io
whiteboards.io
Whiteboards — это платформа для совместной работы свободной формы с двусторонней глубокой интеграцией Jira, GitHub и Confluence, созданная для команд, стремящихся улучшить удаленное сотрудничество и оптимизировать свои процессы от обнаружения до реализации проекта. Благодаря мощным функциям и встроенным шаблонам, таким как отображение пользовательских историй, ежедневное, ретроспективное планирование или планирование спринта, приложение упрощает рабочие процессы доставки и позволяет командам работать более эффективно. Доски помогают продуктовым и инженерным командам объединяться, достигать своих целей, укреплять чувство командного духа и демонстрировать свои результаты ключевым заинтересованным сторонам. Приложение объединяет различные инструменты управления проектами на одной визуальной доске, предоставляя командам единую платформу для управления своей работой и повышения производительности.
DigStack
digstack.com
Мы стремимся предоставить вам наиболее привлекательные и эффективные решения для цифровой совместной работы. Воспользуйтесь нашей мощной и простой в использовании цифровой доской, работающей в режиме реального времени, бесплатно и без необходимости использования кредитной карты. Просто сотрудничайте с кем-либо внутри или за пределами вашей организации. Экспортировать доски легко, и вы больше никогда их не потеряете. Организуйте свои доски, сотрудников и проекты с легкостью. Мы серьезно относимся к безопасности ваших данных.
IdeaFlip
ideaflip.com
Ideaflip — это программное обеспечение, которое позволяет команде быстро превращать мысли в идеи, делиться ими и совершенствовать их независимо от того, находятся ли они в одной комнате или на другом конце света.
LiveBoard
liveboard.online
LiveBoard — это интерактивная доска, которая лучше всего подходит для ►корпоративных обучающих платформ ►бизнеса по онлайн-репетиторству ►школ ►образовательных учреждений, использующих доски. Варианты использования, которые мы предлагаем: ►белая маркировка /пользовательский домен или поддомен, логотип бренда и цветовая схема, полностью настраиваемая целевая страница/, ►встраивание LiveBoard в существующее решение/автоматическая аутентификация ваших пользователей без учетных записей LiveBoard, получение досок, сеансов и записей с серверов по запросу.../ ► полностью настраиваемое решение в соответствии с потребностями вашего бизнеса Нужна более подробная информация, не стесняйтесь чтобы связаться с нами по адресу [email protected], имея
Idea Morph
trymorph.com
Morph — это асинхронный, управляемый и индивидуальный инструмент для мозгового штурма, который продвигает ваши идеи вперед, вместо увеличения и уменьшения масштаба на бесконечных досках. Это похоже на ваш любимый шаблон мозгового штурма Миро, но автоматизированный и без участия координатора.
Meahana
meahana.io
Meahana — это визуальный инструмент для совместной работы с более чем 30 типами действий, которые можно легко настроить для создания и проведения встреч и семинаров, чтобы ускорить согласование и улучшить процесс принятия решений.
Sprintbase
sprintbase.io
Sprintbase — это онлайн-платформа для совместной работы, созданная консалтинговой компанией по инновациям Treehouse Innovation для облегчения и оптимизации процесса дизайнерского мышления и инноваций. Это помогает командам и организациям работать вместе для решения сложных проблем, разработки новых идей и создания инновационных решений. Sprintbase предоставляет структурированную структуру для руководства командами на различных этапах дизайнерского мышления, которые обычно включают в себя сочувствие пользователям, определение проблем, поиск решений, создание прототипов и тестирование. Платформа предлагает инструменты и шаблоны для поддержки каждого этапа процесса, облегчая командам совместную работу, обмен идеями и отслеживание прогресса.
Fibery
fibery.io
Fibery — это платформа для поиска и разработки продуктов. Большинство продуктовых стратегий строятся на случайных разбросанных данных и мнениях. Fibery помогает вам анализировать отзывы пользователей или сигналы рынка и выявлять важные идеи, чтобы вы знали, над чем работать дальше. 💡 Начните бесплатную 14-дневную пробную версию на сайте fibrey.io.
Aha!
aha.io
Ага! — это мировое программное обеспечение для разработки продуктов. Мы помогаем более чем 1 миллиону разработчиков продуктов воплотить свою стратегию в жизнь. В наш набор инструментов входит Aha! Дорожные карты, ага! Идеи, ага! Доски, ага! Знания, и Ага! Развивать. Команды по разработке продуктов полагаются на наш опыт, управляемые шаблоны и программы обучения через Aha! Академия должна быть лучшей. Мы гордимся тем, что являемся совершенно другим типом быстрорастущей SaaS-компании. Бизнес является самофинансируемым, прибыльным и на 100% удаленным. Мы признаны одной из лучших компаний, в которых можно работать полностью удаленно, поддерживаем движение Bootstrap и передали более 1 миллиона долларов нуждающимся людям через Aha! Заботится. * Ага! представляет собой комплексный набор инструментов, предназначенных для помощи менеджерам по продуктам в реализации оптимизированных и хорошо скоординированных стратегий продуктов с надежной средой, которую можно адаптировать в соответствии с конкретными требованиями рабочего процесса. * Рецензенты часто отмечают обширную функциональность инструмента, возможность настройки его в соответствии с потребностями своей организации, быструю и полезную техническую поддержку, а также эффективную интеграцию с другими платформами, такими как Jira и SFDC. * Рецензенты столкнулись с ограничениями в параметрах настройки, особенно в стилях шрифтов и стандартных значках, заметной сложностью на начальном этапе настройки, крутой кривой обучения и ограничениями в возможностях создания отчетов, особенно с невозможностью создавать отчеты об изменениях, внесенных в записи.
Allo
allo.io
Встречайте свое первое удаленное рабочее место. В буквальном смысле поймите всех на одной волне. Попрощайтесь с утомительным текстовым общением. Попробуйте общение, развитое — более интерактивное, захватывающее и веселое. Новый способ сотрудничества с вашей командой. Доска, видеоконференции, документация и управление проектами в одном месте.
Ayoa
ayoa.com
По словам CBS News, Ayoa — это «уникальный поворот в управлении задачами». Ayoa — это универсальная онлайн-доска, на которой вы можете обсуждать идеи, работать вместе и добиваться цели. Благодаря уникальному сочетанию интерактивных досок, интеллект-карт, функций управления задачами и совместной работы в команде отдельные люди и команды любого размера могут делать все это — будь то планирование проекта, проведение эффективных встреч или что-то между ними. Завоевав всемирную популярность и похвалу за свой инновационный подход, Ayoa раскрывает потенциал продуктивности отдельных лиц и команд по всему миру. С Ayoa вы получите красивый пользовательский интерфейс и будете оснащены всем, что вам нужно для красивого планирования, управления и достижения чего-либо.
Bluescape
bluescape.com
Bluescape — платформа для творческого сотрудничества. Оптимизируйте рабочие процессы, объединив все свои идеи, ресурсы, итерации и целые проекты в одном безопасном виртуальном рабочем пространстве. Благодаря встроенным голосовым и видеозвонкам просто соберите свою команду в Bluescape и принимайте решения быстрее. Сократите количество встреч и быстрее завершайте проекты на безопасной платформе, которой доверяют компании из списка Fortune 100, государственные учреждения и крупнейшие киностудии мира.
Cacoo
cacoo.com
Cacoo — ваш инструмент для построения диаграмм, упрощающий визуальную коммуникацию. Благодаря универсальному и удобному интерфейсу вы можете легко создавать диаграммы, блок-схемы и каркасы, что делает его идеальным выбором для команд и отдельных авторов, независимо от их местоположения. Cacoo интегрируется с такими приложениями, как Google Drive, Confluence и Visio, а также имеет доступ к обширной библиотеке шаблонов и фигур. Легко делитесь своей работой с помощью встраивания, ссылок и опций экспорта.
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, позволяет командам всех типов и размеров выполнять работу более эффективно, поднимая производительность на новый уровень.
Collaboard
collaboard.app
Великие умы думают вместе. Collaboard — это красивая, многофункциональная, простая в использовании онлайн-доска для совместной работы для удаленной работы. Collaboard доступен в виде облачной услуги и предлагает предприятиям возможность самостоятельного размещения в их облачном клиенте или локально. Collaboard предлагает хостинг данных, соответствующий требованиям GDPR, в Европе в облаке Open Telekom. Благодаря Collaboard онлайн-встречи становятся более продуктивными, творческими, интерактивными и увлекательными. Collaboard — продукт из Швейцарии с чрезвычайно высоким уровнем безопасности данных и различными вариантами хостинга. Вы можете начать с Collaboard бесплатно.
Conceptboard
conceptboard.com
Conceptboard — это самая безопасная онлайн-доска для совместной работы, которая позволяет командам любого размера централизовать проекты и сотрудничать как в режиме реального времени, так и асинхронно. Распределенные команды со всего мира используют концептуальную доску для самых разных случаев. От проведения мозговых штурмов и удаленных семинаров до планирования проектов, от разработки новых продуктов до упрощения гибких процессов. Узнайте, как визуальное сотрудничество может помочь разрушить организационную разрозненность и улучшить командную работу и производительность. Обеспечьте бесперебойную совместную работу своих команд за считанные минуты с помощью Conceptboard. Бесконечный холст Объедините свои команды на одной странице и создайте централизованный визуальный центр для всех ваших проектов и идей. Увеличьте масштаб отдельных разделов или уменьшите масштаб, чтобы понять общую картину. Бесконечный холст Conceptboard гарантирует, что у вас никогда не закончится место для ваших идей! Совместная работа в режиме реального времени Следите за курсорами в реальном времени, общайтесь в чате или видеозвонках прямо из приложения, чтобы обеспечить беспрепятственное сотрудничество. Почувствуйте, что вы находитесь в одной комнате с Conceptboard. Библиотека шаблонов Используйте нашу обширную библиотеку шаблонов для создания визуальных фреймворков и легкой передачи сложных идей. От карт эмпатии до клиентских путешествий, от бизнес-холста до дорожных карт проектов — мы охватываем все бизнес-функции. Выразите себя визуально. Используйте универсальные визуальные инструменты, такие как эскизы, стикеры, фигуры и стрелки, чтобы воплотить в жизнь свои грандиозные идеи. Перетаскивайте изображения, видео, PDF-файлы и другие файлы прямо на доску. Делитесь информацией с внешними заинтересованными сторонами. Легко делитесь досками с внешними партнерами, такими как поставщики и агентства, и собирайте все заинтересованные стороны на одной странице.
Explain Everything
explaineverything.com
Преподавайте, представляйте, делайте зарисовки, записывайте видео и работайте вместе — и все это на доске «Объясните все». По сравнению с другими инструментами, «Объясните все» — это швейцарский армейский нож среди приложений для досок. Благодаря своей уникальной универсальности открываются новые возможности для выражения знаний, разрушая границы времени и расстояния, позволяя вам делать зарисовки, говорить и делиться в новом ландшафте, переосмысливая в цифровом виде то, как вы что-либо объясняете. Сделайте процесс создания качественных объяснительных видеороликов простым. Поделитесь своей презентацией на доске либо на месте, либо на расстоянии. Откройте безграничное цифровое пространство для визуального мозгового штурма сложных идей и обмена бесценными отзывами.
Weje
weje.io
Новый способ собирать, систематизировать и делиться чем угодно на виртуальных онлайн-досках с помощью бесплатной платформы для совместной работы.
Gliffy
gliffy.com
Приложения Gliffy для построения диаграмм упрощают общение и совместную работу со скоростью ваших идей. Независимо от того, используете ли вы Gliffy в Confluence и Jira или переходите к нашему автономному инструменту для построения диаграмм Gliffy Online, вы найдете интуитивно понятный способ рисования диаграмм. Перетащите свой путь к профессиональным блок-схемам, UML-диаграммам, диаграммам связей сущностей и т. д. всего за несколько щелчков мышью. Кроме того, теперь вы можете создавать диаграммы, используя код Mermaid js. Используйте шаблон, чтобы составить интеллектуальную карту или концептуальную карту во время мозгового штурма. Встройте легко обновляемую организационную структуру в инструменты, которые уже использует ваша команда. Визуализируйте свою облачную архитектуру или ИТ-сети, добавьте их в документацию своей команды и используйте функцию связывания данных Gliffy, чтобы добавлять реальные данные непосредственно в ваши диаграммы. Что бы вы ни планировали, управляли проектами или мечтали, Gliffy поможет вам воплотить это в жизнь. Создавайте диаграммы вместе со своей командой в режиме реального времени прямо в Confluence Cloud, чтобы упростить и повысить эффективность рабочих сеансов. Gliffy — самое популярное приложение для создания диаграмм в экосистеме Atlassian: только в Confluence их используют более 18 миллионов пользователей. Gliffy доверяют команды любого размера, что делает его ведущим решением для построения диаграмм на предприятии. Вы можете проверить, подходит ли Gliffy вашей команде, запустив пробную версию через Atlassian Marketplace или подписавшись на двухнедельную бесплатную пробную версию Gliffy Online на сайте gliffy.com.
HuddleIQ
huddleiq.com
HuddleIQ — это онлайн-доска, переосмысленная с учетом сегодняшних потребностей, предоставляющая бесконечные возможности для обмена информацией, презентаций и совместной работы в Интернете. Проводите встречи, мозговые штурмы, составляйте карты связей, делитесь документами, проводите презентации и онлайн-классы, используя бесконечно масштабируемое цифровое рабочее пространство.
Jamboard
google.com
Jamboard — это система интерактивных досок, разработанная Google как часть Google Workspace, ранее известная как G Suite. Официально о нем было объявлено 25 октября 2016 года. Он оснащен 55-дюймовым сенсорным дисплеем 4K и совместим для совместной работы в Интернете благодаря кроссплатформенной поддержке через бесплатный пакет Google Docs. Дисплей также можно закрепить на стене или настроить в качестве стоять.
Klaxoon
klaxoon.com
Klaxoon — это универсальная онлайн-платформа для совместной работы, которая постоянно повышает уровень вовлеченности. Благодаря уникальному набору из 10 визуальных инструментов и услуг для совместной работы Klaxoon дает людям возможность стимулировать участие во встречах и за их пределами, повышать производительность и формировать инновационное рабочее пространство. Благодаря интеграции мирового класса с такими популярными инструментами, как Microsoft, Google, Jira и Zapier, Klaxoon объединяет команды, стимулируя творческий подход и обеспечивая конкретные результаты. Klaxoon предоставляет тысячам пользователей из более чем 7500 корпораций, неправительственных организаций, университетов и государственных учреждений, а также 15% компаний из списка Fortune 500. Klaxoon дает возможность широкому кругу организаций расширять сотрудничество, повышать производительность и достигать своих стратегических целей.
Limnu
limnu.com
Онлайн-доски Limnu позволяют вам проводить мозговой штурм и сотрудничать с вашей распределенной командой или клиентами с любого устройства. Его достаточно просто взять в руки и использовать во время видеоконференции, и он поддерживает мозговой штурм и обсуждение, не нарушая поток идей. Limnu достаточно быстр, чтобы ощущаться тактильно, как будто вы рисуете на настоящей доске, и достаточно быстр, чтобы сотрудничать в реальном времени, пока вы общаетесь с коллегами.
Padlet
padlet.com
Padlet — это цифровой холст для создания красивых проектов, которыми легко делиться и работать над ними совместно. Он работает как лист бумаги. Мы даем вам пустую страницу – блокнот – и вы можете разместить на нем все, что захотите. Перетащите видео, запишите интервью, сделайте селфи, напишите свои собственные текстовые сообщения или загрузите документы — и вуаля! Падлет рождается. Сделайте его еще красивее, выбрав собственные обои и темы. Padlet отличается от других инструментов для ведения блогов и досок вдохновения своей гибкостью. Создайте список покупок, диаграмму Венна, доску обсуждений, групповую поздравительную открытку, портфолио или бизнес-план — и все это в одном приложении. Пэдлеты, используемые преподавателями, студентами, специалистами и отдельными людьми всех возрастов по всему миру, могут выборочно делиться и редактироваться несколькими участниками.
Miro
miro.com
Miro предоставляет визуальное рабочее пространство для инноваций, которое позволяет распределенным командам любого размера вместе мечтать, проектировать и строить будущее. Сегодня более 70 миллионов пользователей по всему миру в 200 000 организаций, включая Nike, Ikea, Deloitte, WPP и Cisco, зависят от Miro в улучшении совместной разработки продуктов, ускорении вывода на рынок и обеспечении доставки новых продуктов и услуг клиентам. потребности. Визуальное рабочее пространство Миро позволяет распределенным командам объединяться для синтеза информации, разработки стратегии, проектирования продуктов и услуг, а также управления процессами на протяжении всего жизненного цикла инновации. Когда вы смотрите на доску Miro, вы можете видеть, как сотни сотрудников перемещаются по пространству в виде именованных курсоров на экране, проектируя, внося идеи, оставляя отзывы и совместно творя, используя общие инструменты и информацию.
Switchboard
switchboard.app
Двигайтесь быстрее, проводя меньше встреч. Делитесь идеями, оставляйте отзывы и принимайте решения на асинхронной платформе для совместной работы. Достигайте более быстрого прогресса: вместо того, чтобы планировать собрание, делитесь приложениями и файлами в интерактивной комнате, которая всегда актуальна. Делитесь с контекстом: оставляйте отзывы и принимайте более обоснованные решения, храня инструменты, документы и обсуждения в одном месте. Поговорите с глазу на глаз: не все встречи плохи! Включите видео в любой комнате, чтобы вместе просматривать и достигать большего.