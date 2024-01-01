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Программное обеспечение для совместной работы с доской - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для досок для совместной работы предлагает единое интерактивное пространство для дизайна, где члены команды могут одновременно редактировать и обмениваться контентом со своих устройств. В соответствии со своим названием, инструмент для совместной работы с доской часто имитирует внешний вид физической доски. Эти инструменты обладают рядом функций, которые позволяют пользователям создавать, общаться, сохранять и обмениваться контентом в гибкой и настраиваемой среде. Хотя эти интуитивно понятные и удобные инструменты особенно популярны среди команд дизайнеров и менеджеров проектов, они полезны для широкого спектра дисциплин. Хотя многие решения для досок для совместной работы являются самостоятельными продуктами, некоторые из них интегрированы в другое программное обеспечение для проектирования или платформы для визуальной совместной работы.

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ClickUp

ClickUp

clickup.com

Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».

Miro

Miro

miro.com

Miro — это онлайн-платформа для совместной работы с доской, которая позволяет распределенным командам эффективно работать вместе: от мозгового штурма с использованием цифровых стикеров до планирования и управления гибкими рабочими процессами.

Jamboard

Jamboard

google.com

Jamboard — это система интерактивных досок, разработанная Google как часть Google Workspace, ранее известная как G Suite. Официально о нем было объявлено 25 октября 2016 года. Он оснащен 55-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 4K и совместимостью для совместной работы в Интернете благодаря крос...

Lucid

Lucid

lucid.app

Lucid — единственный пакет для визуальной совместной работы, который дает командам возможность перейти от воображения будущего к его созданию.

MURAL

MURAL

mural.co

Наша платформа и профессиональные услуги позволяют инновационным командам мыслить и визуально сотрудничать для решения важных проблем. Просто запишите все, что у вас на уме, на стикерах. Затем организуйте списки, блок-схемы, диаграммы, схемы, методы и рисунки, чтобы активизировать и согласовать свою...

Scrintal

Scrintal

scrintal.com

Как будто у Миро и Обсидиана родился ребенок. Организуйте и соедините свои атомарные заметки, используя метод Зеттелькастена. Смотрите все свои мысли в одном месте и легко делитесь ими.

Gliffy

Gliffy

gliffy.com

Создавайте UML-диаграммы, блок-схемы, каркасы и многое другое. Наше бесплатное программное обеспечение для создания диаграмм и онлайн-инструменты для создания диаграмм улучшают сотрудничество и общение.

Fibery

Fibery

fibery.io

Бесконечно гибкое рабочее пространство для объединения всех процессов компании без использования кода. Создавайте пространства, соединяйте их вместе, приглашайте товарищей по команде и сделать что-нибудь крутое.

Padlet

Padlet

padlet.com

Padlet — это цифровой холст для создания красивых проектов, которыми легко делиться и работать над ними совместно. Он работает как лист бумаги. Мы даем вам пустую страницу – блокнот – и вы можете разместить на нем все, что захотите. Перетащите видео, запишите интервью, сделайте селфи, напишите свои ...

Explain Everything

Explain Everything

explaineverything.com

Преподавайте, представляйте, делайте зарисовки, записывайте видео и работайте вместе — и все это на доске «Объясните все». По сравнению с другими инструментами, «Объясните все» — это швейцарский армейский нож среди приложений для досок. Благодаря своей уникальной универсальности открываются новые во...

Creately

Creately

creately.com

Программное обеспечение для визуального рабочего пространства для совместной работы над мозговым штурмом, планированием, выполнением и анализом проектов. Совместная работа в режиме реального времени, бесконечный холст и мощные возможности построения диаграмм.

Weje

Weje

weje.io

Новый способ собирать, систематизировать и делиться чем угодно на виртуальных онлайн-досках с помощью бесплатной платформы для совместной работы.

Magma

Magma

magma.com

Присоединяйтесь к сообществу из более чем 1 миллиона художников и студий, использующих Magma для мозгового штурма и выработки идей посредством цифровой живописи на общем холсте в режиме реального времени. Начните сеанс совместного рисования прямо в браузере, установка программного обеспечения не тре...

Conceptboard

Conceptboard

conceptboard.com

Бесконечный холст для всей вашей команды. Работайте вместе визуально с помощью онлайн-доски для совместной работы Conceptboard.

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...

Boardmix

Boardmix

boardmix.com

Boardmix — это онлайн-доска для совместной работы, которая объединяет различные инструменты для повышения эффективности команды и свободы воображения команды.

Limnu

Limnu

limnu.com

Limnu — лучшая онлайн-доска для совместной работы.

Ayoa

Ayoa

ayoa.com

Думайте иначе, добивайтесь большего. Ayoa — это комплексное приложение для создания интеллект-карт, доски и совместной работы, созданное для учета различий, повышения творческих способностей и достижения результатов.

Collaboard

Collaboard

collaboard.app

Сотрудничество стало визуальным. Откройте для себя возможности этой цифровой доски и улучшите методы работы на своем предприятии.

Cacoo

Cacoo

cacoo.com

Программное обеспечение онлайн-диаграмм для создания и безопасного обмена блок-схемами, каркасами, моделями UML, сетевыми диаграммами и многим другим. Более 2,5 миллионов пользователей. Начните с бесплатной учетной записи!

Switchboard

Switchboard

switchboard.app

Освободите место для большего количества совместных встреч. Используйте инструменты, которые вы уже используете, и работайте бок о бок со своей командой, клиентами и покупателями.

Aha!

Aha!

aha.io

Войдите в свой Aha! Рабочее пространство. Еще нет аккаунта? Подпишитесь на бесплатную 30-дневную пробную версию программного обеспечения для дорожных карт №1 в мире.

Klaxoon

Klaxoon

klaxoon.com

Уверенно проводите эффективные семинары. Удобная платформа, объединяющая команды для индивидуального и продуктивного проведения семинаров.

HuddleIQ

HuddleIQ

huddleiq.com

HuddleIQ — это онлайн-доска, переосмысленная с учетом сегодняшних потребностей, предоставляющая бесконечные возможности для обмена информацией, презентаций и совместной работы в Интернете. Проводите встречи, мозговые штурмы, составляйте карты связей, делитесь документами, проводите презентации и онл...

Bluescape

Bluescape

bluescape.com

Воплотите свои встречи и видения в жизнь. Bluescape — это решение для встреч, где творческие идеи процветают, начиная с первых встреч и мозговых штурмов и заканчивая презентациями и обзорами.

Allo

Allo

allo.io

Встречайте свое первое удаленное рабочее место. В буквальном смысле поймите всех на одной волне. Попрощайтесь с утомительным текстовым общением. Попробуйте общение, развитое — более интерактивное, захватывающее и веселое. Новый способ сотрудничества с вашей командой. Доска, видеоконференции, докуме...

Stormboard

Stormboard

stormboard.com

Работайте лучше вместе. Используйте общее рабочее пространство Stormboard, чтобы генерировать больше идей, а затем расставлять приоритеты, систематизировать и уточнять эти идеи, чтобы сделать ваши встречи, мозговые штурмы и проекты более продуктивными и эффективными.

ezTalks

ezTalks

eztalks.com

ezTalks специализируется на предоставлении надежных решений для веб-конференций и видеоконференций. Он предлагает облачное и локальное программное обеспечение с мощными функциями, такими как HD-видео/аудиочат, обмен мгновенными сообщениями, совместное использование экрана, запись и виртуальная доска...

LiveBoard

LiveBoard

liveboard.online

LiveBoard — это интерактивная доска, которая лучше всего подходит для ►корпоративных обучающих платформ, ►предприятий, занимающихся онлайн-репетиторством, ►школ, ►образовательных учреждений, использующих доски. Варианты использования, которые мы предлагаем: ►белая маркировка /пользовательский домен ...

IdeaFlip

IdeaFlip

ideaflip.com

Ideaflip — это программное обеспечение, которое позволяет команде быстро превращать мысли в идеи, делиться ими и совершенствовать их, независимо от того, находятся ли они в одной комнате или на другом конце света.

DigStack

DigStack

digstack.com

Мы стремимся предоставить вам наиболее привлекательные и эффективные решения для цифровой совместной работы. Воспользуйтесь нашей мощной и простой в использовании цифровой доской, работающей в режиме реального времени, бесплатно и без необходимости использования кредитной карты. Просто сотрудничайте...

Draft.io

Draft.io

draft.io

Используйте возможности визуальной работы в гибком рабочем пространстве Draft.io для совместной работы.

LiveWebinar

LiveWebinar

livewebinar.com

Самое современное программное обеспечение для вебинаров. Полностью настраиваемый и уникальный на рынке. Попробуйте передовую платформу для вебинаров, полностью адаптированную к вашему бизнесу.

Sprintbase

Sprintbase

sprintbase.io

Sprintbase — это онлайн-платформа для совместной работы, созданная консалтинговой компанией по инновациям Treehouse Innovation для облегчения и оптимизации процесса дизайнерского мышления и инноваций. Это помогает командам и организациям работать вместе для решения сложных проблем, разработки новых ...

Meahana

Meahana

meahana.io

Meahana — это визуальный инструмент для совместной работы с более чем 30 типами действий, которые можно легко настроить для создания и проведения встреч и семинаров, чтобы ускорить согласование и улучшить процесс принятия решений.

Idea Morph

Idea Morph

trymorph.com

Morph — это асинхронный, управляемый и индивидуальный инструмент для мозгового штурма, который продвигает ваши идеи вперед, вместо увеличения и уменьшения масштаба на бесконечных досках. Это похоже на ваш любимый шаблон для мозгового штурма Миро, но автоматизировано и не требует участия координатора...

Whiteboards.io

Whiteboards.io

whiteboards.io

Whiteboards — это платформа для совместной работы свободной формы с двусторонней глубокой интеграцией Jira, GitHub и Confluence, созданная для команд, стремящихся улучшить удаленное сотрудничество и оптимизировать свои процессы от обнаружения до реализации проекта. Благодаря мощным функциям и встрое...

Shorter Loop

Shorter Loop

shorterloop.com

Shorter Loop (новое название Prodeasy) — это универсальная SaaS-платформа для управления продуктами и открытиями на базе искусственного интеллекта, ориентированная на клиента, для дальновидных продуктовых команд всех размеров и владельцев бизнеса по всему миру. Получите представление о клиентах, про...

Midlap

Midlap

midlap.com

Midlap — это онлайн-инструмент для совместной работы и мозгового штурма, в котором мы решаем проблему, возникающую из-за переключения между несколькими приложениями для совместной работы с вашей командой. Мы решаем эту проблему, предоставляя такие инструменты, как доски, канбан-доски, блок-схемы, фа...

Hoylu

Hoylu

hoylu.com

Мозговой штурм. Прорабатывайте сложные идеи и обеспечьте полное участие всех, где бы они ни находились. Организуйте — объедините все свои приложения, файлы, идеи и заметки совещаний в едином рабочем пространстве. Совместная работа — держите свои команды в курсе с помощью встроенной бизнес-логики для...

CollabNow

CollabNow

collabnow.ai

CollabNow — это первое полностью зашифрованное решение для видеоконференций, совместного использования экрана и разговорного интеллекта, которое просто в использовании и не требует загрузки. Благодаря возможности одновременного совместного использования нескольких экранов, мозгового штурма на виртуа...

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