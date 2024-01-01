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Программное обеспечение для совместной работы с доской - Самые популярные приложения - Аргентина
Программное обеспечение для досок для совместной работы предлагает единое интерактивное пространство для дизайна, где члены команды могут одновременно редактировать и обмениваться контентом со своих устройств. В соответствии со своим названием, инструмент для совместной работы с доской часто имитирует внешний вид физической доски. Эти инструменты оснащены рядом функций, которые позволяют пользователям создавать, общаться, сохранять и обмениваться контентом в гибкой и настраиваемой среде. Хотя эти интуитивно понятные и удобные инструменты особенно популярны среди команд дизайнеров и менеджеров проектов, они полезны для широкого спектра дисциплин. Хотя многие решения для досок для совместной работы являются самостоятельными продуктами, некоторые из них интегрированы в другое программное обеспечение для проектирования или платформы для визуальной совместной работы.
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Scrintal
scrintal.com
Scrintal — это инструмент для визуальных заметок и карт памяти, который помогает людям четко мыслить и творчески писать. Это онлайн-доска, на которой вы можете визуально систематизировать, группировать и связывать свои мысли. Таким образом, вы можете сразу увидеть как общий обзор, так и подробную ин...
Jamboard
google.com
Jamboard — это система интерактивных досок, разработанная Google как часть Google Workspace, ранее известная как G Suite. Официально о нем было объявлено 25 октября 2016 года. Он оснащен 55-дюймовым сенсорным дисплеем 4K и совместим для совместной работы в Интернете благодаря кроссплатформенной подд...
Miro
miro.com
Miro предоставляет визуальное рабочее пространство для инноваций, которое позволяет распределенным командам любого размера вместе мечтать, проектировать и строить будущее. Сегодня более 70 миллионов пользователей по всему миру в 200 000 организаций, включая Nike, Ikea, Deloitte, WPP и Cisco, зависят...
MURAL
mural.co
Не важно «где». Настало время другого «как». Командам не нужно лучшее место для работы. Им нужен лучший способ работы. Для дальновидных компаний именно такая цифровая доска Mural. Фреска — это то, как команды работают лучше и делают свою работу лучше. Как и любая мышца, сотрудничество становится сил...
Padlet
padlet.com
Padlet — это цифровой холст для создания красивых проектов, которыми легко делиться и работать над ними совместно. Он работает как лист бумаги. Мы даем вам пустую страницу – блокнот – и вы можете разместить на нем все, что захотите. Перетащите видео, запишите интервью, сделайте селфи, напишите свои ...
Boardmix
boardmix.com
Boardmix — это инновационная онлайн-доска, которая обеспечивает беспрепятственный мозговой штурм, обсуждение и совместное творчество. Используйте возможности искусственного интеллекта и по-новому определите свой опыт удаленной работы.
Cacoo
cacoo.com
Cacoo — ваш инструмент для построения диаграмм, упрощающий визуальную коммуникацию. Благодаря универсальному и удобному интерфейсу вы можете легко создавать диаграммы, блок-схемы и каркасы, что делает его идеальным выбором для команд и отдельных авторов, независимо от их местоположения. Cacoo интегр...
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, ...
Lucid
lucid.app
Lucid Visual Collaboration Suite — это полноценная платформа для команд, которые хотят сотрудничать визуально, независимо от того, где они находятся и как они работают. Виртуальная доска, интеллектуальное построение диаграмм и облачная визуализация позволяют организациям воплощать планы от первонача...
Gliffy
gliffy.com
Приложения Gliffy для построения диаграмм упрощают общение и совместную работу со скоростью ваших идей. Независимо от того, используете ли вы Gliffy в Confluence и Jira или переходите к нашему автономному инструменту для построения диаграмм Gliffy Online, вы найдете интуитивно понятный способ рисова...
Fibery
fibery.io
Fibery — это платформа для поиска и разработки продуктов. Большинство продуктовых стратегий строятся на случайных разбросанных данных и мнениях. Fibery помогает вам анализировать отзывы пользователей или сигналы рынка и выявлять важные идеи, чтобы вы знали, над чем работать дальше. 💡 Начните беспла...
Explain Everything
explaineverything.com
Преподавайте, представляйте, делайте зарисовки, записывайте видео и работайте вместе — и все это на доске «Объясните все». По сравнению с другими инструментами, «Объясните все» — это швейцарский армейский нож среди приложений для досок. Благодаря своей уникальной универсальности открываются новые во...
Creately
creately.com
Creately — это платформа для визуальной совместной работы. Это позволяет командам переходить от идеи к планированию и реализации в одном визуальном пространстве. Визуально добавляйте идеи в различные структуры, составляйте карты процессов, потоков или целых организаций, создавайте документы техничес...
Magma
magma.com
Присоединяйтесь к сообществу, состоящему из более чем 1 миллиона художников и студий, использующих Magma для мозгового штурма и выработки идей посредством цифровой живописи на общем холсте в режиме реального времени. Начните сеанс совместного рисования прямо в браузере, установка программного обеспе...
Limnu
limnu.com
Онлайн-доски Limnu позволяют вам проводить мозговой штурм и сотрудничать с вашей распределенной командой или клиентами с любого устройства. Его достаточно просто взять в руки и использовать во время видеоконференции, и он поддерживает мозговой штурм и обсуждение, не нарушая поток идей. Limnu достато...
Collaboard
collaboard.app
Великие умы думают вместе. Collaboard — это красивая, многофункциональная, простая в использовании онлайн-доска для совместной работы для удаленной работы. Collaboard доступен в виде облачной услуги и предлагает предприятиям возможность самостоятельного размещения в их облачном клиенте или локально....
Weje
weje.io
Новый способ собирать, систематизировать и делиться чем угодно на виртуальных онлайн-досках с помощью бесплатной платформы для совместной работы.
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...
Conceptboard
conceptboard.com
Conceptboard — это самая безопасная онлайн-доска для совместной работы, которая позволяет командам любого размера централизовать проекты и сотрудничать как в режиме реального времени, так и асинхронно. Распределенные команды со всего мира используют концептуальную доску для самых разных случаев. От ...
Ayoa
ayoa.com
По словам CBS News, Ayoa — это «уникальный подход к управлению задачами». Ayoa — это универсальная онлайн-доска, на которой вы можете обсуждать идеи, работать вместе и добиваться поставленных целей. Благодаря уникальному сочетанию досок, ассоциативных карт, функций управления задачами и совместной р...
Switchboard
switchboard.app
Двигайтесь быстрее, проводя меньше встреч. Делитесь идеями, оставляйте отзывы и принимайте решения на асинхронной платформе для совместной работы. Достигайте более быстрого прогресса: вместо того, чтобы планировать собрание, делитесь приложениями и файлами в интерактивной комнате, которая всегда акт...
Aha!
aha.io
Ага! — это мировое программное обеспечение для разработки продуктов. Мы помогаем более чем 1 миллиону разработчиков продуктов воплотить свои стратегии в жизнь. В наш набор инструментов входит Aha! Дорожные карты, ага! Идеи, ага! Доски, ага! Знания, и Ага! Развивать. Команды по разработке продуктов п...
Klaxoon
klaxoon.com
Klaxoon — это универсальная онлайн-платформа для совместной работы, которая постоянно повышает уровень вовлеченности. Благодаря уникальному набору из 10 визуальных инструментов и услуг для совместной работы Klaxoon дает людям возможность стимулировать участие во встречах и за их пределами, повышать ...
Whiteboards.io
whiteboards.io
Whiteboards — это платформа для совместной работы свободной формы с двусторонней глубокой интеграцией Jira, GitHub и Confluence, созданная для команд, стремящихся улучшить удаленное сотрудничество и оптимизировать свои процессы от обнаружения до реализации проекта. Благодаря мощным функциям и встрое...
HuddleIQ
huddleiq.com
HuddleIQ — это онлайн-доска, переосмысленная с учетом сегодняшних потребностей, предоставляющая бесконечные возможности для обмена информацией, презентаций и совместной работы в Интернете. Проводите встречи, мозговые штурмы, составляйте карты связей, делитесь документами, проводите презентации и онл...
Bluescape
bluescape.com
Bluescape — платформа для творческого сотрудничества. Оптимизируйте рабочие процессы, объединив все свои идеи, ресурсы, итерации и целые проекты в одном безопасном виртуальном рабочем пространстве. Благодаря встроенным голосовым и видеозвонкам просто соберите свою команду в Bluescape и принимайте ре...
Allo
allo.io
Встречайте свое первое удаленное рабочее место. В буквальном смысле поймите всех на одной волне. Попрощайтесь с утомительным текстовым общением. Попробуйте общение, развитое — более интерактивное, захватывающее и веселое. Новый способ сотрудничества с вашей командой. Доска, видеоконференции, докуме...
ezTalks
eztalks.com
ezTalks специализируется на предоставлении надежных решений для веб-конференций и видеоконференций. Он предлагает облачное и локальное программное обеспечение с мощными функциями, такими как HD-видео/аудиочат, обмен мгновенными сообщениями, совместное использование экрана, запись и виртуальная доска...
Stormboard
stormboard.com
Встречайте Stormboard: платформу №1 для совместной работы с данными, позволяющую превратить неструктурированные взаимодействия в рабочие пространства для совместной работы. Принимайте стратегические решения, сотрудничайте удаленно и даже полностью исключите необходимость совещаний. НОВИНКА: благодар...
Idea Morph
trymorph.com
Morph — это асинхронный, управляемый и индивидуальный инструмент для мозгового штурма, который продвигает ваши идеи вперед, вместо увеличения и уменьшения масштаба на бесконечных досках. Это похоже на ваш любимый шаблон мозгового штурма Миро, но автоматизированный и без участия координатора.
IdeaFlip
ideaflip.com
Ideaflip — это программное обеспечение, которое позволяет команде быстро превращать мысли в идеи, делиться ими и совершенствовать их независимо от того, находятся ли они в одной комнате или на другом конце света.
Midlap
midlap.com
Midlap — это онлайн-инструмент для совместной работы и мозгового штурма, в котором мы решаем проблему, возникающую из-за переключения между несколькими приложениями для совместной работы с вашей командой. Мы решаем эту проблему, предоставляя такие инструменты, как доски, канбан-доски, блок-схемы, фа...
LiveWebinar
livewebinar.com
LiveWebinar.com — это облачное программное обеспечение для вебинаров, которое помогает небольшим командам и предприятиям управлять вебинарами и онлайн-встречами. Это позволяет любому отделу продаж, отдела кадров или маркетинга легко проводить онлайн-мероприятия для своей аудитории. Его функции варьи...
LiveBoard
liveboard.online
LiveBoard — это интерактивная доска, которая лучше всего подходит для ►корпоративных обучающих платформ, ►предприятий, занимающихся онлайн-репетиторством, ►школ, ►образовательных учреждений, использующих доски. Варианты использования, которые мы предлагаем: ►белая маркировка /пользовательский домен ...
DigStack
digstack.com
Мы стремимся предоставить вам наиболее привлекательные и эффективные решения для цифровой совместной работы. Воспользуйтесь нашей мощной и простой в использовании цифровой доской, работающей в режиме реального времени, бесплатно и без необходимости использования кредитной карты. Просто сотрудничайте...
Shorter Loop
shorterloop.com
Shorter Loop (новое название Prodeasy) — это универсальная SaaS-платформа для управления продуктами и открытиями на базе искусственного интеллекта, ориентированная на клиента, для дальновидных продуктовых команд всех размеров и владельцев бизнеса по всему миру. Получите представление о клиентах, про...
Draft.io
draft.io
Используйте возможности визуальной работы в гибком рабочем пространстве Draft.io для совместной работы.
Hoylu
hoylu.com
Мозговой штурм. Прорабатывайте сложные идеи и обеспечьте полное участие всех, где бы они ни находились. Организуйте — объедините все свои приложения, файлы, идеи и заметки совещаний в едином рабочем пространстве. Совместная работа — держите свои команды в курсе с помощью встроенной бизнес-логики для...
Sprintbase
sprintbase.io
Sprintbase — это онлайн-платформа для совместной работы, созданная консалтинговой компанией по инновациям Treehouse Innovation для облегчения и оптимизации процесса дизайнерского мышления и инноваций. Это помогает командам и организациям работать вместе для решения сложных проблем, разработки новых ...
Meahana
meahana.io
Meahana — это визуальный инструмент для совместной работы с более чем 30 типами действий, которые можно легко настроить для создания и проведения встреч и семинаров, чтобы ускорить согласование и улучшить процесс принятия решений.
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow — это первое полностью зашифрованное решение для видеоконференций, совместного использования экрана и разговорного интеллекта, которое просто в использовании и не требует загрузки. Благодаря возможности одновременного совместного использования нескольких экранов, мозгового штурма на виртуа...