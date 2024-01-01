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Программное обеспечение для совместной работы с доской - Самые популярные приложения - Андорра
Программное обеспечение для досок для совместной работы предлагает единое интерактивное пространство для дизайна, где члены команды могут одновременно редактировать и обмениваться контентом со своих устройств. В соответствии со своим названием, инструмент для совместной работы с доской часто имитирует внешний вид физической доски. Эти инструменты оснащены рядом функций, которые позволяют пользователям создавать, общаться, сохранять и обмениваться контентом в гибкой и настраиваемой среде. Хотя эти интуитивно понятные и удобные инструменты особенно популярны среди команд дизайнеров и менеджеров проектов, они полезны для широкого спектра дисциплин. Хотя многие решения для досок для совместной работы являются самостоятельными продуктами, некоторые из них интегрированы в другое программное обеспечение для проектирования или платформы для визуальной совместной работы.
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ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, ...
Miro
miro.com
Miro предоставляет визуальное рабочее пространство для инноваций, которое позволяет распределенным командам любого размера вместе мечтать, проектировать и строить будущее. Сегодня более 70 миллионов пользователей по всему миру в 200 000 организаций, включая Nike, Ikea, Deloitte, WPP и Cisco, зависят...
Jamboard
google.com
Jamboard — это система интерактивных досок, разработанная Google как часть Google Workspace, ранее известная как G Suite. Официально о нем было объявлено 25 октября 2016 года. Он оснащен 55-дюймовым сенсорным дисплеем 4K и совместим для совместной работы в Интернете благодаря кроссплатформенной подд...
Lucid
lucid.app
Lucid Visual Collaboration Suite — это полноценная платформа для команд, которые хотят сотрудничать визуально, независимо от того, где они находятся и как они работают. Виртуальная доска, интеллектуальное построение диаграмм и облачная визуализация позволяют организациям воплощать планы от первонача...
Scrintal
scrintal.com
Scrintal — это инструмент для визуальных заметок и карт памяти, который помогает людям четко мыслить и творчески писать. Это онлайн-доска, на которой вы можете визуально систематизировать, группировать и связывать свои мысли. Таким образом, вы можете сразу увидеть как общий обзор, так и подробную ин...
MURAL
mural.co
Не важно «где». Настало время другого «как». Командам не нужно лучшее место для работы. Им нужен лучший способ работы. Для дальновидных компаний именно такая цифровая доска Mural. Фреска — это то, как команды работают лучше и делают свою работу лучше. Как и любая мышца, сотрудничество становится сил...
Gliffy
gliffy.com
Приложения Gliffy для построения диаграмм упрощают общение и совместную работу со скоростью ваших идей. Независимо от того, используете ли вы Gliffy в Confluence и Jira или переходите к нашему автономному инструменту для построения диаграмм Gliffy Online, вы найдете интуитивно понятный способ рисова...
Padlet
padlet.com
Padlet — это цифровой холст для создания красивых проектов, которыми легко делиться и работать над ними совместно. Он работает как лист бумаги. Мы даем вам пустую страницу – блокнот – и вы можете разместить на нем все, что захотите. Перетащите видео, запишите интервью, сделайте селфи, напишите свои ...
Fibery
fibery.io
Fibery — это платформа для поиска и разработки продуктов. Большинство продуктовых стратегий строятся на случайных разбросанных данных и мнениях. Fibery помогает вам анализировать отзывы пользователей или сигналы рынка и выявлять важные идеи, чтобы вы знали, над чем работать дальше. 💡 Начните беспла...
Explain Everything
explaineverything.com
Преподавайте, представляйте, делайте зарисовки, записывайте видео и работайте вместе — и все это на доске «Объясните все». По сравнению с другими инструментами, «Объясните все» — это швейцарский армейский нож среди приложений для досок. Благодаря своей уникальной универсальности открываются новые во...
Creately
creately.com
Creately — это платформа для визуальной совместной работы. Это позволяет командам переходить от идеи к планированию и реализации в одном визуальном пространстве. Визуально добавляйте идеи в различные структуры, составляйте карты процессов, потоков или целых организаций, создавайте документы техничес...
Magma
magma.com
Присоединяйтесь к сообществу, состоящему из более чем 1 миллиона художников и студий, использующих Magma для мозгового штурма и выработки идей посредством цифровой живописи на общем холсте в режиме реального времени. Начните сеанс совместного рисования прямо в браузере, установка программного обеспе...
Weje
weje.io
Новый способ собирать, систематизировать и делиться чем угодно на виртуальных онлайн-досках с помощью бесплатной платформы для совместной работы.
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...
Conceptboard
conceptboard.com
Conceptboard — это самая безопасная онлайн-доска для совместной работы, которая позволяет командам любого размера централизовать проекты и сотрудничать как в режиме реального времени, так и асинхронно. Распределенные команды со всего мира используют концептуальную доску для самых разных случаев. От ...
Boardmix
boardmix.com
Boardmix — это инновационная онлайн-доска, которая обеспечивает беспрепятственный мозговой штурм, обсуждение и совместное творчество. Используйте возможности искусственного интеллекта и по-новому определите свой опыт удаленной работы.
Ayoa
ayoa.com
По словам CBS News, Ayoa — это «уникальный подход к управлению задачами». Ayoa — это универсальная онлайн-доска, на которой вы можете обсуждать идеи, работать вместе и добиваться поставленных целей. Благодаря уникальному сочетанию досок, ассоциативных карт, функций управления задачами и совместной р...
Switchboard
switchboard.app
Двигайтесь быстрее, проводя меньше встреч. Делитесь идеями, оставляйте отзывы и принимайте решения на асинхронной платформе для совместной работы. Достигайте более быстрого прогресса: вместо того, чтобы планировать собрание, делитесь приложениями и файлами в интерактивной комнате, которая всегда акт...
Limnu
limnu.com
Онлайн-доски Limnu позволяют вам проводить мозговой штурм и сотрудничать с вашей распределенной командой или клиентами с любого устройства. Его достаточно просто взять в руки и использовать во время видеоконференции, и он поддерживает мозговой штурм и обсуждение, не нарушая поток идей. Limnu достато...
Cacoo
cacoo.com
Cacoo — ваш инструмент для построения диаграмм, упрощающий визуальную коммуникацию. Благодаря универсальному и удобному интерфейсу вы можете легко создавать диаграммы, блок-схемы и каркасы, что делает его идеальным выбором для команд и отдельных авторов, независимо от их местоположения. Cacoo интегр...
Collaboard
collaboard.app
Великие умы думают вместе. Collaboard — это красивая, многофункциональная, простая в использовании онлайн-доска для совместной работы для удаленной работы. Collaboard доступен в виде облачной услуги и предлагает предприятиям возможность самостоятельного размещения в их облачном клиенте или локально....
Aha!
aha.io
Ага! — это мировое программное обеспечение для разработки продуктов. Мы помогаем более чем 1 миллиону разработчиков продуктов воплотить свои стратегии в жизнь. В наш набор инструментов входит Aha! Дорожные карты, ага! Идеи, ага! Доски, ага! Знания, и Ага! Развивать. Команды по разработке продуктов п...
Klaxoon
klaxoon.com
Klaxoon — это универсальная онлайн-платформа для совместной работы, которая постоянно повышает уровень вовлеченности. Благодаря уникальному набору из 10 визуальных инструментов и услуг для совместной работы Klaxoon дает людям возможность стимулировать участие во встречах и за их пределами, повышать ...
Whiteboards.io
whiteboards.io
Whiteboards — это платформа для совместной работы свободной формы с двусторонней глубокой интеграцией Jira, GitHub и Confluence, созданная для команд, стремящихся улучшить удаленное сотрудничество и оптимизировать свои процессы от обнаружения до реализации проекта. Благодаря мощным функциям и встрое...
HuddleIQ
huddleiq.com
HuddleIQ — это онлайн-доска, переосмысленная с учетом сегодняшних потребностей, предоставляющая бесконечные возможности для обмена информацией, презентаций и совместной работы в Интернете. Проводите встречи, мозговые штурмы, составляйте карты связей, делитесь документами, проводите презентации и онл...
Bluescape
bluescape.com
Bluescape — платформа для творческого сотрудничества. Оптимизируйте рабочие процессы, объединив все свои идеи, ресурсы, итерации и целые проекты в одном безопасном виртуальном рабочем пространстве. Благодаря встроенным голосовым и видеозвонкам просто соберите свою команду в Bluescape и принимайте ре...
Allo
allo.io
Встречайте свое первое удаленное рабочее место. В буквальном смысле поймите всех на одной волне. Попрощайтесь с утомительным текстовым общением. Попробуйте общение, развитое — более интерактивное, захватывающее и веселое. Новый способ сотрудничества с вашей командой. Доска, видеоконференции, докуме...
ezTalks
eztalks.com
ezTalks специализируется на предоставлении надежных решений для веб-конференций и видеоконференций. Он предлагает облачное и локальное программное обеспечение с мощными функциями, такими как HD-видео/аудиочат, обмен мгновенными сообщениями, совместное использование экрана, запись и виртуальная доска...
Stormboard
stormboard.com
Встречайте Stormboard: платформу №1 для совместной работы с данными, позволяющую превратить неструктурированные взаимодействия в рабочие пространства для совместной работы. Принимайте стратегические решения, сотрудничайте удаленно и даже полностью исключите необходимость совещаний. НОВИНКА: благодар...
Idea Morph
trymorph.com
Morph — это асинхронный, управляемый и индивидуальный инструмент для мозгового штурма, который продвигает ваши идеи вперед, вместо увеличения и уменьшения масштаба на бесконечных досках. Это похоже на ваш любимый шаблон мозгового штурма Миро, но автоматизированный и без участия координатора.
IdeaFlip
ideaflip.com
Ideaflip — это программное обеспечение, которое позволяет команде быстро превращать мысли в идеи, делиться ими и совершенствовать их независимо от того, находятся ли они в одной комнате или на другом конце света.
Midlap
midlap.com
Midlap — это онлайн-инструмент для совместной работы и мозгового штурма, в котором мы решаем проблему, возникающую из-за переключения между несколькими приложениями для совместной работы с вашей командой. Мы решаем эту проблему, предоставляя такие инструменты, как доски, канбан-доски, блок-схемы, фа...
LiveWebinar
livewebinar.com
LiveWebinar.com — это облачное программное обеспечение для вебинаров, которое помогает небольшим командам и предприятиям управлять вебинарами и онлайн-встречами. Это позволяет любому отделу продаж, отдела кадров или маркетинга легко проводить онлайн-мероприятия для своей аудитории. Его функции варьи...
LiveBoard
liveboard.online
LiveBoard — это интерактивная доска, которая лучше всего подходит для ►корпоративных обучающих платформ, ►предприятий, занимающихся онлайн-репетиторством, ►школ, ►образовательных учреждений, использующих доски. Варианты использования, которые мы предлагаем: ►белая маркировка /пользовательский домен ...
DigStack
digstack.com
Мы стремимся предоставить вам наиболее привлекательные и эффективные решения для цифровой совместной работы. Воспользуйтесь нашей мощной и простой в использовании цифровой доской, работающей в режиме реального времени, бесплатно и без необходимости использования кредитной карты. Просто сотрудничайте...
Shorter Loop
shorterloop.com
Shorter Loop (новое название Prodeasy) — это универсальная SaaS-платформа для управления продуктами и открытиями на базе искусственного интеллекта, ориентированная на клиента, для дальновидных продуктовых команд всех размеров и владельцев бизнеса по всему миру. Получите представление о клиентах, про...
Draft.io
draft.io
Используйте возможности визуальной работы в гибком рабочем пространстве Draft.io для совместной работы.
Hoylu
hoylu.com
Мозговой штурм. Прорабатывайте сложные идеи и обеспечьте полное участие всех, где бы они ни находились. Организуйте — объедините все свои приложения, файлы, идеи и заметки совещаний в едином рабочем пространстве. Совместная работа — держите свои команды в курсе с помощью встроенной бизнес-логики для...
Sprintbase
sprintbase.io
Sprintbase — это онлайн-платформа для совместной работы, созданная консалтинговой компанией по инновациям Treehouse Innovation для облегчения и оптимизации процесса дизайнерского мышления и инноваций. Это помогает командам и организациям работать вместе для решения сложных проблем, разработки новых ...
Meahana
meahana.io
Meahana — это визуальный инструмент для совместной работы с более чем 30 типами действий, которые можно легко настроить для создания и проведения встреч и семинаров, чтобы ускорить согласование и улучшить процесс принятия решений.
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow — это первое полностью зашифрованное решение для видеоконференций, совместного использования экрана и разговорного интеллекта, которое просто в использовании и не требует загрузки. Благодаря возможности одновременного совместного использования нескольких экранов, мозгового штурма на виртуа...