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Самые популярные Недавно добавленные Услуги хостинга кода - Самые популярные приложения

Услуги хостинга кода относятся к онлайн-платформам, которые предоставляют инструменты хранения, контроля версий и совместной работы для разработчиков программного обеспечения для размещения, управления и совместного использования своих репозиториев кода. Эти сервисы облегчают совместную разработку, предлагая такие функции, как отслеживание версий, управление проблемами и часто интегрируются с инструментами непрерывной интеграции и развертывания.