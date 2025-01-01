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Услуги хостинга кода - Самые популярные приложения

Услуги хостинга кода относятся к онлайн-платформам, которые предоставляют инструменты хранения, контроля версий и совместной работы для разработчиков программного обеспечения для размещения, управления и совместного использования своих репозиториев кода. Эти сервисы облегчают совместную разработку, предлагая такие функции, как отслеживание версий, управление проблемами и часто интегрируются с инструментами непрерывной интеграции и развертывания.

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GitHub

GitHub

github.com

GitHub - платформа для хостинга проектов программирования и управления версиями с поддержкой совместной работы, включая функции отслеживания проблем и вики.

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab — это веб-инструмент для DevOps, который управляет репозиториями Git, ведет трекинг задач и автоматизирует интеграцию и развертывание программного обеспечения.

Bitbucket

Bitbucket

bitbucket.org

Bitbucket - это веб-сервис для хостинга репозиториев и управления версиями кода, поддерживающий системы контроля версий Git и Mercurial.

Jimdo

Jimdo

jimdo.com

Jimdo - это немецкий конструктор веб-сайтов, который позволяет пользователям создавать сайты без опыта в веб-дизайне благодаря AI и интуитивно понятному интерфейсу.

Gitea

Gitea

gitea.io

Gitea — это легкая платформа для совместной разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом, обеспечивающая управление репозиториями и функциями командной работы.

UpCloud

UpCloud

upcloud.com

UpCloud - облачная инфраструктура для масштабируемых вычислительных ресурсов, позволяющая управлять приложениями с высокой производительностью и надежностью.

Gcore

Gcore

gcorelabs.com

Gcore — международное облачное решение для доставки контента, хостинга и безопасности в медиа и развлекательной сфере.

Scalingo

Scalingo

scalingo.com

Scalingo — это платформа PaaS для хостинга веб-приложений в Европе с поддержкой различных языков программирования и управлением базами данных.

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