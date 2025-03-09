Услуги хостинга кода - Самые популярные приложения - Ватикан

Gcore

gcorelabs.com

Мощные края и облачные решения для медиа -бизнеса и индустрии развлечений GCORE является международным лидером облака и края в области доставки, хостинга и безопасности контента и безопасности для любого бизнеса, со штаб -квартирой в Люксембурге, чья глобальная инфраструктура включена в книгу записей Гиннеса. GCORE предоставляет широкий спектр услуг для клиентов всех отраслей, которые развивают свой бизнес в Интернете. Услуги компании включают управляемого хостинга, сети доставки контента (CDN), Advanced Media Platform для профессиональных трансляций и потоковую передачу любой сложности, защита от атак DDOS любого уровня, хранение облачного контента и т. Д. GCORE построила свою собственную глобальную инфраструктуру на всех континентах с лучшей производительности CDN в Европе и CI.