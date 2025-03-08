Услуги хостинга кода - Самые популярные приложения - Узбекистан

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Услуги хостинга кода относятся к онлайн-платформам, которые предоставляют инструменты хранения, контроля версий и совместной работы для разработчиков программного обеспечения для размещения, управления и совместного использования своих репозиториев кода. Эти сервисы облегчают совместную разработку, предлагая такие функции, как отслеживание версий, управление проблемами и часто интегрируются с инструментами непрерывной интеграции и развертывания.
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GitHub
github.com
GitHub - платформа для хостинга проектов программирования и управления версиями с поддержкой совместной работы, включая функции отслеживания проблем и вики.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab — это веб-инструмент для DevOps, который управляет репозиториями Git, ведет трекинг задач и автоматизирует интеграцию и развертывание программного обеспечения.
Scalingo
scalingo.com
Откройте для себя Scalingo, первый в Европе PaaS, сертифицированный HDS (хостинг медицинских данных) и ISO 27001. Разместите свое приложение во Франции и наслаждайтесь первоклассной поддержкой клиентов. Развертывайте свои приложения быстрее.
Bitbucket
bitbucket.org
Bitbucket - это веб-сервис для хостинга репозиториев и управления версиями кода, поддерживающий системы контроля версий Git и Mercurial.
Gcore
gcorelabs.com
Мощные края и облачные решения для медиа -бизнеса и индустрии развлечений GCORE является международным лидером облака и края в области доставки, хостинга и безопасности контента и безопасности для любого бизнеса, со штаб -квартирой в Люксембурге, чья глобальная инфраструктура включена в книгу записей Гиннеса. GCORE предоставляет широкий спектр услуг для клиентов всех отраслей, которые развивают свой бизнес в Интернете. Услуги компании включают управляемого хостинга, сети доставки контента (CDN), Advanced Media Platform для профессиональных трансляций и потоковую передачу любой сложности, защита от атак DDOS любого уровня, хранение облачного контента и т. Д. GCORE построила свою собственную глобальную инфраструктуру на всех континентах с лучшей производительности CDN в Европе и CI.
Gitea
gitea.io
Gitea — это облегченное решение для хостинга кода, управляемое сообществом, написанное на Go. Он публикуется под лицензией MIT.
Jimdo
jimdo.com
Jimdo — это немецкий конструктор веб-сайтов и универсальное хостинговое решение, позволяющее пользователям создавать свои собственные веб-сайты без какого-либо опыта веб-дизайна. Компания является частной, ее штаб-квартира находится в Гамбурге, Германия, а офисы — в Мюнхене и Токио. У Jimdo есть два продукта; Creator и Dolphin, оба предлагают бесплатные и платные планы. Jimdo Dolphin — это конструктор веб-сайтов на базе искусственного интеллекта, предназначенный для пользователей с базовыми навыками работы с компьютером и автоматизирующий большую часть процесса создания веб-сайтов. Он использует искусственный интеллект, чтобы узнать пользователя, его бизнес и его цели, а затем создает веб-сайт, который уже полностью персонализирован для удовлетворения его потребностей. Jimdo Creator — это конструктор веб-сайтов и хостинг в стиле перетаскивания, который подходит для пользователей с некоторыми навыками программирования.
UpCloud
upcloud.com
Простая глобальная инфраструктура. Тысячи предприятий по всему миру работают на UpCloud. Наши клиенты запускают критически важные бизнес-приложения на нашей облачной платформе корпоративного уровня. Они ценят нашу высокую производительность, надежный сервис и индивидуальный подход.
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