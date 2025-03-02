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Услуги хостинга кода относятся к онлайн-платформам, которые предоставляют инструменты хранения, контроля версий и совместной работы для разработчиков программного обеспечения для размещения, управления и совместного использования своих репозиториев кода. Эти сервисы облегчают совместную разработку, предлагая такие функции, как отслеживание версий, управление проблемами и часто интегрируются с инструментами непрерывной интеграции и развертывания.
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GitLab
about.gitlab.com
Gitlab-это веб-инструмент DevOps Lifecycle Lifecycle, который предоставляет менеджер Git-Repository, предоставляющий функции вики, отслеживания проблем и непрерывной интеграции и развертывания, с использованием лицензии с открытым исходным кодом, разработанной Gitlab Inc. Программное обеспечение было создано украинскими разработчиками Dimtriy Zaporzhets и Valery. Решение управления исходным кодом для сотрудничества в команде по разработке программного обеспечения. Позже он превратился в интегрированное решение, охватывающее жизненный цикл разработки программного обеспечения, а затем в жизненный цикл DevOps. Текущий технологический стек включает в себя GO, Ruby on Rails и Vue.js. Он следует модели разработки с открытым явлением, где основная функциональность выпускается по лицензии с открытым исходным кодом (MIT), в то время как дополнительная функциональность находится под страховой лицензией.
Bitbucket
bitbucket.org
Bitbucket — это веб-служба хостинга репозитория контроля версий, принадлежащая Atlassian, для исходного кода и проектов разработки, в которых используются системы контроля версий Mercurial (с запуска до 1 июля 2020 г.) или Git (с октября 2011 г.). Bitbucket предлагает как коммерческие планы, так и бесплатные учетные записи. По состоянию на сентябрь 2010 года он предлагает бесплатные учетные записи с неограниченным количеством частных репозиториев (в которых может быть до пяти пользователей в случае бесплатных учетных записей). Bitbucket интегрируется с другим программным обеспечением Atlassian, таким как Jira, HipChat, Confluence и Bamboo. Он похож на GitHub, который в основном использует Git. Bitbucket традиционно продавал свои услуги профессиональным разработчикам с использованием частного проприетарного программного кода, особенно после того, как его приобрела Atlassian в 2010 году. В феврале 2017 года Bitbucket объявила, что на ее платформе работают 6 миллионов разработчиков и 1 миллион команд. Bitbucket имеет три модели развертывания: Облако, сервер Bitbucket и центр обработки данных.
Gcore
gcorelabs.com
Мощные края и облачные решения для медиа -бизнеса и индустрии развлечений GCORE является международным лидером облака и края в области доставки, хостинга и безопасности контента и безопасности для любого бизнеса, со штаб -квартирой в Люксембурге, чья глобальная инфраструктура включена в книгу записей Гиннеса. GCORE предоставляет широкий спектр услуг для клиентов всех отраслей, которые развивают свой бизнес в Интернете. Услуги компании включают управляемого хостинга, сети доставки контента (CDN), Advanced Media Platform для профессиональных трансляций и потоковую передачу любой сложности, защита от атак DDOS любого уровня, хранение облачного контента и т. Д. GCORE построила свою собственную глобальную инфраструктуру на всех континентах с лучшей производительности CDN в Европе и CI.
Gitea
gitea.io
Gitea — это облегченное решение для хостинга кода, управляемое сообществом, написанное на Go. Он публикуется под лицензией MIT.
GitHub
github.com
Github, Inc. - американская многонациональная корпорация, которая предоставляет хостинг для разработки программного обеспечения и управления версиями с использованием GIT. Он предлагает функцию управления распределенной версией и управления исходным кодом (SCM) GIT, а также свои собственные функции. Он предоставляет контроль доступа и несколько функций сотрудничества, таких как отслеживание ошибок, запросы функций, управление задачами и вики для каждого проекта. Штаб -квартира в Калифорнии, она является дочерней компанией Microsoft с 2018 года. Github предлагает свои базовые услуги бесплатно. Его более продвинутые профессиональные и корпоративные услуги являются коммерческими. Бесплатные учетные записи GitHub обычно используются для размещения проектов с открытым исходным кодом. По состоянию на январь 2019 года Github предлагает неограниченные частные репозитории для всех планов, включая бесплатные счета, но предоставил бесплатно только до трех сотрудников на репозиторий. Начиная с 15 апреля 2020 года, бесплатный план позволяет неограниченным сотрудникам, но ограничивает частные репозитории 2000 минут в месяц. По состоянию на январь 2020 года GitHub сообщает, что более 40 миллионов пользователей и более 100 миллионов репозитории (в том числе не менее 28 миллионов общественных репозиториев), что делает его крупнейшим множеством исходного кода в мире.
Jimdo
jimdo.com
Jimdo — это немецкий конструктор веб-сайтов и универсальное хостинговое решение, позволяющее пользователям создавать свои собственные веб-сайты без какого-либо опыта веб-дизайна. Компания является частной, ее штаб-квартира находится в Гамбурге, Германия, а офисы — в Мюнхене и Токио. У Jimdo есть два продукта; Creator и Dolphin, оба предлагают бесплатные и платные планы. Jimdo Dolphin — это конструктор веб-сайтов на базе искусственного интеллекта, предназначенный для пользователей с базовыми навыками работы с компьютером и автоматизирующий большую часть процесса создания веб-сайтов. Он использует искусственный интеллект, чтобы узнать пользователя, его бизнес и его цели, а затем создает веб-сайт, который уже полностью персонализирован для удовлетворения его потребностей. Jimdo Creator — это конструктор веб-сайтов и хостинг в стиле перетаскивания, который подходит для пользователей с некоторыми навыками программирования.
UpCloud
upcloud.com
Простая глобальная инфраструктура. Тысячи предприятий по всему миру работают на UpCloud. Наши клиенты запускают критически важные бизнес-приложения на нашей облачной платформе корпоративного уровня. Они ценят нашу высокую производительность, надежный сервис и индивидуальный подход.
Scalingo
scalingo.com
Откройте для себя Scalingo, первый в Европе PaaS, сертифицированный HDS (хостинг медицинских данных) и ISO 27001. Разместите свое приложение во Франции и наслаждайтесь первоклассной поддержкой клиентов. Развертывайте свои приложения быстрее.
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