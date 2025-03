Услуги хостинга кода - Самые популярные приложения - Тринидад и Тобаго

GitLab

Gitlab-это веб-инструмент DevOps Lifecycle Lifecycle, который предоставляет менеджер Git-Repository, предоставляющий функции вики, отслеживания проблем и непрерывной интеграции и развертывания, с использованием лицензии с открытым исходным кодом, разработанной Gitlab Inc. Программное обеспечение было создано украинскими разработчиками Dimtriy Zaporzhets и Valery. Решение управления исходным кодом для сотрудничества в команде по разработке программного обеспечения. Позже он превратился в интегрированное решение, охватывающее жизненный цикл разработки программного обеспечения, а затем в жизненный цикл DevOps. Текущий технологический стек включает в себя GO, Ruby on Rails и Vue.js. Он следует модели разработки с открытым явлением, где основная функциональность выпускается по лицензии с открытым исходным кодом (MIT), в то время как дополнительная функциональность находится под страховой лицензией.