Услуги хостинга кода - Самые популярные приложения - Таджикистан

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Услуги хостинга кода относятся к онлайн-платформам, которые предоставляют инструменты хранения, контроля версий и совместной работы для разработчиков программного обеспечения для размещения, управления и совместного использования своих репозиториев кода. Эти сервисы облегчают совместную разработку, предлагая такие функции, как отслеживание версий, управление проблемами и часто интегрируются с инструментами непрерывной интеграции и развертывания.
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GitHub
github.com
Github, Inc. - американская многонациональная корпорация, которая предоставляет хостинг для разработки программного обеспечения и управления версиями с использованием GIT. Он предлагает функцию управления распределенной версией и управления исходным кодом (SCM) GIT, а также свои собственные функции. Он предоставляет контроль доступа и несколько функций сотрудничества, таких как отслеживание ошибок, запросы функций, управление задачами и вики для каждого проекта. Штаб -квартира в Калифорнии, она является дочерней компанией Microsoft с 2018 года. Github предлагает свои базовые услуги бесплатно. Его более продвинутые профессиональные и корпоративные услуги являются коммерческими. Бесплатные учетные записи GitHub обычно используются для размещения проектов с открытым исходным кодом. По состоянию на январь 2019 года Github предлагает неограниченные частные репозитории для всех планов, включая бесплатные счета, но предоставил бесплатно только до трех сотрудников на репозиторий. Начиная с 15 апреля 2020 года, бесплатный план позволяет неограниченным сотрудникам, но ограничивает частные репозитории 2000 минут в месяц. По состоянию на январь 2020 года GitHub сообщает, что более 40 миллионов пользователей и более 100 миллионов репозитории (в том числе не менее 28 миллионов общественных репозиториев), что делает его крупнейшим множеством исходного кода в мире.
GitLab
gitlab.com
GitLab — это веб-инструмент жизненного цикла DevOps, который предоставляет менеджер Git-репозитория, обеспечивающий вики, отслеживание проблем, а также функции конвейера непрерывной интеграции и развертывания с использованием лицензии с открытым исходным кодом, разработанной GitLab Inc. Программное обеспечение было создано украинскими разработчиками Дмитрием. Запорожец и Валерий Сизов. Первоначально код был написан на Ruby, некоторые части позже были переписаны на Go, первоначально как решение для управления исходным кодом для совместной работы внутри команды по разработке программного обеспечения. Позже оно превратилось в интегрированное решение, охватывающее жизненный цикл разработки программного обеспечения, а затем и весь жизненный цикл DevOps. Текущий стек технологий включает Go, Ruby on Rails и Vue.js. Он следует модели разработки с открытым ядром, где основные функции выпускаются под лицензией с открытым исходным кодом (MIT), а дополнительные функции — под частной лицензией.
Bitbucket
bitbucket.org
Bitbucket — это веб-служба хостинга репозитория контроля версий, принадлежащая Atlassian, для исходного кода и проектов разработки, в которых используются системы контроля версий Mercurial (с запуска до 1 июля 2020 г.) или Git (с октября 2011 г.). Bitbucket предлагает как коммерческие планы, так и бесплатные учетные записи. По состоянию на сентябрь 2010 года он предлагает бесплатные учетные записи с неограниченным количеством частных репозиториев (в которых может быть до пяти пользователей в случае бесплатных учетных записей). Bitbucket интегрируется с другим программным обеспечением Atlassian, таким как Jira, HipChat, Confluence и Bamboo. Он похож на GitHub, который в основном использует Git. Bitbucket традиционно продавал свои услуги профессиональным разработчикам с использованием частного проприетарного программного кода, особенно после того, как его приобрела Atlassian в 2010 году. В феврале 2017 года Bitbucket объявила, что на ее платформе работают 6 миллионов разработчиков и 1 миллион команд. Bitbucket имеет три модели развертывания: Облако, сервер Bitbucket и центр обработки данных.
Gcore
gcorelabs.com
Мощные края и облачные решения для медиа -бизнеса и индустрии развлечений GCORE является международным лидером облака и края в области доставки, хостинга и безопасности контента и безопасности для любого бизнеса, со штаб -квартирой в Люксембурге, чья глобальная инфраструктура включена в книгу записей Гиннеса. GCORE предоставляет широкий спектр услуг для клиентов всех отраслей, которые развивают свой бизнес в Интернете. Услуги компании включают управляемого хостинга, сети доставки контента (CDN), Advanced Media Platform для профессиональных трансляций и потоковую передачу любой сложности, защита от атак DDOS любого уровня, хранение облачного контента и т. Д. GCORE построила свою собственную глобальную инфраструктуру на всех континентах с лучшей производительности CDN в Европе и CI.
Gitea
gitea.io
Gitea — это облегченное решение для хостинга кода, управляемое сообществом, написанное на Go. Он публикуется под лицензией MIT.
Jimdo
jimdo.com
Jimdo — это немецкий конструктор веб-сайтов и универсальное хостинговое решение, позволяющее пользователям создавать свои собственные веб-сайты без какого-либо опыта веб-дизайна. Компания является частной, ее штаб-квартира находится в Гамбурге, Германия, а офисы — в Мюнхене и Токио. У Jimdo есть два продукта; Creator и Dolphin, оба предлагают бесплатные и платные планы. Jimdo Dolphin — это конструктор веб-сайтов на базе искусственного интеллекта, предназначенный для пользователей с базовыми навыками работы с компьютером и автоматизирующий большую часть процесса создания веб-сайтов. Он использует искусственный интеллект, чтобы узнать пользователя, его бизнес и его цели, а затем создает веб-сайт, который уже полностью персонализирован для удовлетворения его потребностей. Jimdo Creator — это конструктор веб-сайтов и хостинг в стиле перетаскивания, который подходит для пользователей с некоторыми навыками программирования.
UpCloud
upcloud.com
Простая глобальная инфраструктура. Тысячи предприятий по всему миру работают на UpCloud. Наши клиенты запускают критически важные бизнес-приложения на нашей облачной платформе корпоративного уровня. Они ценят нашу высокую производительность, надежный сервис и индивидуальный подход.
Scalingo
scalingo.com
Откройте для себя Scalingo, первый в Европе PaaS, сертифицированный HDS (хостинг медицинских данных) и ISO 27001. Разместите свое приложение во Франции и наслаждайтесь первоклассной поддержкой клиентов. Развертывайте свои приложения быстрее.
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