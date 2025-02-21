Услуги хостинга кода - Самые популярные приложения - Того

GitHub

github.com

Github, Inc. - американская многонациональная корпорация, которая предоставляет хостинг для разработки программного обеспечения и управления версиями с использованием GIT. Он предлагает функцию управления распределенной версией и управления исходным кодом (SCM) GIT, а также свои собственные функции. Он предоставляет контроль доступа и несколько функций сотрудничества, таких как отслеживание ошибок, запросы функций, управление задачами и вики для каждого проекта. Штаб -квартира в Калифорнии, она является дочерней компанией Microsoft с 2018 года. Github предлагает свои базовые услуги бесплатно. Его более продвинутые профессиональные и корпоративные услуги являются коммерческими. Бесплатные учетные записи GitHub обычно используются для размещения проектов с открытым исходным кодом. По состоянию на январь 2019 года Github предлагает неограниченные частные репозитории для всех планов, включая бесплатные счета, но предоставил бесплатно только до трех сотрудников на репозиторий. Начиная с 15 апреля 2020 года, бесплатный план позволяет неограниченным сотрудникам, но ограничивает частные репозитории 2000 минут в месяц. По состоянию на январь 2020 года GitHub сообщает, что более 40 миллионов пользователей и более 100 миллионов репозитории (в том числе не менее 28 миллионов общественных репозиториев), что делает его крупнейшим множеством исходного кода в мире.