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Услуги хостинга кода - Самые популярные приложения - Австралия

Услуги хостинга кода относятся к онлайн-платформам, которые предоставляют инструменты хранения, контроля версий и совместной работы для разработчиков программного обеспечения для размещения, управления и совместного использования своих репозиториев кода. Эти сервисы облегчают совместную разработку, предлагая такие функции, как отслеживание версий, управление проблемами и часто интегрируются с инструментами непрерывной интеграции и развертывания.

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GitHub

GitHub

github.com

GitHub, Inc. — американская транснациональная корпорация, предоставляющая хостинг для разработки программного обеспечения и контроля версий с использованием Git. Он предлагает функции распределенного контроля версий и управления исходным кодом (SCM) Git, а также свои собственные функции. Он обеспечи...

Bitbucket

Bitbucket

bitbucket.org

Bitbucket — это веб-служба хостинга репозитория контроля версий, принадлежащая Atlassian, для исходного кода и проектов разработки, в которых используются системы контроля версий Mercurial (с запуска до 1 июля 2020 г.) или Git (с октября 2011 г.). Bitbucket предлагает как коммерческие планы, так и б...

GitLab

GitLab

gitlab.com

GitLab — это веб-инструмент жизненного цикла DevOps, который предоставляет менеджер Git-репозитория, обеспечивающий вики, отслеживание проблем, а также функции конвейера непрерывной интеграции и развертывания с использованием лицензии с открытым исходным кодом, разработанной GitLab Inc. Программное ...

Jimdo

Jimdo

jimdo.com

Jimdo — это немецкий конструктор веб-сайтов и универсальное хостинговое решение, позволяющее пользователям создавать свои собственные веб-сайты без какого-либо опыта веб-дизайна. Компания является частной, ее штаб-квартира находится в Гамбурге, Германия, а офисы — в Мюнхене и Токио. У Jimdo есть два...

Gitea

Gitea

gitea.io

Gitea — это облегченное решение для хостинга кода, управляемое сообществом, написанное на Go. Он публикуется под лицензией MIT.

G-Core Labs

G-Core Labs

gcorelabs.com

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UpCloud

UpCloud

upcloud.com

Простая глобальная инфраструктура. Тысячи предприятий по всему миру работают на UpCloud. Наши клиенты запускают критически важные бизнес-приложения на нашей облачной платформе корпоративного уровня. Они ценят нашу высокую производительность, надежный сервис и индивидуальный подход.

Scalingo

Scalingo

scalingo.com

Откройте для себя Scalingo, первый в Европе PaaS, сертифицированный HDS (хостинг медицинских данных) и ISO 27001. Разместите свое приложение во Франции и наслаждайтесь первоклассной поддержкой клиентов. Развертывайте свои приложения быстрее.

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