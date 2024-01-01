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Услуги хостинга кода - Самые популярные приложения - Армения
Услуги хостинга кода относятся к онлайн-платформам, которые предоставляют инструменты хранения, контроля версий и совместной работы для разработчиков программного обеспечения для размещения, управления и совместного использования своих репозиториев кода. Эти сервисы облегчают совместную разработку, предлагая такие функции, как отслеживание версий, управление проблемами и часто интегрируются с инструментами непрерывной интеграции и развертывания.
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GitLab
gitlab.com
GitLab — это веб-инструмент жизненного цикла DevOps, который предоставляет менеджер Git-репозитория, обеспечивающий вики, отслеживание проблем, а также функции конвейера непрерывной интеграции и развертывания с использованием лицензии с открытым исходным кодом, разработанной GitLab Inc. Программное ...
GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американская транснациональная корпорация, предоставляющая хостинг для разработки программного обеспечения и контроля версий с использованием Git. Он предлагает функции распределенного контроля версий и управления исходным кодом (SCM) Git, а также свои собственные функции. Он обеспечи...
Bitbucket
bitbucket.org
Bitbucket — это веб-служба хостинга репозитория контроля версий, принадлежащая Atlassian, для исходного кода и проектов разработки, в которых используются системы контроля версий Mercurial (с запуска до 1 июля 2020 г.) или Git (с октября 2011 г.). Bitbucket предлагает как коммерческие планы, так и б...
Jimdo
jimdo.com
Jimdo — это немецкий конструктор веб-сайтов и универсальное хостинговое решение, позволяющее пользователям создавать свои собственные веб-сайты без какого-либо опыта веб-дизайна. Компания является частной, ее штаб-квартира находится в Гамбурге, Германия, а офисы — в Мюнхене и Токио. У Jimdo есть два...
Gitea
gitea.io
Gitea — это облегченное решение для хостинга кода, управляемое сообществом, написанное на Go. Он публикуется под лицензией MIT.
G-Core Labs
gcorelabs.com
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UpCloud
upcloud.com
Простая глобальная инфраструктура. Тысячи предприятий по всему миру работают на UpCloud. Наши клиенты запускают критически важные бизнес-приложения на нашей облачной платформе корпоративного уровня. Они ценят нашу высокую производительность, надежный сервис и индивидуальный подход.
Scalingo
scalingo.com
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