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Программное обеспечение для коучинга
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Программное обеспечение для коучинга - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для коучинга снабжает коучинговые компании и внутренние команды необходимыми инструментами для оптимизации операций. Эти продукты упрощают планирование, выставление счетов, платежи и управление клиентами, часто легко интегрируясь с платформами электронной почты, календаря и видеоконференций. Это снижает административную нагрузку как для тренеров, так и для клиентов, позволяя тренерам сосредоточиться на своей основной работе. Тренеры и клиенты могут легко получить доступ к истории платежей, отслеживать оставшиеся сеансы, отслеживать прогресс достижения целей и просматривать сообщения. Некоторые платформы даже позволяют архивировать документы и мультимедиа для дальнейшего использования. Кроме того, программное обеспечение для коучинга помогает предприятиям продвигать свои услуги, облегчая создание рекламных пакетов для привлечения новых потенциальных клиентов. С другой стороны, компании, ориентированные на профессиональное развитие, могут предпочесть программное обеспечение для наставничества, в котором отсутствуют платежные и коммуникационные функции инструментов коучинга. Программное обеспечение для наставничества специально разработано для бизнес-наставничества, а программное обеспечение для коучинга достаточно универсально, чтобы поддерживать различные области знаний.

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Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

Acuity Scheduling - облачное решение для онлайн-планирования встреч, позволяющее пользователям управлять записями и автоматизировать процесс бронирования.

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Vagaro — приложение для поиска салонов, спа и фитнес-специалистов. Позволяет оставлять отзывы и назначать встречи онлайн 24/7.

Simplero

Simplero

simplero.com

Simplero - это платформа для онлайн-тренеров, позволяющая создавать курсы, управлять продажами, маркетингом и взаимодействовать с клиентами.

Wonsulting

Wonsulting

wonsulting.com

Приложение Wonsulting помогает искать работу с помощью ИИ, предлагая инструменты для резюме и нетворкинга.

BetterUp

BetterUp

betterup.com

BetterUp — платформа для личного и профессионального роста, предлагающая коучинг и инструменты поддержки, адаптированные к индивидуальным потребностям пользователей.

Paperbell

Paperbell

paperbell.com

Paperbell - это платформа для тренеров, объединяющая управление клиентами, платежами, контрактами и планированием в одном месте.

Speexx

Speexx

speexx.com

Speexx — это платформа для обучения языкам и бизнес-коучинга, предоставляющая услуги крупным организациям в безопасной онлайн-среде.

Poised

Poised

poised.com

Poised — бесплатный AI-коуч для улучшения навыков общения в онлайн-встречах с обратной связью по речи и анализом прогресса.

MemberPress

MemberPress

memberpress.com

MemberPress - это плагин для WordPress, позволяющий создавать и управлять сайтами членства с контролем доступа к контенту и поддержкой онлайн-курсов.

Vibly

Vibly

vibly.io

Vibly - платформа для индивидуального роста и благополучия, соединяющая экспертное мнение и ИИ, предлагающая решения для клиентов и инструменты для тренеров.

Practice

Practice

practice.do

Приложение Practice помогает бизнесам с клиентами оптимизировать расписание, централизовать активность клиентов и объединить инструменты для управления.

Nudge Coach

Nudge Coach

nudgecoach.com

Nudge Coach - приложение для профессионалов в сфере здоровья, позволяющее управлять программами и взаимодействовать с клиентами через различные инструменты.

RYPT

RYPT

rypt.app

RYPT — платформа для тренеров, которая помогает управлять индивидуальными планами тренировок, мониторингом спортсменов и коммуникацией, оптимизируя их развитие.

Profi

Profi

profi.io

Profi - платформа для профессиональных услуг, которая помогает управлять клиентами, автоматизировать задачи и организовывать сессии, курсы и платежи.

Torch

Torch

torch.io

Torch — платформа для развития людей и организаций, предлагающая коучинг и менторинг для повышения успеха сотрудников и бизнеса.

CoachAccountable

CoachAccountable

coachaccountable.com

CoachAccountable - это приложение для управления коучингом, позволяющее тренерам оптимизировать процесс работы и улучшить взаимодействие с клиентами.

Coach Logic

Coach Logic

coach-logic.com

Coach Logic — это платформа для совместного анализа видео, связывающая тренеров и игроков для оценки результатов игр и командного развития.

Bravely

Bravely

workbravely.com

Bravely — это платформа для обучения, коучинга и микробучения, которая помогает пользователям развивать профессиональные навыки и справляться с проблемами на работе.

Omnify

Omnify

getomnify.com

Omnify — облачное решение для планирования и бронирования, предлагающее управление персоналом, платежами и CRM для бизнеса любого размера.

Connect4

Connect4

connect4.app

Connect4 — платформа для встреч с клиентами, помогающая готовиться к встречам, проводить их и обеспечивать ответственность в отношениях с клиентами.

Simply.Coach

Simply.Coach

simply.coach

Simply.Coach — это цифровая платформа для коучей, консультантов и терапевтов, обеспечивающая управление клиентами, планирование и биллинг.

EZRA Coaching

EZRA Coaching

helloezra.com

EZRA Coaching - приложение для профессионального коучинга, позволяющее эффективно развивать сотрудников через индивидуальные тренировки и отчеты.

Coaching Quest

Coaching Quest

coachingquest.eu

Coaching Quest — это маркетплейс, соединяющий людей, бизнесы и сообщества с квалифицированными тренерами по всей Европе для персонализированного коучинга.

Delenta

Delenta

delenta.com

Delenta — это платформа для коучинга, связывающая тренеров и клиентов, предлагающая инструменты для управления взаимодействием, планированием и платежами.

Growthspace

Growthspace

growthspace.com

Growthspace - платформа для развития талантов, предлагающая индивидуальные программы обучения и коучинга с экспертами для повышения эффективности сотрудников.

Marlee

Marlee

getmarlee.com

Marlee — приложение с ИИ для улучшения командной работы и достижения целей. 90% пользователей достигают целей за 4 недели благодаря аналитике мотиваций и поведения.

Planubo

Planubo

planubo.com

Planubo - это онлайн-приложение для управления расписанием и клиентами, позволяющее создавать страницы бронирования, принимать платежи и вести учет клиентов.

TaskHuman

TaskHuman

taskhuman.com

TaskHuman — приложение для личностного и профессионального роста, предлагающее индивидуальные сессии с тренерами для поддержки пользователей в достижении целей.

Cloverleaf

Cloverleaf

cloverleaf.me

Cloverleaf помогает командам развиваться через автоматизированное коучинг, предоставляя короткие подсказки и поддержку на рабочем месте.

Flowlance

Flowlance

flowlance.com

Flowlance позволяет фрилансерам выставлять счета и получать оплату от клиентов напрямую из календаря, упрощая управление бизнесом.

Elatra

Elatra

elatra.io

Elatra - платформа цифрового коучинга для технологических компаний, предлагающая индивидуальные и готовые программы для развития сотрудников и повышения их производительности.

Coaching.com

Coaching.com

coaching.com

Coaching.com – это платформа для коучей и клиентов, позволяющая управлять отношениями, общаться, вести записи и отслеживать прогресс.

CoachVantage

CoachVantage

coachvantage.com

CoachVantage - это универсальное приложение для тренеров, предлагающее функции планирования, управления клиентами, платежей и обмена ресурсами в одном месте.

Coaching Loft

Coaching Loft

coachingloft.com

Coaching Loft — платформа для коучинга, помогающая организовывать тренировки, управлять клиентами и отслеживать их прогресс.

Hoolr

Hoolr

hoolrcoaching.com

Hoolr — это приложение для управления коучингом, автоматизации задач и анализа культурных данных для коучинговых компаний и предприятий.

Outcoach

Outcoach

outcoach.io

Outcoach — это программа для управления классами, позволяющая организовать расписание, отслеживать посещаемость, выставлять счета и централизовать общение.

Exec

Exec

exec.com

Exec — платформа для развития талантов, помогающая компаниям управлять программами коучинга и обучения для повышения удержания сотрудников и их развития.

Insala

Insala

insala.com

Insala предлагает решения для наставничества, включая консалтинг, обучение и ПО. Подходит для организаций с различными потребностями и опытом работы в разных отраслях.

Satori

Satori

satoriapp.com

Satori - платформа для коучинга, упрощающая управление, бронирование сеансов, обработку платежей и создание индивидуальных пакетов для клиентов.

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Программное обеспечение для коучинга - Самые популярные приложения - WebCatalog