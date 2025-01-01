Программное обеспечение для коучинга - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для коучинга снабжает коучинговые компании и внутренние команды необходимыми инструментами для оптимизации операций. Эти продукты упрощают планирование, выставление счетов, платежи и управление клиентами, часто легко интегрируясь с платформами электронной почты, календаря и видеоконференций. Это снижает административную нагрузку как для тренеров, так и для клиентов, позволяя тренерам сосредоточиться на своей основной работе. Тренеры и клиенты могут легко получить доступ к истории платежей, отслеживать оставшиеся сеансы, отслеживать прогресс достижения целей и просматривать сообщения. Некоторые платформы даже позволяют архивировать документы и мультимедиа для дальнейшего использования. Кроме того, программное обеспечение для коучинга помогает предприятиям продвигать свои услуги, облегчая создание рекламных пакетов для привлечения новых потенциальных клиентов. С другой стороны, компании, ориентированные на профессиональное развитие, могут предпочесть программное обеспечение для наставничества, в котором отсутствуют платежные и коммуникационные функции инструментов коучинга. Программное обеспечение для наставничества специально разработано для бизнес-наставничества, а программное обеспечение для коучинга достаточно универсально, чтобы поддерживать различные области знаний.
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Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling - облачное решение для онлайн-планирования встреч, позволяющее пользователям управлять записями и автоматизировать процесс бронирования.
Simplero
simplero.com
Simplero - это платформа для онлайн-тренеров, позволяющая создавать курсы, управлять продажами, маркетингом и взаимодействовать с клиентами.
Vagaro
vagaro.com
Vagaro — приложение для поиска салонов, спа и фитнес-специалистов. Позволяет оставлять отзывы и назначать встречи онлайн 24/7.
Wonsulting
wonsulting.com
Приложение Wonsulting помогает искать работу с помощью ИИ, предлагая инструменты для резюме и нетворкинга.
BetterUp
betterup.com
BetterUp — платформа для личного и профессионального роста, предлагающая коучинг и инструменты поддержки, адаптированные к индивидуальным потребностям пользователей.
Paperbell
paperbell.com
Paperbell - это платформа для тренеров, объединяющая управление клиентами, платежами, контрактами и планированием в одном месте.
Speexx
speexx.com
Speexx — это платформа для обучения языкам и бизнес-коучинга, предоставляющая услуги крупным организациям в безопасной онлайн-среде.
MemberPress
memberpress.com
MemberPress - это плагин для WordPress, позволяющий создавать и управлять сайтами членства с контролем доступа к контенту и поддержкой онлайн-курсов.
Vibly
vibly.io
Vibly - платформа для индивидуального роста и благополучия, соединяющая экспертное мнение и ИИ, предлагающая решения для клиентов и инструменты для тренеров.
Poised
poised.com
Poised — бесплатный AI-коуч для улучшения навыков общения в онлайн-встречах с обратной связью по речи и анализом прогресса.
Practice
practice.do
Приложение Practice помогает бизнесам с клиентами оптимизировать расписание, централизовать активность клиентов и объединить инструменты для управления.
Nudge Coach
nudgecoach.com
Nudge Coach - приложение для профессионалов в сфере здоровья, позволяющее управлять программами и взаимодействовать с клиентами через различные инструменты.
RYPT
rypt.app
RYPT — платформа для тренеров, которая помогает управлять индивидуальными планами тренировок, мониторингом спортсменов и коммуникацией, оптимизируя их развитие.
Profi
profi.io
Profi - платформа для профессиональных услуг, которая помогает управлять клиентами, автоматизировать задачи и организовывать сессии, курсы и платежи.
Torch
torch.io
Torch — платформа для развития людей и организаций, предлагающая коучинг и менторинг для повышения успеха сотрудников и бизнеса.
CoachAccountable
coachaccountable.com
CoachAccountable - это приложение для управления коучингом, позволяющее тренерам оптимизировать процесс работы и улучшить взаимодействие с клиентами.
Coach Logic
coach-logic.com
Coach Logic — это платформа для совместного анализа видео, связывающая тренеров и игроков для оценки результатов игр и командного развития.
Bravely
workbravely.com
Bravely — это платформа для обучения, коучинга и микробучения, которая помогает пользователям развивать профессиональные навыки и справляться с проблемами на работе.
Omnify
getomnify.com
Omnify — облачное решение для планирования и бронирования, предлагающее управление персоналом, платежами и CRM для бизнеса любого размера.
Connect4
connect4.app
Connect4 — платформа для встреч с клиентами, помогающая готовиться к встречам, проводить их и обеспечивать ответственность в отношениях с клиентами.
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach — это цифровая платформа для коучей, консультантов и терапевтов, обеспечивающая управление клиентами, планирование и биллинг.
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA Coaching - приложение для профессионального коучинга, позволяющее эффективно развивать сотрудников через индивидуальные тренировки и отчеты.
Coaching Quest
coachingquest.eu
Coaching Quest — это маркетплейс, соединяющий людей, бизнесы и сообщества с квалифицированными тренерами по всей Европе для персонализированного коучинга.
Delenta
delenta.com
Delenta — это платформа для коучинга, связывающая тренеров и клиентов, предлагающая инструменты для управления взаимодействием, планированием и платежами.
Growthspace
growthspace.com
Growthspace - платформа для развития талантов, предлагающая индивидуальные программы обучения и коучинга с экспертами для повышения эффективности сотрудников.
Marlee
getmarlee.com
Marlee — приложение с ИИ для улучшения командной работы и достижения целей. 90% пользователей достигают целей за 4 недели благодаря аналитике мотиваций и поведения.
Planubo
planubo.com
Planubo - это онлайн-приложение для управления расписанием и клиентами, позволяющее создавать страницы бронирования, принимать платежи и вести учет клиентов.
TaskHuman
taskhuman.com
TaskHuman — приложение для личностного и профессионального роста, предлагающее индивидуальные сессии с тренерами для поддержки пользователей в достижении целей.
Cloverleaf
cloverleaf.me
Cloverleaf помогает командам развиваться через автоматизированное коучинг, предоставляя короткие подсказки и поддержку на рабочем месте.
Flowlance
flowlance.com
Flowlance позволяет фрилансерам выставлять счета и получать оплату от клиентов напрямую из календаря, упрощая управление бизнесом.
Elatra
elatra.io
Elatra - платформа цифрового коучинга для технологических компаний, предлагающая индивидуальные и готовые программы для развития сотрудников и повышения их производительности.
Coaching.com
coaching.com
Coaching.com – это платформа для коучей и клиентов, позволяющая управлять отношениями, общаться, вести записи и отслеживать прогресс.
CoachVantage
coachvantage.com
CoachVantage - это универсальное приложение для тренеров, предлагающее функции планирования, управления клиентами, платежей и обмена ресурсами в одном месте.
Coaching Loft
coachingloft.com
Coaching Loft — платформа для коучинга, помогающая организовывать тренировки, управлять клиентами и отслеживать их прогресс.
Hoolr
hoolrcoaching.com
Hoolr — это приложение для управления коучингом, автоматизации задач и анализа культурных данных для коучинговых компаний и предприятий.
Outcoach
outcoach.io
Outcoach — это программа для управления классами, позволяющая организовать расписание, отслеживать посещаемость, выставлять счета и централизовать общение.
Exec
exec.com
Exec — платформа для развития талантов, помогающая компаниям управлять программами коучинга и обучения для повышения удержания сотрудников и их развития.
Insala
insala.com
Insala предлагает решения для наставничества, включая консалтинг, обучение и ПО. Подходит для организаций с различными потребностями и опытом работы в разных отраслях.
Satori
satoriapp.com
Satori - платформа для коучинга, упрощающая управление, бронирование сеансов, обработку платежей и создание индивидуальных пакетов для клиентов.
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