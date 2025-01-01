Платформы защиты облачных рабочих нагрузок - Самые популярные приложения

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Платформы защиты облачных рабочих нагрузок помогают защитить серверы, облачную инфраструктуру и виртуальные машины (ВМ) от веб-угроз.
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Wiz
wiz.io
Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Red Hat Hybrid Cloud Console - это инструмент для управления гибридными облачными ресурсами, мониторинга и оптимизации приложений в облаке.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop - платформа для анализа сети, обеспечивающая обнаружение угроз и управление производительностью, поддерживающая реальный мониторинг и криминалистику.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central — это платформа кибербезопасности для управления и защиты устройств от кибератак с использованием AI и автоматизированных процессов.
Akamai
akamai.com
Akamai - ведущий провайдер CDN и облачных услуг, обеспечивающий быструю доставку контента, безопасность и возможности вычислений на краю.
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR предоставляет управление уязвимостями и анализ киберрисков для эффективного повышения безопасности и соблюдения нормативов.
BMC
bmc.com
Приложение BMC управляет ИТ-услугами, оптимизируя процессы с помощью автоматизации и интеграции с другими системами.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security обеспечивает защиту облачных приложений и контейнеров, контролируя уязвимости и угрозы на всех этапах жизненного цикла приложений.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike — платформа кибербезопасности для защиты организаций от угроз и breaches в облаке и на конечных точках, обеспечивая видимость и защиту.
Turbot Pipes
turbot.com
Turbot обеспечивает управление облачной инфраструктурой для предприятий, позволяя им контролировать политика и ускорять лучшие практики в многопрофильной модели AWS.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize — платформа для обеспечения безопасности облачных сред, которая автоматически обнаруживает и устраняет уязвимости, управляет безопасностью и соблюдением норм.
Tufin
tufin.com
Tufin — это платформа для автоматизации управления политиками безопасности в гибридных сетях, обеспечивающая соответствие и снижение рисков.
Cloudaware
cloudaware.com
Cloudaware - платформа для управления облачными ресурсами, включая мониторинг, безопасность, управление затратами и инвентаризацию для организаций с многими облачными провайдерами.
Plerion
plerion.com
Plerion - облачная платформа безопасности, обеспечивающая защиту рабочих нагрузок в AWS, Azure и GCP, включая управление уязвимостями и соответствием.
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud обеспечивает безопасность контейнеров и сетей в многоклаудной среде, управляя сетевыми политиками для защиты Kubernetes-кластеров.
Stream Security
stream.security
Приложение Stream Security обеспечивает обнаружение угроз в реальном времени без агентов, позволяя быстро выявлять причины и обеспечивать необходимый контекст для реагирования.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig - платформа для обеспечения облачной безопасности, обеспечивающая видимость в реальном времени и защиту облачных и контейнерных сред от угроз.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security предлагает управление идентификацией и доступом в облачных средах, обеспечивая защиту данных и минимизацию рисков без нарушения работы.
Orca Security
orca.security
Orca Security — платформа для выявления и управления рисками в облаке, обеспечивая видимость конфигураций и идентификаторов без установки агентов.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica — облачная платформа защиты приложений, выявляющая уязвимости и обеспечивающая безопасность с помощью анализа атак и управления доступом.
Lacework
lacework.com
Lacework — платформа для облачной безопасности, обеспечивающая управление рисками, обнаружение угроз и соответствие в облачных средах.
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