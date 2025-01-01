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Платформы защиты облачных рабочих нагрузок
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Платформы защиты облачных рабочих нагрузок - Самые популярные приложения

Платформы защиты облачных рабочих нагрузок помогают защитить серверы, облачную инфраструктуру и виртуальные машины (ВМ) от веб-угроз.

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Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.

Red Hat Hybrid Cloud Console

Red Hat Hybrid Cloud Console

cloud.redhat.com

Red Hat Hybrid Cloud Console - это инструмент для управления гибридными облачными ресурсами, мониторинга и оптимизации приложений в облаке.

ExtraHop

ExtraHop

extrahop.com

ExtraHop - платформа для анализа сети, обеспечивающая обнаружение угроз и управление производительностью, поддерживающая реальный мониторинг и криминалистику.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai - ведущий провайдер CDN и облачных услуг, обеспечивающий быструю доставку контента, безопасность и возможности вычислений на краю.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central — это платформа кибербезопасности для управления и защиты устройств от кибератак с использованием AI и автоматизированных процессов.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys VMDR предоставляет управление уязвимостями и анализ киберрисков для эффективного повышения безопасности и соблюдения нормативов.

BMC

BMC

bmc.com

Приложение BMC управляет ИТ-услугами, оптимизируя процессы с помощью автоматизации и интеграции с другими системами.

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

Aqua Security обеспечивает защиту облачных приложений и контейнеров, контролируя уязвимости и угрозы на всех этапах жизненного цикла приложений.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike — платформа кибербезопасности для защиты организаций от угроз и breaches в облаке и на конечных точках, обеспечивая видимость и защиту.

Turbot Pipes

Turbot Pipes

turbot.com

Turbot обеспечивает управление облачной инфраструктурой для предприятий, позволяя им контролировать политика и ускорять лучшие практики в многопрофильной модели AWS.

CloudWize

CloudWize

cloudwize.io

CloudWize — платформа для обеспечения безопасности облачных сред, которая автоматически обнаруживает и устраняет уязвимости, управляет безопасностью и соблюдением норм.

Tufin

Tufin

tufin.com

Tufin — это платформа для автоматизации управления политиками безопасности в гибридных сетях, обеспечивающая соответствие и снижение рисков.

Cloudaware

Cloudaware

cloudaware.com

Cloudaware - платформа для управления облачными ресурсами, включая мониторинг, безопасность, управление затратами и инвентаризацию для организаций с многими облачными провайдерами.

Plerion

Plerion

plerion.com

Plerion - облачная платформа безопасности, обеспечивающая защиту рабочих нагрузок в AWS, Azure и GCP, включая управление уязвимостями и соответствием.

Calico Cloud

Calico Cloud

calicocloud.io

Calico Cloud обеспечивает безопасность контейнеров и сетей в многоклаудной среде, управляя сетевыми политиками для защиты Kubernetes-кластеров.

Stream Security

Stream Security

stream.security

Приложение Stream Security обеспечивает обнаружение угроз в реальном времени без агентов, позволяя быстро выявлять причины и обеспечивать необходимый контекст для реагирования.

Sysdig

Sysdig

sysdig.com

Sysdig - платформа для обеспечения облачной безопасности, обеспечивающая видимость в реальном времени и защиту облачных и контейнерных сред от угроз.

Sonrai Security

Sonrai Security

sonraisecurity.com

Sonrai Security предлагает управление идентификацией и доступом в облачных средах, обеспечивая защиту данных и минимизацию рисков без нарушения работы.

Orca Security

Orca Security

orca.security

Orca Security — платформа для выявления и управления рисками в облаке, обеспечивая видимость конфигураций и идентификаторов без установки агентов.

Panoptica

Panoptica

panoptica.app

Panoptica — облачная платформа защиты приложений, выявляющая уязвимости и обеспечивающая безопасность с помощью анализа атак и управления доступом.

Lacework

Lacework

lacework.com

Lacework — платформа для облачной безопасности, обеспечивающая управление рисками, обнаружение угроз и соответствие в облачных средах.

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Платформы защиты облачных рабочих нагрузок - Самые популярные приложения - WebCatalog