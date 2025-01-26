Платформы защиты облачных рабочих нагрузок - Самые популярные приложения - Антигуа и Барбуда

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Платформы защиты облачных рабочих нагрузок помогают защитить серверы, облачную инфраструктуру и виртуальные машины (ВМ) от веб-угроз.
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Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Облачные сервисы Red Hat® помогают командам сосредоточиться на наиболее важной для них работе — быстрой разработке, развертывании и развитии приложений, в то время как доверенные эксперты управляют инфраструктурой. Получите доступ к облачным предложениям с помощью Red Hat Hybrid Cloud Console — вашего ключа к модернизации вашего бизнеса, снижению затрат и большей свободе в построении.
Cloudaware
cloudaware.com
Cloudaware — это платформа управления облаком с такими модулями, как CMDB, управление изменениями, управление затратами, механизм обеспечения соответствия, сканирование уязвимостей, обнаружение вторжений, исправление, управление журналами, мониторинг, BI-аналитика и резервное копирование. Cloudaware предназначен для предприятий, которые развертывают рабочие нагрузки у нескольких облачных провайдеров и локально. Платформа интегрируется с ServiceNow, New Relic, JIRA, Chef, Puppet, Ansible и более чем 50 другими продуктами. Клиенты развертывают Cloudaware, чтобы оптимизировать свои процессы управления ИТ-инфраструктурой, расходы, соблюдение требований и безопасность, не зависящие от облака.
Stream Security
stream.security
Безагентное обнаружение в режиме реального времени, непосредственная первопричина и весь контекст, необходимый для быстрого реагирования.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure — это наша платформа CNAPP, которую более 700 корпоративных клиентов используют для решения проблем CNAPP, VM, CSPM, CIEM, безопасности контейнеров и многого другого — в масштабе предприятия. Наша платформа охватывает предотвращение, обнаружение и реагирование, поэтому клиенты могут уверенно защищать контейнеры, Kubernetes, хосты/серверы и облачные сервисы. Sysdig обеспечивает масштабируемую видимость в реальном времени в нескольких облаках, устраняя слепые зоны безопасности. Мы используем аналитические данные во время выполнения для определения приоритетности предупреждений, чтобы команды могли сосредоточиться на важных событиях безопасности и повысить эффективность. Понимая весь поток ответов от источника к ответу и предлагая управляемое устранение, клиенты могут не только устранять проблемы в производстве, не теряя времени, но также обнаруживать угрозы и реагировать на них в режиме реального времени. С помощью Sysdig Secure вы можете: - Пресекать атаки до 10 раз быстрее - Снижать количество уязвимостей до 95 % - Мгновенно обнаруживать изменения рисков - Устранять пробелы в разрешениях менее чем за 2 минуты Sysdig. Безопасность каждую секунду.
Plerion
plerion.com
Plerion предоставляет универсальную платформу облачной безопасности, которая поддерживает рабочие нагрузки в AWS, Azure и GCP, обеспечивая: - Облачную платформу защиты приложений (CNAPP) - Управление состоянием облачной безопасности (CSPM) - Платформу защиты облачных рабочих нагрузок (CWPP) - Управление правами на облачную инфраструктуру (CIEM) - Анализ путей атак - Инвентаризация облачных активов - Обнаружение и реагирование в облаке (CDR) - Спецификация программного обеспечения (SBOM) - Сдвиг влево в области безопасности - Обширная и непрерывная отчетность о соответствии требованиям Plerion, ориентированная на риски и угрозы , а контекстно-ориентированный подход помогает организациям устранить разрозненность, снизить усталость от оповещений и устранить наиболее важные риски облачной безопасности. Посетите https://plerion.com/ для получения дополнительной информации.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security — ведущий поставщик общедоступных облачных решений для управления идентификацией и доступом. С целью предоставить предприятиям любого размера возможность безопасно и уверенно внедрять инновации, Sonrai Security обеспечивает безопасность идентификации, доступа и разрешений для компаний, работающих на платформах AWS, Azure и Google Cloud. Компания известна тем, что разработала брандмауэр Cloud Permissions Firewall, обеспечивающий минимум привилегий одним щелчком мыши и обеспечивающий бесперебойный доступ разработчиков. Sonrai Security, которой доверяют ведущие компании в различных отраслях, стремится внедрять инновации и совершенствовать облачную безопасность. Компании доверяют команды облачных операций, разработки и безопасности. Брандмауэр облачных разрешений удаляет все неиспользуемые конфиденциальные разрешения, помещает в карантин неиспользуемые удостоверения и отключает неиспользуемые службы и регионы — и все это в один клик. В бизнесе нет никаких нарушений, поскольку все пользователи, использующие конфиденциальные разрешения, сохраняют свой доступ, а любой новый доступ беспрепятственно предоставляется через автоматизированный рабочий процесс Chatops. Команды SecOps тратят на 97% меньше времени на достижение минимальных привилегий и сокращают поверхность атаки на 92%. После достижения минимальных привилегий на уровне всей платформы решение Sonrai CIEM+ обнаруживает токсичные комбинации разрешений и блокирует пути непреднамеренных атак, которые они создают, с помощью автоматического или подробного исправления.
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud — единственная в отрасли платформа контейнерной безопасности со встроенной сетевой безопасностью для предотвращения, обнаружения и устранения нарушений безопасности в мультиоблачных и гибридных развертываниях. Calico Cloud построен на Calico Open Source, наиболее распространенном решении для контейнерных сетей и безопасности.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize — это центр передового опыта в области облачной безопасности без кода, который обеспечивает максимальное соответствие требованиям и безопасность в облаке. Получите 360-градусную защиту от архитектурного проектирования до выполнения. CludWize обеспечивает соблюдение правил использования облачных технологий, обеспечивая непрерывное выполнение более 1 тыс. правил, сканирует уязвимости вашего облака и автоматически устраняет их. Благодаря нашему уникальному графическому механизму расследования вы можете обнаруживать и устранять проблемы в облаке за считанные минуты, а не дни и недели. Это комплексное решение предлагает тест на проникновение веб-приложений «черный ящик», развитое IAM (управление доступом к идентификационным данным), сканирование рисков IaC (инфраструктура как код), управление состоянием безопасности данных и многое другое. Зачем иметь дело с множеством инструментов, если все можно иметь в одном месте? CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)
Orca Security
orca.security
Платформа облачной безопасности Orca выявляет, расставляет приоритеты и устраняет риски и проблемы соответствия требованиям в рабочих нагрузках, конфигурациях и удостоверениях в вашем облачном хранилище, охватывающем AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud и Oracle Cloud. Orca предлагает самое комплексное в отрасли решение облачной безопасности на единой платформе, что устраняет необходимость развертывания и обслуживания нескольких точечных решений. Orca работает без агентов и подключается к вашей среде за считанные минуты с помощью запатентованной технологии SideScanning™ компании Orca, которая обеспечивает глубокий и широкий обзор вашей облачной среды без использования агентов. Кроме того, Orca может интегрироваться со сторонними агентами для обеспечения видимости во время выполнения и защиты критически важных рабочих нагрузок. Orca находится на переднем крае использования генеративного искусственного интеллекта для упрощения расследований и ускорения устранения проблем, снижая требуемый уровень квалификации и экономя время и усилия групп облачной безопасности, DevOps и разработчиков, одновременно значительно улучшая результаты в области безопасности. В качестве облачной платформы защиты приложений (CNAPP) Orca объединяет множество точечных решений на одной платформе, в том числе: CSPM, CWPP, CIEM, управление уязвимостями, безопасность контейнеров и Kubernetes, DSPM, безопасность API, CDR, соответствие требованиям нескольких облаков, сдвиг влево. Безопасность и AI-SPM.
CrowdStrike
crowdstrike.com
Единая облачная безопасность, от конечной точки до облака. Остановите взломы облака и консолидируйте разрозненные точечные продукты с помощью единственного в мире решения CNAPP, основанного на унифицированном агентном и безагентном подходе к облачной безопасности для полной прозрачности и защиты. Мы защитим ваше облако. Вы ведете свой бизнес.
BMC
bmc.com
BMC помогает клиентам управлять и переосмысливать свой бизнес с помощью открытых, масштабируемых и модульных решений сложных ИТ-проблем. BMC работает с 86% компаний из списка Forbes Global 50, а также с клиентами и партнерами по всему миру, чтобы создавать их будущее. Благодаря нашей истории инноваций, ведущим в отрасли решениям для автоматизации, операций и управления услугами в сочетании с непревзойденной гибкостью мы помогаем организациям освободить время и пространство, чтобы стать автономным цифровым предприятием, которое использует будущие возможности.
Akamai
akamai.com
Akamai — ведущий поставщик сети доставки контента (CDN) и облачных услуг, который фокусируется на оптимизации онлайн-опыта для пользователей и предприятий. Ключевые особенности: * Доставка контента: Akamai ускоряет доставку веб-контента и приложений, обеспечивая быстрый и надежный доступ для пользователей по всему миру. * Решения по безопасности. Платформа предлагает надежные функции безопасности, включая защиту от DDoS-атак и брандмауэры веб-приложений для защиты от онлайн-угроз. * Периферийные вычисления: Akamai использует периферийные вычисления для обработки данных ближе к пользователям, повышая производительность и сокращая задержки. * Масштабируемость. Компании могут легко масштабировать свои онлайн-операции с помощью гибких решений Akamai, адаптированных к различным потребностям.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica — это мощная облачная платформа защиты приложений Cisco, которая обнаруживает и устраняет уязвимости на всех этапах разработки и производства, обеспечивая безопасность и соответствие вашим приложениям. Благодаря графической технологии платформа способна получить визуальную информацию, критические пути атак и ускорить восстановление, чтобы защитить ваши современные приложения на нескольких гибридных облачных платформах. Посетите https://www.panoptica.app Ключевые особенности: - Видимость и контекст: Panoptica предлагает четкую видимость и контекст, определяя пути атак и расставляя приоритеты рисков, помогая вам принимать обоснованные решения. - Целостное и полное покрытие: легко управляйте своими облачными средами с помощью интегрированной платформы безопасности Panoptica, сокращая пробелы, часто возникающие из-за использования отдельных разрозненных решений. - Расширенный анализ: используйте расширенные методы анализа путей атаки и первопричин, чтобы выявить потенциальные риски с точки зрения злоумышленника. - Сканирование без агентов. Безагентная технология Panoptica сканирует любую облачную среду — Azure, AWS, GCP, Kubernetes или их комбинацию. - Комплексная визуализация: сопоставьте активы и связи с расширенной графовой базой данных для полного визуального представления вашего облачного стека. Преимущества — Расширенный CNAPP: Panoptica расширяет возможности облачной платформы защиты приложений. - Соответствие требованиям нескольких облачных сред: обеспечьте соответствие требованиям различных облачных платформ. - Комплексная визуализация: получите представление обо всем стеке облачных приложений. - Динамическое исправление: используйте динамические методы для эффективного решения проблем. - Повышенная эффективность: оптимизируйте процессы обеспечения безопасности и сократите время реагирования. - Сокращение накладных расходов: минимизируйте затраты ресурсов при оптимизации безопасности.
Turbot Pipes
turbot.com
Turbot обеспечивает корпоративную защиту облачной инфраструктуры. Turbot разработан, чтобы позволить предприятиям добиться гибкости, обеспечить контроль и ускорить внедрение лучших практик за счет постоянного соблюдения централизованно определенных политик в модели AWS с несколькими учетными записями.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security останавливает собственные облачные атаки на протяжении всего жизненного цикла приложения и является единственной компанией, имеющей гарантию Cloud Native Protection Warranty стоимостью 1 миллион долларов США, которая гарантирует это. Будучи пионером в области облачной безопасности, Aqua помогает клиентам снизить риски и построить будущее своего бизнеса. Платформа Aqua — это наиболее интегрированная в отрасли облачная платформа защиты приложений (CNAPP), защищающая жизненный цикл приложения от кода до облака и обратно. Компания Aqua, основанная в 2015 году, имеет штаб-квартиру в Бостоне, штат Массачусетс, и Рамат-Гане, штат Иллинойс, и имеет клиентов из списка Fortune 1000 в более чем 40 странах.
Tufin
tufin.com
Автоматизация политики безопасности для гибкого предприятия. Защитите свою сеть и облачную среду и разверните архитектуру нулевого доверия с помощью самой мощной в отрасли технологии автоматизации политик безопасности. Обеспечьте комплексную сетевую безопасность всей гибридной корпоративной инфраструктуры с помощью единого решения, предназначенного как для сетевых, так и для облачных групп безопасности.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop — это партнер по кибербезопасности, которому предприятия доверяют, чтобы выявлять киберриски и повышать устойчивость бизнеса. Платформа ExtraHop RevealX для обнаружения и реагирования сети, а также управления производительностью сети уникально обеспечивает мгновенную видимость и беспрецедентные возможности расшифровки, необходимые организациям для выявления киберрисков и проблем с производительностью, которые не могут быть обнаружены другими инструментами. Когда организации получают полную прозрачность сети с помощью ExtraHop, они могут проводить более разумные расследования, быстрее устранять угрозы и продолжать работу. RevealX развертывается локально или в облаке. Он предназначен для следующих случаев использования: - Программы-вымогатели - Нулевое доверие - Атаки на цепочку поставок программного обеспечения - Латеральное перемещение и связь C2 - Гигиена безопасности - Управление производительностью сети и приложений - IDS - Криминалистика и многое другое. Некоторые из наших отличий: Непрерывный PCAP и по требованию. : Полная обработка пакетов превосходит NetFlow и обеспечивает более высокое качество обнаружения. Стратегическое дешифрование по различным протоколам, включая SSL/TLS, MS-RPC, WinRM и SMBv3, дает вам лучшее представление об угрозах на ранней стадии, скрывающихся в зашифрованном трафике, когда они пытаются перемещаться по вашей сети. Покрытие протоколов: RevealX декодирует более 70 сетевых протоколов. Облачное машинное обучение: вместо того, чтобы полагаться на ограниченные возможности
Wiz
wiz.io
Wiz трансформирует облачную безопасность для клиентов, в том числе 40% компаний из списка Fortune 100, путем внедрения новой операционной модели. С помощью Wiz организации могут демократизировать безопасность на протяжении всего жизненного цикла облака, предоставляя командам разработчиков возможность быстро и безопасно создавать решения. Ее облачная платформа защиты приложений (CNAPP) обеспечивает прозрачность, определение приоритетов рисков и гибкость бизнеса и занимает первое место по отзывам клиентов. CNAPP от Wiz объединяет и сопоставляет риски для нескольких решений облачной безопасности на действительно интегрированной платформе, включая CSPM, KSPM, CWPP, управление уязвимостями, сканирование IaC, CIEM, DSPM, безопасность контейнеров, AI SPM, безопасность кода и CDR в единую платформу. Сотни организаций по всему миру, в том числе 40 процентов из списка Fortune 100, быстро выявляют и устраняют критические риски в облачных средах. В число ее клиентов входят Salesforce, Slack, Mars, BMW, Avery Dennison, Priceline, Cushman & Wakefield, DocuSign, Plaid и Agoda и другие. Wiz поддерживают Sequoia, Index Ventures, Insight Partners, Salesforce, Blackstone, Advent, Greenoaks, Lightspeed и Aglaé. Посетите https://www.wiz.io для получения дополнительной информации.
Sophos Central
sophos.com
Защитите свою организацию от кибератак с помощью адаптивной защиты и опыта Sophos к вашим услугам. Защитите будущее своего бизнеса с уверенностью.
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR — это комплексное решение для управления уязвимостями на основе рисков, которое количественно определяет киберриски. Это дает организациям беспрецедентную информацию об их риске и предлагает действенные шаги по снижению риска. Это также дает командам по кибербезопасности и ИТ-отделам общую платформу для совместной работы, а также возможность быстро согласовывать и автоматизировать рабочие процессы без написания кода для реагирования на угрозы с помощью автоматического исправления и интеграции с решениями ITSM, такими как ServiceNow.
Lacework
lacework.com
Lacework предлагает оригинальную и ведущую облачную платформу защиты приложений, управляемую данными (CNAPP). Около 1000 новаторов со всего мира доверяют компании Lacework, обеспечивающей безопасность облака от сборки до запуска. Lacework дает клиентам возможность расставлять приоритеты рисков, быстрее находить известные и неизвестные угрозы, обеспечивать постоянное соответствие облачным требованиям и разрабатывать безопасный код без замедления — и все это на одной унифицированной платформе. С момента своего основания в 2017 году Lacework совершенствует единую облачную платформу, позволяющую принимать и анализировать как можно больше данных, чтобы обеспечить максимально возможную безопасность — как с помощью агентов, так и без агентов. Наша унифицированная платформа затем использует эти данные для выполнения распространенных сценариев использования облака: управление состоянием, защита рабочих нагрузок, управление уязвимостями, обеспечение соответствия требованиям, безопасность контейнеров и многое другое. Клиенты полагаются на Lacework в плане увеличения доходов, более быстрого и безопасного вывода продуктов на рынок, а также консолидации решений по обеспечению безопасности точек на единой платформе. Наша платформа в среднем заменяет от 2 до 5 точечных инструментов. Благодаря нашей запатентованной технологии обнаружения аномалий клиенты в среднем снижают уровень шума в соотношении 100:1. А пользователи Lacework стали проводить расследования на 80 % быстрее благодаря нашим контекстно-ориентированным оповещениям.
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