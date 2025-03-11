cPanel

cpanel.net

CPanel - это программное обеспечение управления веб -хостингом, разработанное CPanel, L.L.C. Он предлагает графический пользовательский интерфейс (GUI) и инструменты автоматизации для упрощения процесса хостинга веб -сайта для владельцев или «конечных пользователей». Администрация облегчается через стандартный веб-браузер с использованием трехуровневой структуры. В то время как CPanel ограничивается управлением одной учетной записью хостинга, CPanel & WHM позволяет управлять всем сервером. В дополнение к графическому интерфейсу CPanel предоставляет командную строку и доступ на основе API, позволяя сторонним поставщикам программного обеспечения, организациям веб-хостинга и разработчикам автоматизировать стандартные задачи системного администрирования. CPanel & WHM предназначен для работы на специальных серверах или виртуальных частных серверах. Последняя версия CPanel & WHM поддерживает установку на Almalinux, Rocky Linux, OS CloudLinux и Ubuntu.