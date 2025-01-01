Программное обеспечение для управления состоянием облачной безопасности (CSPM) - Самые популярные приложения

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Управление состоянием облачной безопасности (CSPM) — это быстрорастущий сегмент в области управления уязвимостями и обеспечения соответствия требованиям безопасности, специально разработанный для защиты современных сложных гибридных вычислительных сред. Инструменты CSPM непрерывно контролируют облачные приложения, сервисы, контейнеры и инфраструктуру, выявляя и исправляя неправильные конфигурации или ненадлежащее применение политик. Эти решения часто включают функции автоматического исправления, которые активируются при обнаружении аномалий или неправильных конфигураций на основе правил, установленных администратором. Организации полагаются на эти инструменты, поскольку картирование и последовательная визуализация всех элементов сложной облачной среды чрезвычайно сложны. В то время как новые инструменты на основе искусственного интеллекта были разработаны для автоматизации управления идентификацией, сетями и инфраструктурой, программное обеспечение CSPM выделяется тем, что предлагает непрерывный мониторинг и прозрачность состояния безопасности компании в сочетании с автоматическим обнаружением и устранением проблем по мере их возникновения в различных средах. вычислительные среды.
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Wiz
wiz.io
Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central — это платформа кибербезопасности для управления и защиты устройств от кибератак с использованием AI и автоматизированных процессов.
Solvo
solvo.cloud
Solvo — это облачная платформа безопасности, которая обнаруживает и устраняет неправильные настройки и уязвимости приложений и данных.
BMC
bmc.com
Приложение BMC управляет ИТ-услугами, оптимизируя процессы с помощью автоматизации и интеграции с другими системами.
SafeBase
safebase.io
SafeBase — платформа для автоматизации процессов безопасности и соблюдения норм, обеспечивая централизованное управление анкетами и аудитами.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security обеспечивает защиту облачных приложений и контейнеров, контролируя уязвимости и угрозы на всех этапах жизненного цикла приложений.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike — платформа кибербезопасности для защиты организаций от угроз и breaches в облаке и на конечных точках, обеспечивая видимость и защиту.
Turbot Pipes
turbot.com
Turbot обеспечивает управление облачной инфраструктурой для предприятий, позволяя им контролировать политика и ускорять лучшие практики в многопрофильной модели AWS.
CloudQuery
cloudquery.io
CloudQuery - это фреймворк для интеграции данных, который извлекает и преобразует данные из облачных API в различные назначенные места для анализа.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize — платформа для обеспечения безопасности облачных сред, которая автоматически обнаруживает и устраняет уязвимости, управляет безопасностью и соблюдением норм.
nOps
nops.io
nOps — платформа для оптимизации облачных расходов AWS, которая управляет ресурсами и анализирует затраты, обеспечивая эффективное использование облака.
Cymulate
cymulate.com
Cymulate – платформа для проверки кибербезопасности, моделирующая атаки и уязвимости, помогающая организациям укреплять защиту и управлять рисками.
Cloudaware
cloudaware.com
Cloudaware - платформа для управления облачными ресурсами, включая мониторинг, безопасность, управление затратами и инвентаризацию для организаций с многими облачными провайдерами.
Plerion
plerion.com
Plerion - облачная платформа безопасности, обеспечивающая защиту рабочих нагрузок в AWS, Azure и GCP, включая управление уязвимостями и соответствием.
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud обеспечивает безопасность контейнеров и сетей в многоклаудной среде, управляя сетевыми политиками для защиты Kubernetes-кластеров.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security — облачная платформа для обеспечения безопасности кода и инфраструктуры, предлагающая сканирование уязвимостей и управление рисками для разработчиков.
Torq
torq.io
Torq - платформа для автоматизации кибербезопасности с использованием ИИ, позволяющая эффективно реагировать на инциденты и оптимизировать рабочие процессы.
Stream Security
stream.security
Приложение Stream Security обеспечивает обнаружение угроз в реальном времени без агентов, позволяя быстро выявлять причины и обеспечивать необходимый контекст для реагирования.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig - платформа для обеспечения облачной безопасности, обеспечивающая видимость в реальном времени и защиту облачных и контейнерных сред от угроз.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security предлагает управление идентификацией и доступом в облачных средах, обеспечивая защиту данных и минимизацию рисков без нарушения работы.
Kloudle
kloudle.com
Kloudle - сканер безопасности облаков для AWS, GCP, DigitalOcean и Kubernetes, проверяющий учетные записи на 300+ уязвимостей за считанные минуты.
Orca Security
orca.security
Orca Security — платформа для выявления и управления рисками в облаке, обеспечивая видимость конфигураций и идентификаторов без установки агентов.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica — облачная платформа защиты приложений, выявляющая уязвимости и обеспечивающая безопасность с помощью анализа атак и управления доступом.
Lacework
lacework.com
Lacework — платформа для облачной безопасности, обеспечивающая управление рисками, обнаружение угроз и соответствие в облачных средах.
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