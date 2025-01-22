Программное обеспечение для управления состоянием облачной безопасности (CSPM) - Самые популярные приложения - Россия

Kloudle

kloudle.com

Kloudle — это сканер облачной безопасности для AWS, GCP, DigitalOcean, Kubernetes. Он сканирует ваши облачные учетные записи, серверы и кластеры на наличие более 300 проблем безопасности за считанные минуты. Упрощение облачной безопасности для разработчиков и небольших команд. По сравнению со сканерами с открытым исходным кодом сканирование Kloudle выполняется менее чем за 30 минут. Не нужно ничего устанавливать или настраивать. Рассчитывая проблемы и их серьезность, Kloudle позволяет легко понять, что необходимо исправить. Помимо простого предоставления вам списка проблем безопасности, Kloudle предлагает простые шаги по устранению всех обнаруженных проблем безопасности. Он также содержит потенциальные ловушки для некоторых исправлений. Позволяя вам сделать правильный выбор с точки зрения того, что исправлять, а что нет. Благодаря мощным функциям, позволяющим отмечать проблемы как ложноположительные, генератору отчетов для получения отчетов в формате CSV, поддерживаемому Excel, или удобному для обмена PDF-файлу, Kloudle сосредоточен на том, чтобы сделать облачную безопасность легкой для своих пользователей. Благодаря модели оплаты по факту покупки и получения выгоды от потраченных денег также очень легко и без проблем. Никогда не придется беспокоиться об использовании и т. д. Цены на сканирование начинаются от 30 долларов США.