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Программное обеспечение для управления состоянием облачной безопасности (CSPM) - Самые популярные приложения - Маврикий Самые популярные Недавно добавленные

Управление состоянием облачной безопасности (CSPM) — это быстрорастущий сегмент в области управления уязвимостями и обеспечения соответствия требованиям безопасности, специально разработанный для защиты современных сложных гибридных вычислительных сред. Инструменты CSPM непрерывно контролируют облачные приложения, службы, контейнеры и инфраструктуру, выявляя и исправляя неправильные конфигурации или неправильное применение политик. Эти решения часто включают функции автоматического исправления, которые активируются при обнаружении аномалий или неправильных конфигураций на основе правил, установленных администратором. Организации полагаются на эти инструменты, поскольку картирование и последовательная визуализация всех элементов сложной облачной среды чрезвычайно сложны. В то время как новые инструменты на основе искусственного интеллекта были разработаны для автоматизации управления идентификацией, сетями и инфраструктурой, программное обеспечение CSPM выделяется тем, что предлагает непрерывный мониторинг и прозрачность состояния безопасности компании в сочетании с автоматическим обнаружением и устранением проблем по мере их возникновения в различных средах. вычислительные среды.