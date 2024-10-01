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Программное обеспечение для управления состоянием облачной безопасности (CSPM) - Самые популярные приложения - Макао (САР)

Управление состоянием облачной безопасности (CSPM) — это быстрорастущий сегмент в области управления уязвимостями и обеспечения соответствия требованиям безопасности, специально разработанный для защиты современных сложных гибридных вычислительных сред. Инструменты CSPM непрерывно контролируют облачные приложения, службы, контейнеры и инфраструктуру, выявляя и исправляя неправильные конфигурации или неправильное применение политик. Эти решения часто включают функции автоматического исправления, которые активируются при обнаружении аномалий или неправильных конфигураций на основе правил, установленных администратором. Организации полагаются на эти инструменты, поскольку картирование и последовательная визуализация всех элементов сложной облачной среды чрезвычайно сложны. В то время как новые инструменты на основе искусственного интеллекта были разработаны для автоматизации управления идентификацией, сетями и инфраструктурой, программное обеспечение CSPM выделяется тем, что предлагает непрерывный мониторинг и прозрачность состояния безопасности компании в сочетании с автоматическим обнаружением и устранением проблем по мере их возникновения в различных средах. вычислительные среды.

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Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz трансформирует облачную безопасность для клиентов, в том числе 40% компаний из списка Fortune 100, путем внедрения новой операционной модели. С помощью Wiz организации могут демократизировать безопасность на протяжении всего жизненного цикла облака, предоставляя командам разработчиков возможност...

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Защитите свою организацию от кибератак с помощью адаптивной защиты и опыта Sophos к вашим услугам. Защитите будущее своего бизнеса с уверенностью.

Turbot Pipes

Turbot Pipes

turbot.com

Turbot обеспечивает корпоративную защиту облачной инфраструктуры. Turbot разработан, чтобы позволить предприятиям добиться гибкости, обеспечить контроль и ускорить внедрение лучших практик за счет постоянного соблюдения централизованно определенных политик в модели AWS с несколькими учетными записям...

BMC

BMC

bmc.com

BMC помогает клиентам управлять и переосмысливать свой бизнес с помощью открытых, масштабируемых и модульных решений сложных ИТ-проблем. BMC работает с 86% компаний из списка Forbes Global 50, а также с клиентами и партнерами по всему миру, чтобы создавать их будущее. Благодаря нашей истории инновац...

Solvo

Solvo

solvo.cloud

Solvo — это многомерная платформа облачной безопасности, которая устраняет разрозненность приложений, удостоверений и данных для упреждающего обнаружения и устранения неправильных конфигураций и уязвимостей облака. Адаптивный подход Solvo к обеспечению безопасности основан на непрерывном цикле обнар...

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

Aqua Security останавливает собственные облачные атаки на протяжении всего жизненного цикла приложения и является единственной компанией, гарантирующей это с гарантией Cloud Native Protection Warranty стоимостью 1 миллион долларов США. Будучи пионером в области облачной безопасности, Aqua помогает к...

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

Единая облачная безопасность, от конечной точки до облака. Остановите взломы облака и консолидируйте разрозненные точечные продукты с помощью единственного в мире решения CNAPP, основанного на унифицированном агентном и безагентном подходе к облачной безопасности для полной прозрачности и защиты. Мы...

SafeBase

SafeBase

safebase.io

SafeBase — это ведущая платформа центра управления безопасностью, предназначенная для беспрепятственного анализа безопасности. Благодаря Центру управления безопасностью корпоративного уровня SafeBase автоматизирует процесс проверки безопасности и меняет способы информирования компаний о своей безопа...

Cloudaware

Cloudaware

cloudaware.com

Cloudaware — это платформа управления облаком с такими модулями, как CMDB, управление изменениями, управление затратами, механизм обеспечения соответствия, сканирование уязвимостей, обнаружение вторжений, исправление, управление журналами, мониторинг, BI-аналитика и резервное копирование. Cloudaware...

Plerion

Plerion

plerion.com

Plerion предоставляет универсальную платформу облачной безопасности, которая поддерживает рабочие нагрузки в AWS, Azure и GCP, обеспечивая: - Облачную платформу защиты приложений (CNAPP) - Управление состоянием облачной безопасности (CSPM) - Платформу защиты облачных рабочих нагрузок (CWPP) - Управл...

Calico Cloud

Calico Cloud

calicocloud.io

Calico Cloud — единственная в отрасли платформа контейнерной безопасности со встроенной сетевой безопасностью для предотвращения, обнаружения и устранения нарушений безопасности в мультиоблачных и гибридных развертываниях. Calico Cloud построен на Calico Open Source, наиболее распространенном решени...

CloudWize

CloudWize

cloudwize.io

CloudWize — это центр передового опыта в области облачной безопасности без кода, который обеспечивает максимальное соответствие облачным требованиям и безопасность. Получите защиту на 360° — от архитектурного проектирования до выполнения. CludWize обеспечивает соблюдение правил использования облачны...

Aikido Security

Aikido Security

aikido.dev

Aikido Security — это платформа безопасности программного обеспечения, ориентированная на разработчиков, обеспечивающая расширенное сканирование кода и оценку уязвимостей облака. Наша платформа отдает приоритет реальным угрозам, снижает количество ложных срабатываний и делает понятными общие уязвимо...

nOps

nOps

nops.io

nOps — это платформа оптимизации облака AWS, которая позволяет легко распределять и управлять использованием облака, обязательствами и расходами. Наша платформа автоматически распределяет все ваши вычислительные ресурсы, поэтому вы получаете лучшие цены без ущерба для надежности. nOps использует соб...

Cymulate

Cymulate

cymulate.com

Cymulate — это ведущая платформа проверки безопасности, основанная на наиболее полной и удобной в отрасли технологии моделирования взломов и атак. Мы даем возможность командам безопасности постоянно тестировать и укреплять защиту в динамичной среде угроз, принимая во внимание точку зрения злоумышлен...

CloudQuery

CloudQuery

cloudquery.io

CloudQuery — это высокопроизводительная платформа интеграции данных, созданная для разработчиков. CloudQuery извлекает, преобразует и загружает конфигурацию из API в различные поддерживаемые места назначения, такие как базы данных, озера данных или платформы потоковой передачи, для дальнейшего анали...

Torq

Torq

torq.io

Torq меняет кибербезопасность с помощью своей первой платформы гиперавтоматизации корпоративного уровня с искусственным интеллектом. Подключая весь стек инфраструктуры безопасности, Torq дает организациям возможность мгновенно и точно устранять события безопасности и организовывать сложные процессы ...

Stream Security

Stream Security

stream.security

Безагентное обнаружение в режиме реального времени, непосредственная первопричина и весь контекст, необходимый для быстрого реагирования.

Sysdig

Sysdig

sysdig.com

Sysdig Secure — это наша платформа CNAPP, которую более 700 корпоративных клиентов используют для решения проблем CNAPP, VM, CSPM, CIEM, безопасности контейнеров и многого другого — в масштабе предприятия. Наша платформа охватывает предотвращение, обнаружение и реагирование, поэтому клиенты могут ув...

Sonrai Security

Sonrai Security

sonraisecurity.com

Sonrai Security — ведущий поставщик общедоступных облачных решений для управления идентификацией и доступом. С целью предоставить предприятиям любого размера возможность безопасно и уверенно внедрять инновации, Sonrai Security обеспечивает безопасность идентификации, доступа и разрешений для компани...

Kloudle

Kloudle

kloudle.com

Kloudle — это сканер облачной безопасности для AWS, GCP, DigitalOcean, Kubernetes. Он сканирует ваши облачные учетные записи, серверы и кластеры на наличие более 300 проблем безопасности за считанные минуты. Упрощение облачной безопасности для разработчиков и небольших команд. По сравнению со сканер...

Orca Security

Orca Security

orca.security

Платформа облачной безопасности Orca выявляет, расставляет приоритеты и устраняет риски и проблемы соответствия требованиям в рабочих нагрузках, конфигурациях и удостоверениях в вашем облачном хранилище, охватывающем AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud и Oracle Cloud. Orca предлагает...

Panoptica

Panoptica

panoptica.app

Panoptica — это мощная облачная платформа защиты приложений Cisco, которая обнаруживает и устраняет уязвимости на всех этапах разработки и производства, обеспечивая безопасность и соответствие вашим приложениям. Благодаря графической технологии платформа способна получить визуальную информацию, крит...

Lacework

Lacework

lacework.com

Lacework предлагает оригинальную и ведущую облачную платформу защиты приложений, управляемую данными (CNAPP). Около 1000 новаторов со всего мира доверяют компании Lacework, обеспечивающей безопасность облака от сборки до запуска. Lacework дает клиентам возможность расставлять приоритеты рисков, быст...

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