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Программное обеспечение для управления состоянием облачной безопасности (CSPM) - Самые популярные приложения - Гвинея
Управление состоянием облачной безопасности (CSPM) — это быстрорастущий сегмент в области управления уязвимостями и обеспечения соответствия требованиям безопасности, специально разработанный для защиты современных сложных гибридных вычислительных сред. Инструменты CSPM непрерывно контролируют облачные приложения, сервисы, контейнеры и инфраструктуру, выявляя и исправляя неправильные конфигурации или ненадлежащее применение политик. Эти решения часто включают функции автоматического исправления, которые активируются при обнаружении аномалий или неправильных конфигураций на основе правил, установленных администратором. Организации полагаются на эти инструменты, поскольку картирование и последовательная визуализация всех элементов сложной облачной среды чрезвычайно сложны. В то время как новые инструменты на основе искусственного интеллекта были разработаны для автоматизации управления идентификацией, сетями и инфраструктурой, программное обеспечение CSPM выделяется тем, что предлагает непрерывный мониторинг и прозрачность состояния безопасности компании в сочетании с автоматическим обнаружением и устранением проблем по мере их возникновения в различных средах. вычислительные среды.
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CloudWize
cloudwize.io
CloudWize — это центр передового опыта в области облачной безопасности без кода, который обеспечивает максимальное соответствие требованиям и безопасность в облаке. Получите 360-градусную защиту от архитектурного проектирования до выполнения. CludWize обеспечивает соблюдение правил использования облачных технологий, обеспечивая непрерывное выполнение более 1 тыс. правил, сканирует уязвимости вашего облака и автоматически устраняет их. Благодаря нашему уникальному графическому механизму расследования вы можете обнаруживать и устранять проблемы в облаке за считанные минуты, а не дни и недели. Это комплексное решение предлагает тест на проникновение веб-приложений «черный ящик», развитое IAM (управление доступом к идентификационным данным), сканирование рисков IaC (инфраструктура как код), управление состоянием безопасности данных и многое другое. Зачем иметь дело с множеством инструментов, если все можно иметь в одном месте? CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)
Cymulate
cymulate.com
Cymulate — это ведущая платформа проверки безопасности, основанная на наиболее полной и удобной в отрасли технологии моделирования взломов и атак. Мы даем возможность командам безопасности постоянно тестировать и укреплять защиту в динамичной среде угроз, принимая во внимание точку зрения злоумышленника. Cymulate развертывается в течение часа, интегрируясь с обширным технологическим альянсом средств управления безопасностью, от EDR до шлюзов электронной почты, веб-шлюзов, SIEM, WAF и т. д. в локальных, облачных средах и средах Kubernetes. Клиенты видят повышение эффективности предотвращения, обнаружения и улучшения общего состояния безопасности благодаря сквозной оптимизации существующих инвестиций в оборону с помощью платформы MITRE ATT&CK®. Платформа предоставляет готовые экспертные оценки рисков на основе анализа угроз, которые легко развертывать и использовать для всех уровней зрелости и постоянно обновляются. Он также предоставляет открытую структуру для создания и автоматизации группировки «красных» и «фиолетовых» путем создания сценариев проникновения и расширенных кампаний атак, адаптированных к их уникальным средам и политикам безопасности.
CloudQuery
cloudquery.io
CloudQuery — это высокопроизводительная платформа интеграции данных, созданная для разработчиков. CloudQuery извлекает, преобразует и загружает конфигурацию из API в различные поддерживаемые места, такие как базы данных, озера данных или платформы потоковой передачи, для дальнейшего анализа. CloudQuery поддерживает несколько вариантов использования, включая проектирование, безопасность, облачную безопасность, маркетинг, продажи, облачную инфраструктуру и FinOps.
Cloudaware
cloudaware.com
Cloudaware — это платформа управления облаком с такими модулями, как CMDB, управление изменениями, управление затратами, механизм обеспечения соответствия, сканирование уязвимостей, обнаружение вторжений, исправление, управление журналами, мониторинг, BI-аналитика и резервное копирование. Cloudaware предназначен для предприятий, которые развертывают рабочие нагрузки у нескольких облачных провайдеров и локально. Платформа интегрируется с ServiceNow, New Relic, JIRA, Chef, Puppet, Ansible и более чем 50 другими продуктами. Клиенты развертывают Cloudaware, чтобы оптимизировать свои процессы управления ИТ-инфраструктурой, расходы, соблюдение требований и безопасность, не зависящие от облака.
Torq
torq.io
Torq меняет кибербезопасность с помощью своей первой платформы гиперавтоматизации корпоративного уровня с искусственным интеллектом. Подключая весь стек инфраструктуры безопасности, Torq дает организациям возможность мгновенно и точно устранять события безопасности и организовывать сложные процессы безопасности в любом масштабе. Предприятия из списка Fortune 500, включая крупнейшие в мире финансовые, технологические компании, компании, производящие потребительские товары, моду, гостиничный бизнес и спортивную одежду, добиваются исключительных результатов с Torq.
Stream Security
stream.security
Безагентное обнаружение в режиме реального времени, непосредственная первопричина и весь контекст, необходимый для быстрого реагирования.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure — это наша платформа CNAPP, которую более 700 корпоративных клиентов используют для решения проблем CNAPP, VM, CSPM, CIEM, безопасности контейнеров и многого другого — в масштабе предприятия. Наша платформа охватывает предотвращение, обнаружение и реагирование, поэтому клиенты могут уверенно защищать контейнеры, Kubernetes, хосты/серверы и облачные сервисы. Sysdig обеспечивает масштабируемую видимость в реальном времени в нескольких облаках, устраняя слепые зоны безопасности. Мы используем аналитические данные во время выполнения для определения приоритетности предупреждений, чтобы команды могли сосредоточиться на важных событиях безопасности и повысить эффективность. Понимая весь поток ответов от источника к ответу и предлагая управляемое устранение, клиенты могут не только устранять проблемы в производстве, не теряя времени, но также обнаруживать угрозы и реагировать на них в режиме реального времени. С помощью Sysdig Secure вы можете: - Пресекать атаки до 10 раз быстрее - Снижать количество уязвимостей до 95 % - Мгновенно обнаруживать изменения рисков - Устранять пробелы в разрешениях менее чем за 2 минуты Sysdig. Безопасность каждую секунду.
Plerion
plerion.com
Plerion предоставляет универсальную платформу облачной безопасности, которая поддерживает рабочие нагрузки в AWS, Azure и GCP, обеспечивая: - Облачную платформу защиты приложений (CNAPP) - Управление состоянием облачной безопасности (CSPM) - Платформу защиты облачных рабочих нагрузок (CWPP) - Управление правами на облачную инфраструктуру (CIEM) - Анализ путей атак - Инвентаризация облачных активов - Обнаружение и реагирование в облаке (CDR) - Спецификация программного обеспечения (SBOM) - Сдвиг влево в области безопасности - Обширная и непрерывная отчетность о соответствии требованиям Plerion, ориентированная на риски и угрозы , а контекстно-ориентированный подход помогает организациям устранить разрозненность, снизить усталость от оповещений и устранить наиболее важные риски облачной безопасности. Посетите https://plerion.com/ для получения дополнительной информации.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security — ведущий поставщик общедоступных облачных решений для управления идентификацией и доступом. С целью предоставить предприятиям любого размера возможность безопасно и уверенно внедрять инновации, Sonrai Security обеспечивает безопасность идентификации, доступа и разрешений для компаний, работающих на платформах AWS, Azure и Google Cloud. Компания известна тем, что разработала брандмауэр Cloud Permissions Firewall, обеспечивающий минимум привилегий одним щелчком мыши и обеспечивающий бесперебойный доступ разработчиков. Sonrai Security, которой доверяют ведущие компании в различных отраслях, стремится внедрять инновации и совершенствовать облачную безопасность. Компании доверяют команды облачных операций, разработки и безопасности. Брандмауэр облачных разрешений удаляет все неиспользуемые конфиденциальные разрешения, помещает в карантин неиспользуемые удостоверения и отключает неиспользуемые службы и регионы — и все это в один клик. В бизнесе нет никаких нарушений, поскольку все пользователи, использующие конфиденциальные разрешения, сохраняют свой доступ, а любой новый доступ беспрепятственно предоставляется через автоматизированный рабочий процесс Chatops. Команды SecOps тратят на 97% меньше времени на достижение минимальных привилегий и сокращают поверхность атаки на 92%. После достижения минимальных привилегий на уровне всей платформы решение Sonrai CIEM+ обнаруживает токсичные комбинации разрешений и блокирует пути непреднамеренных атак, которые они создают, с помощью автоматического или подробного исправления.
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud — единственная в отрасли платформа контейнерной безопасности со встроенной сетевой безопасностью для предотвращения, обнаружения и устранения нарушений безопасности в мультиоблачных и гибридных развертываниях. Calico Cloud построен на Calico Open Source, наиболее распространенном решении для контейнерных сетей и безопасности.
Solvo
solvo.cloud
Solvo — это многомерная платформа облачной безопасности, которая устраняет разрозненность приложений, удостоверений и данных для упреждающего обнаружения и устранения неправильных конфигураций и уязвимостей облака. Адаптивный подход Solvo к обеспечению безопасности основан на непрерывном цикле обнаружения, анализа и определения приоритетов угроз, за которым следует оптимизация, проверка и мониторинг политики наименьших привилегий. Закажите бесплатную демо-версию: https://www.solvo.cloud/request-a-demo/ Попробуйте Solvo бесплатно в течение 14 дней: https://www.solvo.cloud/freetrial/
Kloudle
kloudle.com
Kloudle — это сканер облачной безопасности для AWS, GCP, DigitalOcean, Kubernetes. Он сканирует ваши облачные учетные записи, серверы и кластеры на наличие более 300 проблем безопасности за считанные минуты. Упрощение облачной безопасности для разработчиков и небольших команд. По сравнению со сканерами с открытым исходным кодом сканирование Kloudle выполняется менее чем за 30 минут. Не нужно ничего устанавливать или настраивать. Рассчитывая проблемы и их серьезность, Kloudle позволяет легко понять, что необходимо исправить. Помимо простого предоставления вам списка проблем безопасности, Kloudle предлагает простые шаги по устранению всех обнаруженных проблем безопасности. Он также содержит потенциальные ловушки для некоторых исправлений. Позволяя вам сделать правильный выбор с точки зрения того, что исправлять, а что нет. Благодаря мощным функциям, позволяющим отмечать проблемы как ложноположительные, генератору отчетов для получения отчетов в формате CSV, поддерживаемому Excel, или удобному для обмена PDF-файлу, Kloudle сосредоточен на том, чтобы сделать облачную безопасность легкой для своих пользователей. Благодаря модели оплаты по факту покупки и получения выгоды от потраченных денег также очень легко и без проблем. Никогда не придется беспокоиться об использовании и т. д. Цены на сканирование начинаются от 30 долларов США.
Lacework
lacework.com
Lacework предлагает оригинальную и ведущую облачную платформу защиты приложений, управляемую данными (CNAPP). Около 1000 новаторов со всего мира доверяют компании Lacework, обеспечивающей безопасность облака от сборки до запуска. Lacework дает клиентам возможность расставлять приоритеты рисков, быстрее находить известные и неизвестные угрозы, обеспечивать постоянное соответствие облачным требованиям и разрабатывать безопасный код без замедления — и все это на одной унифицированной платформе. С момента своего основания в 2017 году Lacework совершенствует единую облачную платформу, позволяющую принимать и анализировать как можно больше данных, чтобы обеспечить максимально возможную безопасность — как с помощью агентов, так и без агентов. Наша унифицированная платформа затем использует эти данные для выполнения распространенных сценариев использования облака: управление состоянием, защита рабочих нагрузок, управление уязвимостями, обеспечение соответствия требованиям, безопасность контейнеров и многое другое. Клиенты полагаются на Lacework в плане увеличения доходов, более быстрого и безопасного вывода продуктов на рынок, а также консолидации решений по обеспечению безопасности точек на единой платформе. Наша платформа в среднем заменяет от 2 до 5 точечных инструментов. Благодаря нашей запатентованной технологии обнаружения аномалий клиенты в среднем снижают уровень шума в соотношении 100:1. А пользователи Lacework стали проводить расследования на 80 % быстрее благодаря нашим контекстно-ориентированным оповещениям.
Orca Security
orca.security
Платформа облачной безопасности Orca выявляет, расставляет приоритеты и устраняет риски и проблемы соответствия требованиям в рабочих нагрузках, конфигурациях и удостоверениях в вашем облачном хранилище, охватывающем AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud и Oracle Cloud. Orca предлагает самое комплексное в отрасли решение облачной безопасности на единой платформе, что устраняет необходимость развертывания и обслуживания нескольких точечных решений. Orca работает без агентов и подключается к вашей среде за считанные минуты с помощью запатентованной технологии SideScanning™ компании Orca, которая обеспечивает глубокий и широкий обзор вашей облачной среды без использования агентов. Кроме того, Orca может интегрироваться со сторонними агентами для обеспечения видимости во время выполнения и защиты критически важных рабочих нагрузок. Orca находится на переднем крае использования генеративного искусственного интеллекта для упрощения расследований и ускорения устранения проблем, снижая требуемый уровень квалификации и экономя время и усилия групп облачной безопасности, DevOps и разработчиков, одновременно значительно улучшая результаты в области безопасности. В качестве облачной платформы защиты приложений (CNAPP) Orca объединяет множество точечных решений на одной платформе, в том числе: CSPM, CWPP, CIEM, управление уязвимостями, безопасность контейнеров и Kubernetes, DSPM, безопасность API, CDR, соответствие требованиям нескольких облаков, сдвиг влево. Безопасность и AI-SPM.
CrowdStrike
crowdstrike.com
Единая облачная безопасность, от конечной точки до облака. Остановите взломы облака и консолидируйте разрозненные точечные продукты с помощью единственного в мире решения CNAPP, основанного на унифицированном агентном и безагентном подходе к облачной безопасности для полной прозрачности и защиты. Мы защитим ваше облако. Вы ведете свой бизнес.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security — это платформа безопасности программного обеспечения, ориентированная на разработчиков, обеспечивающая расширенное сканирование кода и оценку уязвимостей облака. Наша платформа отдает приоритет реальным угрозам, снижает количество ложных срабатываний и делает понятными общие уязвимости и уязвимости (CVE). С Aikido обеспечить безопасность вашего продукта становится проще, позволяя вам сосредоточиться на том, что вы делаете лучше всего: написании кода.
BMC
bmc.com
BMC помогает клиентам управлять и переосмысливать свой бизнес с помощью открытых, масштабируемых и модульных решений сложных ИТ-проблем. BMC работает с 86% компаний из списка Forbes Global 50, а также с клиентами и партнерами по всему миру, чтобы создавать их будущее. Благодаря нашей истории инноваций, ведущим в отрасли решениям для автоматизации, операций и управления услугами в сочетании с непревзойденной гибкостью мы помогаем организациям освободить время и пространство, чтобы стать автономным цифровым предприятием, которое использует будущие возможности.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica — это мощная облачная платформа защиты приложений Cisco, которая обнаруживает и устраняет уязвимости на всех этапах разработки и производства, обеспечивая безопасность и соответствие вашим приложениям. Благодаря графической технологии платформа способна получить визуальную информацию, критические пути атак и ускорить восстановление, чтобы защитить ваши современные приложения на нескольких гибридных облачных платформах. Посетите https://www.panoptica.app Ключевые особенности: - Видимость и контекст: Panoptica предлагает четкую видимость и контекст, определяя пути атак и расставляя приоритеты рисков, помогая вам принимать обоснованные решения. - Целостное и полное покрытие: легко управляйте своими облачными средами с помощью интегрированной платформы безопасности Panoptica, сокращая пробелы, часто возникающие из-за использования отдельных разрозненных решений. - Расширенный анализ: используйте расширенные методы анализа путей атаки и первопричин, чтобы выявить потенциальные риски с точки зрения злоумышленника. - Сканирование без агентов. Безагентная технология Panoptica сканирует любую облачную среду — Azure, AWS, GCP, Kubernetes или их комбинацию. - Комплексная визуализация: сопоставьте активы и связи с расширенной графовой базой данных для полного визуального представления вашего облачного стека. Преимущества — Расширенный CNAPP: Panoptica расширяет возможности облачной платформы защиты приложений. - Соответствие требованиям нескольких облачных сред: обеспечьте соответствие требованиям различных облачных платформ. - Комплексная визуализация: получите представление обо всем стеке облачных приложений. - Динамическое исправление: используйте динамические методы для эффективного решения проблем. - Повышенная эффективность: оптимизируйте процессы обеспечения безопасности и сократите время реагирования. - Сокращение накладных расходов: минимизируйте затраты ресурсов при оптимизации безопасности.
SafeBase
safebase.io
SafeBase — это ведущая платформа центра управления безопасностью, предназначенная для беспрепятственного анализа безопасности. Благодаря Центру управления безопасностью корпоративного уровня SafeBase автоматизирует процесс проверки безопасности и меняет способы информирования компаний о своей безопасности и состоянии доверия. Если вы хотите увидеть, как быстрорастущие компании, такие как LinkedIn, Asana и Jamf, экономят время, которое их команды тратят на анкеты по безопасности, создают лучший опыт покупок и позиционируют безопасность как источник дохода, запланируйте демонстрацию на Safebase. ио.
Turbot Pipes
turbot.com
Turbot обеспечивает корпоративную защиту облачной инфраструктуры. Turbot разработан, чтобы позволить предприятиям добиться гибкости, обеспечить контроль и ускорить внедрение лучших практик за счет постоянного соблюдения централизованно определенных политик в модели AWS с несколькими учетными записями.
nOps
nops.io
nOps — это платформа оптимизации облака AWS, которая позволяет легко распределять и управлять использованием облака, обязательствами и расходами. Наша платформа автоматически распределяет все ваши вычислительные ресурсы, поэтому вы получаете лучшие цены без ущерба для надежности. nOps использует собственное моделирование машинного обучения, основанное на расходах AWS на сумму более 1 миллиарда долларов, чтобы предоставить вашей организации правильное сочетание зарезервированных инстансов, планов экономии и спотовых сервисов. И все это без необходимости выделять ресурсы вручную, чтобы ваша команда могла сосредоточиться на создании и инновациях. Бизнес-контекст Управление облаком nOps позволяет легко получить полную информацию о расходах и использовании облака, поэтому ваши счета никогда не станут сюрпризом или загадкой. Это также упрощает распределение затрат по всему бизнесу. Управление обязательствами Управление обязательствами nOps позволяет легко управлять всеми текущими обязательствами AWS и полностью использовать их. Мы гарантируем 100% выполнение ваших обязательств или вернем их вам. Compute Copilot Compute Copilot — это интеллектуальный поставщик рабочей нагрузки для всех ваших облачных приложений. Основанный на искусственном интеллекте, он предоставляет вычислительные ресурсы по оптимальной цене, не жертвуя при этом надежностью. Представьте себе мир, в котором вы можете получить надежность On-demand за счет Spot. Основы облачной оптимизации. Коллекция инструментов автоматизации и готовых инструментов nOps для быстрого решения утомительных и текущих задач, связанных с улучшением инфраструктуры AWS.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security останавливает собственные облачные атаки на протяжении всего жизненного цикла приложения и является единственной компанией, гарантирующей это с гарантией Cloud Native Protection Warranty стоимостью 1 миллион долларов США. Будучи пионером в области облачной безопасности, Aqua помогает клиентам снизить риски и построить будущее своего бизнеса. Платформа Aqua — это наиболее интегрированная в отрасли облачная платформа защиты приложений (CNAPP), защищающая жизненный цикл приложения от кода до облака и обратно. Компания Aqua, основанная в 2015 году, имеет штаб-квартиру в Бостоне, штат Массачусетс, и Рамат-Гане, штат Иллинойс, и имеет клиентов из списка Fortune 1000 в более чем 40 странах.
Wiz
wiz.io
Wiz трансформирует облачную безопасность для клиентов, в том числе 40% компаний из списка Fortune 100, путем внедрения новой операционной модели. С помощью Wiz организации могут демократизировать безопасность на протяжении всего жизненного цикла облака, предоставляя командам разработчиков возможность быстро и безопасно создавать решения. Ее облачная платформа защиты приложений (CNAPP) обеспечивает прозрачность, определение приоритетов рисков и гибкость бизнеса и занимает первое место по отзывам клиентов. CNAPP от Wiz объединяет и сопоставляет риски для нескольких решений облачной безопасности на действительно интегрированной платформе, включая CSPM, KSPM, CWPP, управление уязвимостями, сканирование IaC, CIEM, DSPM, безопасность контейнеров, AI SPM, безопасность кода и CDR в единую платформу. Сотни организаций по всему миру, в том числе 40 процентов из списка Fortune 100, быстро выявляют и устраняют критические риски в облачных средах. В число ее клиентов входят Salesforce, Slack, Mars, BMW, Avery Dennison, Priceline, Cushman & Wakefield, DocuSign, Plaid и Agoda и другие. Wiz поддерживают Sequoia, Index Ventures, Insight Partners, Salesforce, Blackstone, Advent, Greenoaks, Lightspeed и Aglaé. Посетите https://www.wiz.io для получения дополнительной информации.
Sophos Central
sophos.com
Защитите свою организацию от кибератак с помощью адаптивной защиты и опыта Sophos к вашим услугам. Защитите будущее своего бизнеса с уверенностью.