Программное обеспечение для управления состоянием облачной безопасности (CSPM) - Самые популярные приложения - Гамбия

nOps

nops.io

nOps — это платформа оптимизации облака AWS, которая позволяет легко распределять и управлять использованием облака, обязательствами и расходами. Наша платформа автоматически распределяет все ваши вычислительные ресурсы, поэтому вы получаете лучшие цены без ущерба для надежности. nOps использует собственное моделирование машинного обучения, основанное на расходах AWS на сумму более 1 миллиарда долларов, чтобы предоставить вашей организации правильное сочетание зарезервированных инстансов, планов экономии и спотовых сервисов. И все это без необходимости выделять ресурсы вручную, чтобы ваша команда могла сосредоточиться на создании и инновациях. Бизнес-контекст Управление облаком nOps позволяет легко получить полную информацию о расходах и использовании облака, поэтому ваши счета никогда не станут сюрпризом или загадкой. Это также упрощает распределение затрат по всему бизнесу. Управление обязательствами Управление обязательствами nOps позволяет легко управлять всеми текущими обязательствами AWS и полностью использовать их. Мы гарантируем 100% выполнение ваших обязательств или вернем их вам. Compute Copilot Compute Copilot — это интеллектуальный поставщик рабочей нагрузки для всех ваших облачных приложений. Основанный на искусственном интеллекте, он предоставляет вычислительные ресурсы по оптимальной цене, не жертвуя при этом надежностью. Представьте себе мир, в котором вы можете получить надежность On-demand за счет Spot. Основы облачной оптимизации. Коллекция инструментов автоматизации и готовых инструментов nOps для быстрого решения утомительных и текущих задач, связанных с улучшением инфраструктуры AWS.