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Программное обеспечение для мониторинга и аналитики облачной безопасности
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Программное обеспечение для мониторинга и аналитики облачной безопасности - Самые популярные приложения

Решения для мониторинга и аналитики облачной безопасности — это важные инструменты, предназначенные для повышения прозрачности и безопасности сетей и облачных приложений. Эти инструменты позволяют осуществлять мониторинг облачных приложений, виртуализированных сред и других облачных инфраструктур. Они играют важную роль в выявлении потенциальных рисков, позволяя организациям активно их устранять, тем самым защищая критически важные для бизнеса операции и обеспечивая соблюдение правил во избежание штрафов. Обычно отделы ИТ и безопасности проводят облачный мониторинг и аналитику на постоянной основе. Функции мониторинга помогают организациям каталогизировать облачные ресурсы и обнаруживать новые по мере их создания или интеграции. Функции аналитики помогают оценивать риски в облачных средах, позволяя компаниям определять приоритетность проблем с учетом их потенциального воздействия. Дополнительные общие функции включают мониторинг пользователей, обнаружение конфиденциальных данных и соблюдение политик безопасности.

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Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.

Fastly

Fastly

fastly.com

Fastly - это платформа облачных услуг, обеспечивающая производительность и безопасность веб-приложений через CDN, оптимизацию изображений и защиту от DDoS-атак.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central — это платформа кибербезопасности для управления и защиты устройств от кибератак с использованием AI и автоматизированных процессов.

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk - платформа для поиска, мониторинга и анализа машинных данных, обеспечивающая визуализацию и управление событиями в реальном времени.

JupiterOne

JupiterOne

jupiterone.com

JupiterOne - платформа для анализа кибер-активов, позволяющая собирать и анализировать данные для управления кибербезопасностью организации.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys VMDR предоставляет управление уязвимостями и анализ киберрисков для эффективного повышения безопасности и соблюдения нормативов.

BMC

BMC

bmc.com

Приложение BMC управляет ИТ-услугами, оптимизируя процессы с помощью автоматизации и интеграции с другими системами.

Sumo Logic

Sumo Logic

sumologic.com

Sumo Logic — облачная платформа для анализа и визуализации данных журналов, поддерживающая безопасность, операции и бизнес-аналитику.

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

Aqua Security обеспечивает защиту облачных приложений и контейнеров, контролируя уязвимости и угрозы на всех этапах жизненного цикла приложений.

Coro

Coro

coro.net

Coro — это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, данных и устройств с использованием искусственного интеллекта.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike — платформа кибербезопасности для защиты организаций от угроз и breaches в облаке и на конечных точках, обеспечивая видимость и защиту.

Adaptive Shield

Adaptive Shield

adaptive-shield.com

Adaptive Shield - это платформа для управления безопасностью SaaS-приложений, которая обеспечивает непрерывный мониторинг и управление рисками. Включает автоматизированные проверки безопасности.

CloudWize

CloudWize

cloudwize.io

CloudWize — платформа для обеспечения безопасности облачных сред, которая автоматически обнаруживает и устраняет уязвимости, управляет безопасностью и соблюдением норм.

Blumira

Blumira

blumira.com

Blumira - платформа кибербезопасности для предотвращения утечек, обеспечивающая автоматическое обнаружение угроз и реагирование в режиме реального времени.

Sysdig

Sysdig

sysdig.com

Sysdig - платформа для обеспечения облачной безопасности, обеспечивающая видимость в реальном времени и защиту облачных и контейнерных сред от угроз.

Sonrai Security

Sonrai Security

sonraisecurity.com

Sonrai Security предлагает управление идентификацией и доступом в облачных средах, обеспечивая защиту данных и минимизацию рисков без нарушения работы.

Lacework

Lacework

lacework.com

Lacework — платформа для облачной безопасности, обеспечивающая управление рисками, обнаружение угроз и соответствие в облачных средах.

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Программное обеспечение для мониторинга и аналитики облачной безопасности - Самые популярные приложения - WebCatalog