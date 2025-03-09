Программное обеспечение для мониторинга и аналитики облачной безопасности - Самые популярные приложения - Ватикан

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Решения для мониторинга и аналитики облачной безопасности — это важные инструменты, предназначенные для повышения прозрачности и безопасности сетей и облачных приложений. Эти инструменты позволяют осуществлять мониторинг облачных приложений, виртуализированных сред и других облачных инфраструктур. Они играют важную роль в выявлении потенциальных рисков, позволяя организациям активно их устранять, тем самым защищая критически важные для бизнеса операции и обеспечивая соблюдение правил во избежание штрафов. Обычно отделы ИТ и безопасности проводят облачный мониторинг и аналитику на постоянной основе. Функции мониторинга помогают организациям каталогизировать облачные ресурсы и обнаруживать новые по мере их создания или интеграции. Функции аналитики помогают оценивать риски в облачных средах, позволяя компаниям определять приоритетность проблем с учетом их потенциального воздействия. Дополнительные общие функции включают мониторинг пользователей, обнаружение конфиденциальных данных и соблюдение политик безопасности.
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BMC
bmc.com
Приложение BMC управляет ИТ-услугами, оптимизируя процессы с помощью автоматизации и интеграции с другими системами.
Blumira
blumira.com
Blumira предоставляет единственную платформу кибербезопасности, которая может помочь предприятиям малого и среднего бизнеса предотвратить взлом. Мы помогаем экономичным ИТ-командам защитить свои организации от программ-вымогателей и взломов с помощью открытой платформы SIEM+XDR. Наше комплексное решение сочетает в себе SIEM, видимость конечных точек и автоматическое реагирование, что позволяет снизить сложность, обеспечить широкий обзор и ускорить время реагирования. Наша автоматизированная платформа обнаруживает и немедленно сдерживает угрозы, облегчая нагрузку на ИТ-команды, которые не могут работать круглосуточно. Платформа включает в себя: - Управляемое обнаружение для автоматического поиска угроз для раннего выявления атак. - Автоматическое реагирование для немедленного сдерживания и блокировки угроз. - Один год хранения данных и возможность продления для обеспечения соответствия требованиям. - Расширенные отчеты и информационные панели для криминалистики и простого расследования. - Легкий агент. для обеспечения видимости и реагирования конечных точек — круглосуточная поддержка операций безопасности (SecOps) для решения критических приоритетных проблем.
Adaptive Shield
adaptive-shield.com
Adaptive Shield, лидер в области безопасности SaaS, позволяет командам безопасности защитить весь свой стек SaaS посредством предотвращения, обнаружения и реагирования на угрозы. С помощью Adaptive Shield организации непрерывно управляют и контролируют все приложения SaaS, включая сторонние подключенные приложения, а также управляют всеми пользователями SaaS и рисками, связанными с их устройствами. Adaptive Shield — тель-авивский стартап в области безопасности SaaS. Основанная в 2019 году Маором Бином и Джони Шломоффом, компания имеет известных инвесторов, включая Blackstone, Okta Ventures, Insight Partners и Vertex Ventures. В число его клиентов входят компании и предприятия из списка Fortune 500.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure — это наша платформа CNAPP, которую более 700 корпоративных клиентов используют для решения проблем CNAPP, VM, CSPM, CIEM, безопасности контейнеров и многого другого — в масштабе предприятия. Наша платформа охватывает предотвращение, обнаружение и реагирование, поэтому клиенты могут уверенно защищать контейнеры, Kubernetes, хосты/серверы и облачные сервисы. Sysdig обеспечивает масштабируемую видимость в реальном времени в нескольких облаках, устраняя слепые зоны безопасности. Мы используем аналитические данные во время выполнения для определения приоритетности предупреждений, чтобы команды могли сосредоточиться на важных событиях безопасности и повысить эффективность. Понимая весь поток ответов от источника к ответу и предлагая управляемое устранение, клиенты могут не только устранять проблемы в производстве, не теряя времени, но также обнаруживать угрозы и реагировать на них в режиме реального времени. С помощью Sysdig Secure вы можете: - Пресекать атаки до 10 раз быстрее - Снижать количество уязвимостей до 95 % - Мгновенно обнаруживать изменения рисков - Устранять пробелы в разрешениях менее чем за 2 минуты Sysdig. Безопасность каждую секунду.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security — ведущий поставщик общедоступных облачных решений для управления идентификацией и доступом. С целью предоставить предприятиям любого размера возможность безопасно и уверенно внедрять инновации, Sonrai Security обеспечивает безопасность идентификации, доступа и разрешений для компаний, работающих на платформах AWS, Azure и Google Cloud. Компания известна тем, что разработала брандмауэр Cloud Permissions Firewall, обеспечивающий минимум привилегий одним щелчком мыши и обеспечивающий бесперебойный доступ разработчиков. Sonrai Security, которой доверяют ведущие компании в различных отраслях, стремится внедрять инновации и совершенствовать облачную безопасность. Компании доверяют команды облачных операций, разработки и безопасности. Брандмауэр облачных разрешений удаляет все неиспользуемые конфиденциальные разрешения, помещает в карантин неиспользуемые удостоверения и отключает неиспользуемые службы и регионы — и все это в один клик. В бизнесе нет никаких нарушений, поскольку все пользователи, использующие конфиденциальные разрешения, сохраняют свой доступ, а любой новый доступ беспрепятственно предоставляется через автоматизированный рабочий процесс Chatops. Команды SecOps тратят на 97% меньше времени на достижение минимальных привилегий и сокращают поверхность атаки на 92%. После достижения минимальных привилегий на уровне всей платформы решение Sonrai CIEM+ обнаруживает токсичные комбинации разрешений и блокирует пути непреднамеренных атак, которые они создают, с помощью автоматического или подробного исправления.
Coro
coro.net
Coro — это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, данных и устройств с использованием искусственного интеллекта.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize — это центр передового опыта в области облачной безопасности без кода, который обеспечивает максимальное соответствие требованиям и безопасность в облаке. Получите 360-градусную защиту от архитектурного проектирования до выполнения. CludWize обеспечивает соблюдение правил использования облачных технологий, обеспечивая непрерывное выполнение более 1 тыс. правил, сканирует уязвимости вашего облака и автоматически устраняет их. Благодаря нашему уникальному графическому механизму расследования вы можете обнаруживать и устранять проблемы в облаке за считанные минуты, а не дни и недели. Это комплексное решение предлагает тест на проникновение веб-приложений «черный ящик», развитое IAM (управление доступом к идентификационным данным), сканирование рисков IaC (инфраструктура как код), управление состоянием безопасности данных и многое другое. Зачем иметь дело с множеством инструментов, если все можно иметь в одном месте? CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike — платформа кибербезопасности для защиты организаций от угроз и breaches в облаке и на конечных точках, обеспечивая видимость и защиту.
JupiterOne
jupiterone.com
JupiterOne - платформа для анализа кибер-активов, позволяющая собирать и анализировать данные для управления кибербезопасностью организации.
Fastly
fastly.com
Fastly - это платформа облачных услуг, обеспечивающая производительность и безопасность веб-приложений через CDN, оптимизацию изображений и защиту от DDoS-атак.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security обеспечивает защиту облачных приложений и контейнеров, контролируя уязвимости и угрозы на всех этапах жизненного цикла приложений.
Wiz
wiz.io
Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic — облачная платформа для анализа и визуализации данных журналов, поддерживающая безопасность, операции и бизнес-аналитику.
Splunk
splunk.com
Splunk - платформа для поиска, мониторинга и анализа машинных данных, обеспечивающая визуализацию и управление событиями в реальном времени.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central — это платформа кибербезопасности для управления и защиты устройств от кибератак с использованием AI и автоматизированных процессов.
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR предоставляет управление уязвимостями и анализ киберрисков для эффективного повышения безопасности и соблюдения нормативов.
Lacework
lacework.com
Lacework предлагает оригинальную и ведущую облачную платформу защиты приложений, управляемую данными (CNAPP). Около 1000 новаторов со всего мира доверяют компании Lacework, обеспечивающей безопасность облака от сборки до запуска. Lacework дает клиентам возможность расставлять приоритеты рисков, быстрее находить известные и неизвестные угрозы, обеспечивать постоянное соответствие облачным требованиям и разрабатывать безопасный код без замедления — и все это на одной унифицированной платформе. С момента своего основания в 2017 году Lacework совершенствует единую облачную платформу, позволяющую принимать и анализировать как можно больше данных, чтобы обеспечить максимально возможную безопасность — как с помощью агентов, так и без агентов. Наша унифицированная платформа затем использует эти данные для выполнения распространенных сценариев использования облака: управление состоянием, защита рабочих нагрузок, управление уязвимостями, обеспечение соответствия требованиям, безопасность контейнеров и многое другое. Клиенты полагаются на Lacework в плане увеличения доходов, более быстрого и безопасного вывода продуктов на рынок, а также консолидации решений по обеспечению безопасности точек на единой платформе. Наша платформа в среднем заменяет от 2 до 5 точечных инструментов. Благодаря нашей запатентованной технологии обнаружения аномалий клиенты в среднем снижают уровень шума в соотношении 100:1. А пользователи Lacework стали проводить расследования на 80 % быстрее благодаря нашим контекстно-ориентированным оповещениям.
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