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Программное обеспечение для мониторинга и аналитики облачной безопасности - Самые популярные приложения - Гернси
Решения для мониторинга и аналитики облачной безопасности — это важные инструменты, предназначенные для повышения прозрачности и безопасности сетей и облачных приложений. Эти инструменты позволяют осуществлять мониторинг облачных приложений, виртуализированных сред и других облачных инфраструктур. Они играют важную роль в выявлении потенциальных рисков, позволяя организациям активно их устранять, тем самым защищая критически важные для бизнеса операции и обеспечивая соблюдение правил во избежание штрафов. Обычно отделы ИТ и безопасности проводят облачный мониторинг и аналитику на постоянной основе. Функции мониторинга помогают организациям каталогизировать облачные ресурсы и обнаруживать новые по мере их создания или интеграции. Функции аналитики помогают оценивать риски в облачных средах, позволяя компаниям определять приоритетность проблем с учетом их потенциального воздействия. Дополнительные общие функции включают мониторинг пользователей, обнаружение конфиденциальных данных и соблюдение политик безопасности.
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Wiz
wiz.io
Wiz трансформирует облачную безопасность для клиентов, в том числе 40% компаний из списка Fortune 100, путем внедрения новой операционной модели. С помощью Wiz организации могут демократизировать безопасность на протяжении всего жизненного цикла облака, предоставляя командам разработчиков возможност...
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. — американская технологическая компания, базирующаяся в Сан-Франциско, штат Калифорния, которая производит программное обеспечение для поиска, мониторинга и анализа машинно-генерируемых данных через веб-интерфейс. Решения Splunk Enterprise и Enterprise Cloud собирают, индексируют и корре...
Fastly
fastly.com
Fastly — американский поставщик услуг облачных вычислений. Компания описывает свою сеть как периферийную облачную платформу, которая призвана помочь разработчикам расширить свою базовую облачную инфраструктуру до границы сети, ближе к пользователям. Облачная платформа Fastly Edge включает сеть доста...
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic, Inc. — компания, занимающаяся облачным анализом машинных данных, специализирующаяся на безопасности, операциях и сценариях использования BI. Он предоставляет услуги по управлению журналами и аналитике, которые используют большие машинно-генерируемые данные для предоставления ИТ-информаци...
Sophos Central
sophos.com
Защитите свою организацию от кибератак с помощью адаптивной защиты и опыта Sophos к вашим услугам. Защитите будущее своего бизнеса с уверенностью.
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR — это комплексное решение для управления уязвимостями на основе рисков, которое количественно определяет киберриски. Оно дает организациям беспрецедентную информацию об их состоянии рисков и предлагает действенные шаги по снижению рисков. Это также дает командам по кибербезопасности и ИТ...
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security останавливает собственные облачные атаки на протяжении всего жизненного цикла приложения и является единственной компанией, гарантирующей это с гарантией Cloud Native Protection Warranty стоимостью 1 миллион долларов США. Будучи пионером в области облачной безопасности, Aqua помогает к...
JupiterOne
jupiterone.com
JupiterOne — это платформа анализа киберактивов для обеспечения кибербезопасности, предназначенная для непрерывного сбора, подключения и анализа данных об активах, чтобы команды безопасности могли видеть и защищать всю поверхность атаки с помощью единой платформы.
BMC
bmc.com
BMC помогает клиентам управлять и переосмысливать свой бизнес с помощью открытых, масштабируемых и модульных решений сложных ИТ-проблем. BMC работает с 86% компаний из списка Forbes Global 50, а также с клиентами и партнерами по всему миру, чтобы создавать их будущее. Благодаря нашей истории инновац...
Coro
coro.net
Coro — это платформа кибербезопасности нового поколения. Единая платформа, которая защищает всю вашу компанию. Используя Coro, вы защищаете электронную почту, данные, конечные устройства, облачные приложения и даже активность пользователей. С Coro каждый может стать экспертом по кибербезопасности. О...
CrowdStrike
crowdstrike.com
Единая облачная безопасность, от конечной точки до облака. Остановите взломы облака и консолидируйте разрозненные точечные продукты с помощью единственного в мире решения CNAPP, основанного на унифицированном агентном и безагентном подходе к облачной безопасности для полной прозрачности и защиты. Мы...
Adaptive Shield
adaptive-shield.com
Adaptive Shield, лидер в области безопасности SaaS, позволяет командам безопасности защитить весь свой стек SaaS посредством предотвращения, обнаружения и реагирования на угрозы. С помощью Adaptive Shield организации непрерывно управляют и контролируют все приложения SaaS, включая сторонние подключе...
Blumira
blumira.com
Blumira предоставляет единственную платформу кибербезопасности, которая может помочь предприятиям малого и среднего бизнеса предотвратить взлом. Мы помогаем экономичным ИТ-командам защитить свои организации от программ-вымогателей и взломов с помощью открытой платформы SIEM+XDR. Наше комплексное реш...
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize — это центр передового опыта в области облачной безопасности без кода, который обеспечивает максимальное соответствие требованиям и безопасность в облаке. Получите 360-градусную защиту от архитектурного проектирования до выполнения. CludWize обеспечивает соблюдение правил использования обл...
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure — это наша платформа CNAPP, которую более 700 корпоративных клиентов используют для решения проблем CNAPP, VM, CSPM, CIEM, безопасности контейнеров и многого другого — в масштабе предприятия. Наша платформа охватывает предотвращение, обнаружение и реагирование, поэтому клиенты могут ув...
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security — ведущий поставщик общедоступных облачных решений для управления идентификацией и доступом. С целью предоставить предприятиям любого размера возможность безопасно и уверенно внедрять инновации, Sonrai Security обеспечивает безопасность идентификации, доступа и разрешений для компани...
Lacework
lacework.com
Lacework предлагает оригинальную и ведущую облачную платформу защиты приложений, управляемую данными (CNAPP). Около 1000 новаторов со всего мира доверяют компании Lacework, обеспечивающей безопасность облака от сборки до запуска. Lacework дает клиентам возможность расставлять приоритеты рисков, быст...