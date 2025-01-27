Программное обеспечение для мониторинга и аналитики облачной безопасности - Самые популярные приложения - Антарктида

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Решения для мониторинга и аналитики облачной безопасности — это важные инструменты, предназначенные для повышения прозрачности и безопасности сетей и облачных приложений. Эти инструменты позволяют осуществлять мониторинг облачных приложений, виртуализированных сред и других облачных инфраструктур. Они играют важную роль в выявлении потенциальных рисков, позволяя организациям активно их устранять, тем самым защищая критически важные для бизнеса операции и обеспечивая соблюдение правил во избежание штрафов. Обычно отделы ИТ и безопасности проводят облачный мониторинг и аналитику на постоянной основе. Функции мониторинга помогают организациям каталогизировать облачные ресурсы и обнаруживать новые по мере их создания или интеграции. Функции аналитики помогают оценивать риски в облачных средах, позволяя компаниям определять приоритетность проблем с учетом их потенциального воздействия. Дополнительные общие функции включают мониторинг пользователей, обнаружение конфиденциальных данных и соблюдение политик безопасности.
Отправить новое приложение
BMC
bmc.com
BMC помогает клиентам управлять и переосмысливать свой бизнес с помощью открытых, масштабируемых и модульных решений сложных ИТ-проблем. BMC работает с 86% компаний из списка Forbes Global 50, а также с клиентами и партнерами по всему миру, чтобы создавать их будущее. Благодаря нашей истории инноваций, ведущим в отрасли решениям для автоматизации, операций и управления услугами в сочетании с непревзойденной гибкостью мы помогаем организациям освободить время и пространство, чтобы стать автономным цифровым предприятием, которое использует будущие возможности.
Blumira
blumira.com
Blumira предоставляет единственную платформу кибербезопасности, которая может помочь предприятиям малого и среднего бизнеса предотвратить взлом. Мы помогаем экономичным ИТ-командам защитить свои организации от программ-вымогателей и взломов с помощью открытой платформы SIEM+XDR. Наше комплексное решение сочетает в себе SIEM, видимость конечных точек и автоматическое реагирование, что позволяет снизить сложность, обеспечить широкий обзор и ускорить время реагирования. Наша автоматизированная платформа обнаруживает и немедленно сдерживает угрозы, облегчая нагрузку на ИТ-команды, которые не могут работать круглосуточно. Платформа включает в себя: - Управляемое обнаружение для автоматического поиска угроз для раннего выявления атак. - Автоматическое реагирование для немедленного сдерживания и блокировки угроз. - Один год хранения данных и возможность продления для обеспечения соответствия требованиям. - Расширенные отчеты и информационные панели для криминалистики и простого расследования. - Легкий агент. для обеспечения видимости и реагирования конечных точек — круглосуточная поддержка операций безопасности (SecOps) для решения критических приоритетных проблем.
Adaptive Shield
adaptive-shield.com
Adaptive Shield, лидер в области безопасности SaaS, позволяет командам безопасности защитить весь свой стек SaaS посредством предотвращения, обнаружения и реагирования на угрозы. С помощью Adaptive Shield организации непрерывно управляют и контролируют все приложения SaaS, включая сторонние подключенные приложения, а также управляют всеми пользователями SaaS и рисками, связанными с их устройствами. Adaptive Shield — тель-авивский стартап в области безопасности SaaS. Основанная в 2019 году Маором Бином и Джони Шломоффом, компания имеет известных инвесторов, включая Blackstone, Okta Ventures, Insight Partners и Vertex Ventures. В число его клиентов входят компании и предприятия из списка Fortune 500.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure — это наша платформа CNAPP, которую более 700 корпоративных клиентов используют для решения проблем CNAPP, VM, CSPM, CIEM, безопасности контейнеров и многого другого — в масштабе предприятия. Наша платформа охватывает предотвращение, обнаружение и реагирование, поэтому клиенты могут уверенно защищать контейнеры, Kubernetes, хосты/серверы и облачные сервисы. Sysdig обеспечивает масштабируемую видимость в реальном времени в нескольких облаках, устраняя слепые зоны безопасности. Мы используем аналитические данные во время выполнения для определения приоритетности предупреждений, чтобы команды могли сосредоточиться на важных событиях безопасности и повысить эффективность. Понимая весь поток ответов от источника к ответу и предлагая управляемое устранение, клиенты могут не только устранять проблемы в производстве, не теряя времени, но также обнаруживать угрозы и реагировать на них в режиме реального времени. С помощью Sysdig Secure вы можете: - Пресекать атаки до 10 раз быстрее - Снижать количество уязвимостей до 95 % - Мгновенно обнаруживать изменения рисков - Устранять пробелы в разрешениях менее чем за 2 минуты Sysdig. Безопасность каждую секунду.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security — ведущий поставщик общедоступных облачных решений для управления идентификацией и доступом. С целью предоставить предприятиям любого размера возможность безопасно и уверенно внедрять инновации, Sonrai Security обеспечивает безопасность идентификации, доступа и разрешений для компаний, работающих на платформах AWS, Azure и Google Cloud. Компания известна тем, что разработала брандмауэр Cloud Permissions Firewall, обеспечивающий минимум привилегий одним щелчком мыши и обеспечивающий бесперебойный доступ разработчиков. Sonrai Security, которой доверяют ведущие компании в различных отраслях, стремится внедрять инновации и совершенствовать облачную безопасность. Компании доверяют команды облачных операций, разработки и безопасности. Брандмауэр облачных разрешений удаляет все неиспользуемые конфиденциальные разрешения, помещает в карантин неиспользуемые удостоверения и отключает неиспользуемые службы и регионы — и все это в один клик. В бизнесе нет никаких нарушений, поскольку все пользователи, использующие конфиденциальные разрешения, сохраняют свой доступ, а любой новый доступ беспрепятственно предоставляется через автоматизированный рабочий процесс Chatops. Команды SecOps тратят на 97% меньше времени на достижение минимальных привилегий и сокращают поверхность атаки на 92%. После достижения минимальных привилегий на уровне всей платформы решение Sonrai CIEM+ обнаруживает токсичные комбинации разрешений и блокирует пути непреднамеренных атак, которые они создают, с помощью автоматического или подробного исправления.
Coro
coro.net
Coro — это платформа кибербезопасности нового поколения. Единая платформа, которая защищает всю вашу компанию. Используя Coro, вы защищаете электронную почту, данные, конечные устройства, облачные приложения и даже активность пользователей. С Coro каждый может стать экспертом по кибербезопасности. Освоение Coro занимает несколько минут и предназначено для того, чтобы исключить кибербезопасность из вашего списка дел. Coro оснащен искусственным интеллектом, который делает всю работу за вас. Наш ИИ устраняет 95% угроз, с остальными вы можете справиться с помощью уникальной технологии Coro «Решение в один клик». Коро считает, что вы имеете право на кибербезопасность корпоративного уровня, независимо от вашего размера. Получите кибербезопасность, какой вы еще никогда не видели. Попробуйте Коро сегодня.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize — это центр передового опыта в области облачной безопасности без кода, который обеспечивает максимальное соответствие требованиям и безопасность в облаке. Получите 360-градусную защиту от архитектурного проектирования до выполнения. CludWize обеспечивает соблюдение правил использования облачных технологий, обеспечивая непрерывное выполнение более 1 тыс. правил, сканирует уязвимости вашего облака и автоматически устраняет их. Благодаря нашему уникальному графическому механизму расследования вы можете обнаруживать и устранять проблемы в облаке за считанные минуты, а не дни и недели. Это комплексное решение предлагает тест на проникновение веб-приложений «черный ящик», развитое IAM (управление доступом к идентификационным данным), сканирование рисков IaC (инфраструктура как код), управление состоянием безопасности данных и многое другое. Зачем иметь дело с множеством инструментов, если все можно иметь в одном месте? CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)
CrowdStrike
crowdstrike.com
Единая облачная безопасность, от конечной точки до облака. Остановите взломы облака и консолидируйте разрозненные точечные продукты с помощью единственного в мире решения CNAPP, основанного на унифицированном агентном и безагентном подходе к облачной безопасности для полной прозрачности и защиты. Мы защитим ваше облако. Вы ведете свой бизнес.
JupiterOne
jupiterone.com
JupiterOne — это платформа анализа киберактивов для обеспечения кибербезопасности, предназначенная для непрерывного сбора, подключения и анализа данных об активах, чтобы команды безопасности могли видеть и защищать всю поверхность атаки с помощью единой платформы.
Fastly
fastly.com
Fastly — американский поставщик услуг облачных вычислений. Компания описывает свою сеть как периферийную облачную платформу, которая призвана помочь разработчикам расширить свою базовую облачную инфраструктуру до границы сети, ближе к пользователям. Облачная платформа Fastly Edge включает сеть доставки контента (CDN), оптимизацию изображений, видео и потоковую передачу, облачную безопасность и услуги балансировки нагрузки. Службы облачной безопасности Fastly включают защиту от атак типа «отказ в обслуживании», защиту от ботов и брандмауэр веб-приложений. Брандмауэр веб-приложений Fastly использует основной набор правил Open Web Application Security Project ModSecurity наряду со своим собственным набором правил. Платформа Fastly построена на базе Varnish.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security останавливает собственные облачные атаки на протяжении всего жизненного цикла приложения и является единственной компанией, имеющей гарантию Cloud Native Protection Warranty стоимостью 1 миллион долларов США, которая гарантирует это. Будучи пионером в области облачной безопасности, Aqua помогает клиентам снизить риски и построить будущее своего бизнеса. Платформа Aqua — это наиболее интегрированная в отрасли облачная платформа защиты приложений (CNAPP), защищающая жизненный цикл приложения от кода до облака и обратно. Компания Aqua, основанная в 2015 году, имеет штаб-квартиру в Бостоне, штат Массачусетс, и Рамат-Гане, штат Иллинойс, и имеет клиентов из списка Fortune 1000 в более чем 40 странах.
Wiz
wiz.io
Wiz трансформирует облачную безопасность для клиентов, в том числе 40% компаний из списка Fortune 100, путем внедрения новой операционной модели. С помощью Wiz организации могут демократизировать безопасность на протяжении всего жизненного цикла облака, предоставляя командам разработчиков возможность быстро и безопасно создавать решения. Ее облачная платформа защиты приложений (CNAPP) обеспечивает прозрачность, определение приоритетов рисков и гибкость бизнеса и занимает первое место по отзывам клиентов. CNAPP от Wiz объединяет и сопоставляет риски для нескольких решений облачной безопасности на действительно интегрированной платформе, включая CSPM, KSPM, CWPP, управление уязвимостями, сканирование IaC, CIEM, DSPM, безопасность контейнеров, AI SPM, безопасность кода и CDR в единую платформу. Сотни организаций по всему миру, в том числе 40 процентов из списка Fortune 100, быстро выявляют и устраняют критические риски в облачных средах. В число ее клиентов входят Salesforce, Slack, Mars, BMW, Avery Dennison, Priceline, Cushman & Wakefield, DocuSign, Plaid и Agoda и другие. Wiz поддерживают Sequoia, Index Ventures, Insight Partners, Salesforce, Blackstone, Advent, Greenoaks, Lightspeed и Aglaé. Посетите https://www.wiz.io для получения дополнительной информации.
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic, Inc. — компания, занимающаяся облачным анализом машинных данных, специализирующаяся на безопасности, операциях и сценариях использования BI. Он предоставляет услуги по управлению журналами и аналитике, которые используют большие машинно-генерируемые данные для предоставления ИТ-информации в режиме реального времени. Компания Sumo Logic со штаб-квартирой в Редвуд-Сити, штат Калифорния, была основана в апреле 2010 года ветеранами ArcSight Кумаром Саурабом и Кристианом Бидгеном и получила финансирование от Accel Partners, DFJ Growth, Greylock Partners, Institutional Venture Partners, Sequoia Capital, Sapphire Ventures, Sutter Hill Ventures. , инвестор-ангел Шломо Крамер, Battery Ventures, Tiger Global Management и Франклин Темплтон. По состоянию на май 2019 года компания собрала венчурное финансирование на общую сумму 345 миллионов долларов. 17 сентября 2020 года Sumo Logic дебютировала на фондовой бирже NASDAQ в ходе первичного публичного размещения акций в качестве публичной компании.
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. — американская технологическая компания, базирующаяся в Сан-Франциско, штат Калифорния, которая производит программное обеспечение для поиска, мониторинга и анализа машинно-генерируемых данных через веб-интерфейс. Решения Splunk Enterprise и Enterprise Cloud собирают, индексируют и коррелируют реальные данные. данные о времени в репозитории с возможностью поиска, из которого он может генерировать графики, отчеты, оповещения, информационные панели и визуализации. Splunk делает машинные данные доступными для всей организации, определяя шаблоны данных, предоставляя метрики, диагностируя проблемы и предоставляя аналитику для бизнес-операций. Splunk — это горизонтальная технология, используемая для управления приложениями, обеспечения безопасности и соответствия требованиям, а также для бизнес- и веб-аналитики. Недавно Splunk также начала разработку решений машинного обучения и обработки данных для BizOps.
Sophos Central
sophos.com
Защитите свою организацию от кибератак с помощью адаптивной защиты и опыта Sophos к вашим услугам. Защитите будущее своего бизнеса с уверенностью.
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR — это комплексное решение для управления уязвимостями на основе рисков, которое количественно определяет киберриски. Это дает организациям беспрецедентную информацию об их риске и предлагает действенные шаги по снижению риска. Это также дает командам по кибербезопасности и ИТ-отделам общую платформу для совместной работы, а также возможность быстро согласовывать и автоматизировать рабочие процессы без написания кода для реагирования на угрозы с помощью автоматического исправления и интеграции с решениями ITSM, такими как ServiceNow.
Lacework
lacework.com
Lacework предлагает оригинальную и ведущую облачную платформу защиты приложений, управляемую данными (CNAPP). Около 1000 новаторов со всего мира доверяют компании Lacework, обеспечивающей безопасность облака от сборки до запуска. Lacework дает клиентам возможность расставлять приоритеты рисков, быстрее находить известные и неизвестные угрозы, обеспечивать постоянное соответствие облачным требованиям и разрабатывать безопасный код без замедления — и все это на одной унифицированной платформе. С момента своего основания в 2017 году Lacework совершенствует единую облачную платформу, позволяющую принимать и анализировать как можно больше данных, чтобы обеспечить максимально возможную безопасность — как с помощью агентов, так и без агентов. Наша унифицированная платформа затем использует эти данные для выполнения распространенных сценариев использования облака: управление состоянием, защита рабочих нагрузок, управление уязвимостями, обеспечение соответствия требованиям, безопасность контейнеров и многое другое. Клиенты полагаются на Lacework в плане увеличения доходов, более быстрого и безопасного вывода продуктов на рынок, а также консолидации решений по обеспечению безопасности точек на единой платформе. Наша платформа в среднем заменяет от 2 до 5 точечных инструментов. Благодаря нашей запатентованной технологии обнаружения аномалий клиенты в среднем снижают уровень шума в соотношении 100:1. А пользователи Lacework стали проводить расследования на 80 % быстрее благодаря нашим контекстно-ориентированным оповещениям.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.