Программное обеспечение «Облачная платформа как услуга» (PaaS) - Самые популярные приложения

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Платформа как услуга (PaaS) — это модель облачных вычислений, которая предоставляет комплексную среду для разработки и развертывания приложений в облаке. Цель PaaS — обеспечить интегрированное представление облачных платформ, упрощая разработку и обслуживание облачных приложений. PaaS включает в себя различные инструменты, такие как комплекты разработки, инструменты баз данных и возможности управления приложениями. Решение PaaS включает в себя компоненты инфраструктуры, такие как серверы и системы хранения данных, а также промежуточное программное обеспечение, такое как инструменты разработки и системы управления базами данных. Сторонние поставщики предлагают эти виртуальные ресурсы, позволяя пользователям создавать, развертывать и запускать программные приложения без необходимости обширной внутренней разработки программного обеспечения. Компании используют PaaS для аутсорсинга хостинга, создания баз данных, облачной безопасности и хранения данных. Он обычно используется в качестве масштабируемой платформы для новых приложений или расширения существующих приложений для более широкой аудитории. В PaaS используется модель оплаты по мере роста, которая помогает предприятиям избежать значительных первоначальных инвестиций во время разработки и промежуточное программное обеспечение. Команды разработчиков используют PaaS в качестве альтернативы созданию и размещению приложений с помощью интегрированных сред разработки (IDE). Кроме того, размещенные службы баз данных и хранения данных PaaS предоставляют возможности, аналогичные мобильным продуктам backend-as-a-service (mBaaS), которые предназначены для мобильных приложений. Поставщики PaaS варьируются от признанных поставщиков программного обеспечения до проектов с открытым исходным кодом. В последнее время гибридное облако стало популярным методом развертывания PaaS. Гибридные облачные вычисления объединяют различные облачные инфраструктуры, такие как общедоступные и частные облака, и управляют ими как единым целым.
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Replit
replit.com
Replit - это облачная IDE, позволяющая писать код и создавать приложения в различных языках программирования с возможностью совместной работы и развертывания.
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean — облачная платформа для развертывания и масштабирования приложений с поддержкой ИИ и интеграцией с GIT.
Netlify
netlify.com
Netlify — это облачная платформа для хостинга и управления статическими веб-сайтами и веб-приложениями с функциями безсерверной обработки и интеграции с Git.
Vercel
vercel.com
Vercel — это облачная платформа для разработчиков, позволяющая быстро создавать, развертывать и управлять веб-приложениями с поддержкой различных фреймворков.
Heroku
heroku.com
Heroku - облачная платформа для разработки и масштабирования приложений на различных языках программирования.
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator - это платформа для разработки приложений с низким кодом, позволяющая пользователям создавать, интегрировать и управлять бизнес-приложениями.
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
PythonAnywhere — облачная платформа для разработки и запуска приложений на Python, позволяющая работать через браузер без настройки серверов.
Glitch
glitch.com
Glitch — это платформа для создания веб-приложений в браузере, где пользователи могут сотрудничать в реальном времени и экспериментировать с кодом.
Gitpod
gitpod.io
Gitpod - это платформа для разработчиков, предоставляющая облачные среды разработки с интеграцией необходимых инструментов и зависимостей.
Render
render.com
Render — облачная платформа для развертывания и управления приложениями и веб-сайтами с бесплатным SSL и автоматическим развёртыванием из Git.
Plesk
plesk.com
Plesk – это панель управления для веб-хостинга, позволяющая управлять серверами, сайтами и приложениями, обеспечивая безопасность и автоматизацию.
Modal
modal.com
Modal позволяет пользователям запускать код в облаке, обеспечивая доступ к контейнерной безсерверной вычислительной мощности без управления собственной инфраструктурой.
NodeChef
nodechef.com
NodeChef - облачная платформа для развертывания приложений на Node.js и других языках программирования с поддержкой Docker и Kubernetes.
IBM Cloud
ibm.com
IBM Cloud - это облачная платформа, предлагающая услуги вычислений, хранения, AI, аналитики и безопасности для бизнеса.
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard - платформа для размещения приложений на Ruby on Rails и других языках, упрощающая управление инфраструктурой для разработчиков.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
Catalyst от Zoho — это облачная платформа для разработки приложений, предлагающая серверлесс-сервисы, AI/ML и инструменты для DevOps.
Kinsta
kinsta.com
Kinsta – это управляемая платформа хостинга для сайтов WordPress, обеспечивающая высокую производительность, безопасность и удобную панель управления.
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Red Hat Hybrid Cloud Console - это инструмент для управления гибридными облачными ресурсами, мониторинга и оптимизации приложений в облаке.
Aiven
aiven.io
Aiven - облачная платформа для управления базами данных и потоками данных, предлагающая услуги по множеству технологий, включая PostgreSQL и Kafka.
Stormkit
stormkit.io
Stormkit - платформа для развертывания и управления полностековыми JavaScript-приложениями с поддержкой статического хостинга.
Koyeb
koyeb.com
Koyeb – платформа без серверов для развертывания и управления веб-приложениями, API и событиями с поддержкой Docker и CI/CD.
Dagster
dagster.io
Dagster — это открытый оркестратор данных для разработки и мониторинга рабочих процессов, поддерживающий модульность и интеграцию с различными инструментами.
Hostman
hostman.com
Hostman – облачная платформа для хостинга веб-сайтов, приложений и баз данных с простым интерфейсом и возможностью масштабирования ресурсов.
Exotel
exotel.com
Exotel - коммуникационная платформа для управления взаимодействиями с клиентами через звонки, эффективно упростившая обработку данных и предоставляющая безопасные решения.
Back4App
back4app.com
Back4App — это платформа Backend-как-сервис для разработки мобильных и веб-приложений, предлагающая инструменты для аутентификации, хранения файлов и работы с API.
Stacktape
stacktape.com
Stacktape — облачная платформа для простой разработки и развертывания приложений, автоматизирующая управление инфраструктурой без необходимости в DevOps.
Ori
ori.co
ORI — платформа для оптимизации и развертывания AI моделей с использованием GPU, поддерживающая настройку виртуальных машин для различных задач.
Brainboard
brainboard.co
Brainboard - это платформа для визуального проектирования и управления облачной инфраструктурой с поддержкой совместной работы и автоматической генерацией кода IaC.
Northflank
northflank.com
Northflank - облачная платформа для создания и масштабирования микросервисов, заданий и баз данных с мощным интерфейсом и API.
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh — платформа как услуга (PaaS) для управления развертыванием и разработкой веб-приложений, обеспечивающая безопасность и автоматизацию.
cloudplan
cloudplan.net
Cloudplan - это облачное решение для управления данными и рабочими процессами с удалённым доступом и надёжной безопасностью.
CloudJiffy
cloudjiffy.com
CloudJiffy - это облачная платформа для быстрого развертывания и управления приложениями с автоматическим масштабированием и интеграцией с популярными инструментами разработки.
Control Plane
controlplane.com
Приложение "Плоская управления" централизованно управляет и контролирует ресурсы и инфраструктуру на разных облачных платформах.
Clever Cloud
clever-cloud.com
Clever Cloud - облачная платформа для размещения приложений с акцентом на безопасность и гибкость, поддерживающая различные языки программирования.
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW — платформа для оптимизации разработки ПО в облаках с преднастроенными инструментами и управлением командами. Поддерживает микросервисы и автоматизацию.
Choreo
choreo.dev
Choreo — это внутренняя платформа для разработчиков, ускоряющая создание цифровых приложений, позволяя управлять архитектурой, API и инфраструктурой.
Timescale
timescale.com
Timescale — облачная база данных на основе PostgreSQL для обработки данных временных рядов и аналитики в реальном времени.
Qoddi
qoddi.com
Qoddi – приложение для развертывания кода из репозиториев, управляет инфраструктурой и масштабированием, предлагая экономию до 70% по сравнению с другими облачными провайдерами.
amazee.io
amazee.io
amazee.io — это платформа для доставки и хостинга приложений, упрощающая развертывание в облачных и локальных средах на основе Kubernetes.
Nullstone
nullstone.io
Nullstone – это платформа для разработчиков, позволяющая быстро развертывать приложения в облаке и управлять инфраструктурой с помощью автоматизации и интеграции с инструментами.
8base
8base.com
8base — это низкодевая платформа для создания и запуска цифровых продуктов, включая SaaS, маркетплейсы и веб-приложения, с фокусом на экономичность и простоту.
Hatch
usehatchapp.com
Hatch - платформа для автоматизации общения с клиентами, которая помогает управлять кампаниями и взаимодействовать с потенциальными клиентами через текст, email и голосовую почту.
Rising Cloud
risingcloud.com
Rising Cloud - облачное приложение для управления задачами и рабочими процессами с динамическим масштабированием и поддержкой AI.
mogenius
mogenius.com
mogenius - платформа для управления Kubernetes, упрощает развертывание приложений и автоматизирует процессы для повышения продуктивности разработчиков.
Scalr
scalr.com
Scalr — платформа для автоматизации и управления инфраструктурой в облаке, поддерживающая Terraform, интеграцию OPA и централизованное администрирование.
PlusClouds
plusclouds.com
PlusClouds — это облачный провайдер инфраструктуры, который позволяет быстро строить, тестировать и управлять сайтами с высокой нагрузкой.
Scalingo
scalingo.com
Scalingo — это платформа PaaS для хостинга веб-приложений в Европе с поддержкой различных языков программирования и управлением базами данных.
HarperDB
harperdb.io
HarperDB — это платформа управления данными, обеспечивающая обработку и хранение больших объемов данных с поддержкой SQL и высокой производительностью.
Chronosphere
chronosphere.io
Хроносфера - это платформа наблюдения, которая упрощает управление данными телеметрии, оптимизируя затраты и ускоряя решение проблем в контейнеризованных системах.
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