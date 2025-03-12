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Программное обеспечение «Облачная платформа как услуга» (PaaS)
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Программное обеспечение «Облачная платформа как услуга» (PaaS) - Самые популярные приложения

Платформа как услуга (PaaS) — это модель облачных вычислений, которая предоставляет комплексную среду для разработки и развертывания приложений в облаке. Цель PaaS — обеспечить интегрированное представление облачных платформ, упрощая разработку и обслуживание облачных приложений. PaaS включает в себя различные инструменты, такие как комплекты разработки, инструменты баз данных и возможности управления приложениями. Решение PaaS включает в себя компоненты инфраструктуры, такие как серверы и системы хранения данных, а также промежуточное программное обеспечение, такое как инструменты разработки и системы управления базами данных. Сторонние поставщики предлагают эти виртуальные ресурсы, позволяя пользователям создавать, развертывать и запускать программные приложения без необходимости обширной внутренней разработки программного обеспечения. Компании используют PaaS для аутсорсинга хостинга, создания баз данных, облачной безопасности и хранения данных. Он обычно используется в качестве масштабируемой платформы для новых приложений или расширения существующих приложений для более широкой аудитории. В PaaS используется модель оплаты по мере роста, которая помогает предприятиям избежать значительных первоначальных инвестиций во время разработки и промежуточное программное обеспечение. Команды разработчиков используют PaaS в качестве альтернативы созданию и размещению приложений с помощью интегрированных сред разработки (IDE). Кроме того, размещенные службы баз данных и хранения данных PaaS предоставляют возможности, аналогичные мобильным продуктам backend-as-a-service (mBaaS), которые предназначены для мобильных приложений. Поставщики PaaS варьируются от признанных поставщиков программного обеспечения до проектов с открытым исходным кодом. В последнее время гибридное облако стало популярным методом развертывания PaaS. Гибридные облачные вычисления объединяют различные облачные инфраструктуры, такие как общедоступные и частные облака, и управляют ими как единым целым.

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Replit

Replit

replit.com

Replit - это облачная IDE, позволяющая писать код и создавать приложения в различных языках программирования с возможностью совместной работы и развертывания.

DigitalOcean

DigitalOcean

digitalocean.com

DigitalOcean — облачная платформа для развертывания и масштабирования приложений с поддержкой ИИ и интеграцией с GIT.

Netlify

Netlify

netlify.com

Netlify — это облачная платформа для хостинга и управления статическими веб-сайтами и веб-приложениями с функциями безсерверной обработки и интеграции с Git.

Vercel

Vercel

vercel.com

Vercel — это облачная платформа для разработчиков, позволяющая быстро создавать, развертывать и управлять веб-приложениями с поддержкой различных фреймворков.

Heroku

Heroku

heroku.com

Heroku - облачная платформа для разработки и масштабирования приложений на различных языках программирования.

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Zoho Creator - это платформа для разработки приложений с низким кодом, позволяющая пользователям создавать, интегрировать и управлять бизнес-приложениями.

PythonAnywhere

PythonAnywhere

pythonanywhere.com

PythonAnywhere — облачная платформа для разработки и запуска приложений на Python, позволяющая работать через браузер без настройки серверов.

Glitch

Glitch

glitch.com

Glitch — это платформа для создания веб-приложений в браузере, где пользователи могут сотрудничать в реальном времени и экспериментировать с кодом.

Gitpod

Gitpod

gitpod.io

Gitpod - это платформа для разработчиков, предоставляющая облачные среды разработки с интеграцией необходимых инструментов и зависимостей.

Render

Render

render.com

Render — облачная платформа для развертывания и управления приложениями и веб-сайтами с бесплатным SSL и автоматическим развёртыванием из Git.

Plesk

Plesk

plesk.com

Plesk – это панель управления для веб-хостинга, позволяющая управлять серверами, сайтами и приложениями, обеспечивая безопасность и автоматизацию.

Modal

Modal

modal.com

Modal позволяет пользователям запускать код в облаке, обеспечивая доступ к контейнерной безсерверной вычислительной мощности без управления собственной инфраструктурой.

NodeChef

NodeChef

nodechef.com

NodeChef - облачная платформа для развертывания приложений на Node.js и других языках программирования с поддержкой Docker и Kubernetes.

IBM Cloud

IBM Cloud

ibm.com

IBM Cloud - это облачная платформа, предлагающая услуги вычислений, хранения, AI, аналитики и безопасности для бизнеса.

Engine Yard

Engine Yard

engineyard.com

Engine Yard - платформа для размещения приложений на Ruby on Rails и других языках, упрощающая управление инфраструктурой для разработчиков.

Zoho Catalyst

Zoho Catalyst

catalyst.zoho.com

Catalyst от Zoho — это облачная платформа для разработки приложений, предлагающая серверлесс-сервисы, AI/ML и инструменты для DevOps.

Kinsta

Kinsta

kinsta.com

Kinsta – это управляемая платформа хостинга для сайтов WordPress, обеспечивающая высокую производительность, безопасность и удобную панель управления.

Red Hat Hybrid Cloud Console

Red Hat Hybrid Cloud Console

cloud.redhat.com

Red Hat Hybrid Cloud Console - это инструмент для управления гибридными облачными ресурсами, мониторинга и оптимизации приложений в облаке.

Aiven

Aiven

aiven.io

Aiven - облачная платформа для управления базами данных и потоками данных, предлагающая услуги по множеству технологий, включая PostgreSQL и Kafka.

Stormkit

Stormkit

stormkit.io

Stormkit - платформа для развертывания и управления полностековыми JavaScript-приложениями с поддержкой статического хостинга.

Koyeb

Koyeb

koyeb.com

Koyeb – платформа без серверов для развертывания и управления веб-приложениями, API и событиями с поддержкой Docker и CI/CD.

Dagster

Dagster

dagster.io

Dagster — это открытый оркестратор данных для разработки и мониторинга рабочих процессов, поддерживающий модульность и интеграцию с различными инструментами.

Hostman

Hostman

hostman.com

Hostman – облачная платформа для хостинга веб-сайтов, приложений и баз данных с простым интерфейсом и возможностью масштабирования ресурсов.

Exotel

Exotel

exotel.com

Exotel - коммуникационная платформа для управления взаимодействиями с клиентами через звонки, эффективно упростившая обработку данных и предоставляющая безопасные решения.

Back4App

Back4App

back4app.com

Back4App — это платформа Backend-как-сервис для разработки мобильных и веб-приложений, предлагающая инструменты для аутентификации, хранения файлов и работы с API.

Stacktape

Stacktape

stacktape.com

Stacktape — облачная платформа для простой разработки и развертывания приложений, автоматизирующая управление инфраструктурой без необходимости в DevOps.

Ori

Ori

ori.co

ORI — платформа для оптимизации и развертывания AI моделей с использованием GPU, поддерживающая настройку виртуальных машин для различных задач.

Brainboard

Brainboard

brainboard.co

Brainboard - это платформа для визуального проектирования и управления облачной инфраструктурой с поддержкой совместной работы и автоматической генерацией кода IaC.

Northflank

Northflank

northflank.com

Northflank - облачная платформа для создания и масштабирования микросервисов, заданий и баз данных с мощным интерфейсом и API.

cloudplan

cloudplan

cloudplan.net

Cloudplan - это облачное решение для управления данными и рабочими процессами с удалённым доступом и надёжной безопасностью.

Platform.sh

Platform.sh

platform.sh

Platform.sh — платформа как услуга (PaaS) для управления развертыванием и разработкой веб-приложений, обеспечивающая безопасность и автоматизацию.

CloudJiffy

CloudJiffy

cloudjiffy.com

CloudJiffy - это облачная платформа для быстрого развертывания и управления приложениями с автоматическим масштабированием и интеграцией с популярными инструментами разработки.

Control Plane

Control Plane

controlplane.com

Приложение "Плоская управления" централизованно управляет и контролирует ресурсы и инфраструктуру на разных облачных платформах.

Clever Cloud

Clever Cloud

clever-cloud.com

Clever Cloud - облачная платформа для размещения приложений с акцентом на безопасность и гибкость, поддерживающая различные языки программирования.

CodeNOW

CodeNOW

codenow.com

CodeNOW — платформа для оптимизации разработки ПО в облаках с преднастроенными инструментами и управлением командами. Поддерживает микросервисы и автоматизацию.

Choreo

Choreo

choreo.dev

Choreo — это внутренняя платформа для разработчиков, ускоряющая создание цифровых приложений, позволяя управлять архитектурой, API и инфраструктурой.

Timescale

Timescale

timescale.com

Timescale — облачная база данных на основе PostgreSQL для обработки данных временных рядов и аналитики в реальном времени.

Qoddi

Qoddi

qoddi.com

Qoddi – приложение для развертывания кода из репозиториев, управляет инфраструктурой и масштабированием, предлагая экономию до 70% по сравнению с другими облачными провайдерами.

amazee.io

amazee.io

amazee.io

amazee.io — это платформа для доставки и хостинга приложений, упрощающая развертывание в облачных и локальных средах на основе Kubernetes.

Nullstone

Nullstone

nullstone.io

Nullstone – это платформа для разработчиков, позволяющая быстро развертывать приложения в облаке и управлять инфраструктурой с помощью автоматизации и интеграции с инструментами.

8base

8base

8base.com

8base — это низкодевая платформа для создания и запуска цифровых продуктов, включая SaaS, маркетплейсы и веб-приложения, с фокусом на экономичность и простоту.

Hatch

Hatch

usehatchapp.com

Hatch - платформа для автоматизации общения с клиентами, которая помогает управлять кампаниями и взаимодействовать с потенциальными клиентами через текст, email и голосовую почту.

Rising Cloud

Rising Cloud

risingcloud.com

Rising Cloud - облачное приложение для управления задачами и рабочими процессами с динамическим масштабированием и поддержкой AI.

mogenius

mogenius

mogenius.com

mogenius - платформа для управления Kubernetes, упрощает развертывание приложений и автоматизирует процессы для повышения продуктивности разработчиков.

Scalr

Scalr

scalr.com

Scalr — платформа для автоматизации и управления инфраструктурой в облаке, поддерживающая Terraform, интеграцию OPA и централизованное администрирование.

PlusClouds

PlusClouds

plusclouds.com

PlusClouds — это облачный провайдер инфраструктуры, который позволяет быстро строить, тестировать и управлять сайтами с высокой нагрузкой.

Scalingo

Scalingo

scalingo.com

Scalingo — это платформа PaaS для хостинга веб-приложений в Европе с поддержкой различных языков программирования и управлением базами данных.

HarperDB

HarperDB

harperdb.io

HarperDB — это платформа управления данными, обеспечивающая обработку и хранение больших объемов данных с поддержкой SQL и высокой производительностью.

Chronosphere

Chronosphere

chronosphere.io

Хроносфера - это платформа наблюдения, которая упрощает управление данными телеметрии, оптимизируя затраты и ускоряя решение проблем в контейнеризованных системах.

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Программное обеспечение «Облачная платформа как услуга» (PaaS) - Самые популярные приложения - WebCatalog